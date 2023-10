Duo McLaren à Austin : première et jubilé

Le week-end de course de sprint au Qatar a été un grand succès pour l'équipe McLaren. Lors du sprint, le rookie Oscar Piastri a pu se réjouir de sa première victoire en GP après 19 tours, tandis que son coéquipier Lando Norris a terminé à la troisième place. En GP, Piastri a de nouveau terminé deuxième devant le Britannique, qui a de nouveau terminé troisième.

Avec le week-end du GP au Texas, c'est maintenant un tour spécial du championnat du monde qui est au programme pour les deux. En effet, Piastri mettra les gaz pour la première fois sur le Circuit des Amériques, tandis que Norris disputera son 100e GP. Le premier se réjouit de ses débuts à Austin et déclare : "J'ai hâte de ressentir l'énergie des fans là-bas".

"C'est une piste cool avec des sections qui rappellent d'autres circuits du championnat du monde. Nous allons organiser un autre week-end de sprint, ce qui signifie que nous aurons à nouveau plus de chances de marquer des points", ajoute le pilote de 22 ans originaire de Melbourne.

Norris s'enthousiasme : "Je suis vraiment impatient de retourner à Austin, car le week-end du GP au Texas est toujours très amusant et cette année, c'est encore plus spécial car je vais y disputer ma 100e course de Formule 1 avec McLaren. Austin est un endroit formidable pour fêter cela, car les fans y créent toujours une ambiance extraordinaire".

"La semaine dernière, à l'usine de Woking, j'ai pris le temps de célébrer le bon résultat du Qatar et j'en ai bien sûr profité pour analyser ce que j'aurais pu faire de mieux. J'ai également passé du temps dans le simulateur pour me préparer aux trois courses à venir. Ce ne sera pas facile, mais nous sommes déterminés à marquer quelques points de plus", révèle le pilote de 23 ans.

GP du Qatar, Circuit international de Losail

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:27:39,168 h

02. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +4,833 sec

03. Lando Norris (GB), McLaren, +5,969

04. George Russell (GB), Mercedes, +34,119

05. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +38,976

06. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +49,032

07. Esteban Ocon (F), Alpine, +62,390

08. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +66,563

09. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +76,127

10. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +80,181

11. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +81,652

12. Pierre Gasly (F), Alpine, +82,300

13. Alex Albon (T), Williams, +91,014

14. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 tour

15. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 tour

16. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 tour

17e Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1 tour

Out

Carlos Sainz (E), Ferrari, pas parti

Lewis Hamilton (GB), Mercedes, crash

Logan Sargeant (USA), Williams, abandon

Classement au championnat du monde (après 17 des 22 Grand Prix, y compris 4 des 6 sprints)

Pilote

01. Verstappen 433 points

02. Pérez 224

03. Hamilton 194

04. Alonso 183

05. Sainz 153

06. Leclerc 145

07. Norris 136

08. Russell 132

09. Piastri 83

10. Stroll 47

11. Gasly 46

12. Ocon 44

13. Albon 23

14. Bottas 10

15. Hülkenberg 9

16. Zhou 6

17. Tsunoda 3

18. Magnussen 3

19. Lawson 2

20. Sargeant 0

21. De Vries 0

22. Ricciardo 0

Coupe des constructeurs

01. Red Bull Racing 657 points

02. Mercedes 326

03. Ferrari 298

04. Aston Martin 230

05. McLaren 219

06. Alpine 90

07. Williams 23

08. Alfa Romeo 16

09. Haas 12

10. AlphaTauri 5