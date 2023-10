Il duo McLaren ad Austin: anteprima e anniversario

Dopo il successo del WRC in Qatar, entrambi i piloti McLaren hanno in programma un weekend molto speciale: Oscar Piastri debutta ad Austin, mentre Lando Norris disputa il suo 100° GP.

Il weekend di gara sprint in Qatar è stato un successo completo per il team McLaren. Nella gara sprint, il debuttante Oscar Piastri ha potuto festeggiare la sua prima vittoria in un GP dopo 19 giri, mentre il suo compagno di squadra Lando Norris è arrivato terzo. Nel GP, Piastri ha concluso nuovamente al secondo posto davanti al britannico, che è stato nuovamente terzo.

Ora, con il weekend del GP in Texas, per entrambi è in programma un appuntamento speciale del Campionato del mondo. Piastri correrà per la prima volta sul Circuito delle Americhe, mentre Norris sarà alla sua centesima partecipazione a un GP. Il primo non vede l'ora di debuttare ad Austin, spiegando: "Non vedo l'ora di sentire l'energia dei tifosi".

"È una pista molto bella, con alcune sezioni che ricordano altri circuiti del Campionato del Mondo. Avremo un altro weekend sprint e questo significa che avremo più possibilità di segnare ancora punti", aggiunge il 22enne di Melbourne.

Norris è entusiasta: "Non vedo l'ora di tornare ad Austin perché il weekend del GP in Texas è sempre molto divertente e quest'anno è ancora più speciale perché sarò lì per la mia centesima gara di Formula Uno con la McLaren. Austin è un luogo ideale per festeggiare questa ricorrenza, perché i tifosi sono sempre in grado di creare una grande atmosfera".

"La scorsa settimana mi sono preso del tempo presso la fabbrica di Woking per festeggiare il buon risultato ottenuto in Qatar e, naturalmente, ho colto l'occasione per analizzare cosa avrei potuto fare meglio. Ho anche trascorso un po' di tempo al simulatore per prepararmi alle prossime tre gare. Non sarà facile, ma siamo determinati a segnare qualche altro punto", ha rivelato il 23enne.

GP del Qatar, Circuito Internazionale di Losail

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:27:39.168 h

02 Oscar Piastri (AUS), McLaren, +4,833 sec.

03 Lando Norris (GB), McLaren, +5,969

04 George Russell (GB), Mercedes, +34.119

05 Charles Leclerc (MC), Ferrari, +38,976

06 Fernando Alonso (E), Aston Martin, +49.032

07 Esteban Ocon (F), Alpine, +62.390

08 Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +66.563

09 - Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +76.127

10° Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +80.181

11° Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +81.652

12° Pierre Gasly (F), Alpine, +82.300

13° Alex Albon (T), Williams, +91.014

14° Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 giro

15° Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 giro

16° Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 giro

17° Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1 giro

Fuori

Carlos Sainz (E), Ferrari, non è partito

Lewis Hamilton (GB), Mercedes, incidente

Logan Sargeant (USA), Williams, ritiro

Classifica del Campionato del Mondo (dopo 17 Gran Premi su 22, inclusi 4 su 6 sprint)

Piloti

01 Verstappen 433 punti

02. Pérez 224

03. Hamilton 194

04. Alonso 183

05. Sainz 153

06. Leclerc 145

07 Norris 136

08. Russell 132

09° Piastri 83

10° Stroll 47

11° Gasly 46

12° Ocon 44

13° Albon 23

14° Bottas 10

15° Hülkenberg 9

16° Zhou 6

17° Tsunoda 3

18° Magnussen 3

19° Lawson 2

20° Sargeant 0

21 De Vries 0

22° Ricciardo 0

Coppa Costruttori

01 Red Bull Racing 657 punti

02. Mercedes 326

03. Ferrari 298

04. Aston Martin 230

05. McLaren 219

06. Alpine 90

07. Williams 23

08. Alfa Romeo 16

09. Haas 12

10. AlfaTauri 5