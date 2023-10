Nico Hülkenberg: Grandes expectativas para a atualização da Haas

Mesmo a tempo da corrida em casa, em Austin, há uma atualização da Haas que deverá melhorar o desempenho do piloto de GP da equipa norte-americana. Nico Hülkenberg espera dar um grande passo em frente.

por Vanessa Georgoulas - Automatic translation from German

Nico Hülkenberg já disputou oito Grandes Prémios em Austin, mas este ano vai competir pela primeira vez por uma equipa americana no Circuito das Américas. "A corrida em Miami já foi uma espécie de corrida em casa e a semana do GP foi muito movimentada lá. Espero que seja semelhante em Austin", diz o alemão, que está convencido: "Os fãs fazem com que esta corrida seja única".

E dada a popularidade de que o seu chefe de equipa, Günther Steiner, goza entre os adeptos, Hülkenberg acrescenta: "Eles são incrivelmente entusiastas e muitos tornaram-se fãs através do documentário da Netflix 'Drive to Survive'. Por isso, espero ver muitos fãs da Haas, ou pelo menos muitas t-shirts de Günther Steiener".

Mas a expetativa é especialmente elevada devido à extensa atualização que Haas está a trazer para a pista em Austin. A este respeito, o natural de Emmerich explica: "Aguardamos ansiosamente a atualização, porque já vem de há muito tempo e foi concebida para melhorar o desempenho e as características do nosso carro e ajudar a erradicar os pontos fracos."

"Trata-se de melhorar o desgaste dos pneus, a consistência e o desempenho", enumera o piloto de 36 anos, acrescentando: "Desde o início da época, o Kevin Magnussen e eu temos dado feedback aos engenheiros e designers e espero que possamos dar um grande passo em frente. Trata-se também de definir uma direção de desenvolvimento para o próximo ano."

GP do Qatar, Circuito Internacional de Losail

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:27:39.168 h

02 Oscar Piastri (AUS), McLaren, +4,833 s

03 Lando Norris (GB), McLaren, +5,969

04 George Russell (GB), Mercedes, +34,119

05 Charles Leclerc (MC), Ferrari, +38,976

06 Fernando Alonso (E), Aston Martin, +49,032

07 Esteban Ocon (F), Alpine, +62,390

08 Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +66,563

09 - Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +76,127

10º Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +80,181

11º Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +81,652

12º Pierre Gasly (F), Alpine, +82,300

13º Alex Albon (T), Williams, +91,014

14º Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 volta

15º Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 volta

16º Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 volta

17º Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1 volta

Fora

Carlos Sainz (E), Ferrari, não arrancou

Lewis Hamilton (GB), Mercedes, acidente

Logan Sargeant (EUA), Williams, desistência

Classificação do Campeonato do Mundo (após 17 de 22 Grandes Prémios, incluindo 4 de 6 sprints)

Pilotos

01 Verstappen 433 pontos

02 Pérez 224

03 Hamilton 194

04 Alonso 183

05. Sainz 153

06. Leclerc 145

07 Norris 136

08. Russell 132

09º Piastri 83

10º Stroll 47

11º Gasly 46

12º Ocon 44

13º Albon 23

14º Bottas 10

15º Hülkenberg 9

16º Zhou 6

17º Tsunoda 3

18º Magnussen 3

19º Lawson 2

20º Sargeant 0

21 De Vries 0

22º Ricciardo 0

Taça dos Construtores

01 Red Bull Racing 657 pontos

02 Mercedes 326

03. Ferrari 298

04. Aston Martin 230

05. McLaren 219

06. Alpine 90

07. Williams 23

08. Alfa Romeo 16

09. Haas 12

10. AlphaTauri 5