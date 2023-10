Duo McLaren em Austin: estreia e aniversário

Após a bem sucedida ronda do WRC no Qatar, ambos os pilotos da McLaren têm um fim de semana muito especial na agenda: Oscar Piastri faz a sua estreia em Austin, enquanto Lando Norris disputa o seu 100º GP.

O fim de semana de corrida de sprint no Qatar foi um sucesso total para a equipa McLaren. No sprint, o estreante Oscar Piastri pôde celebrar a sua primeira vitória num GP após 19 voltas, enquanto o seu companheiro de equipa Lando Norris terminou em terceiro. No GP, Piastri terminou novamente em segundo, à frente do britânico, que foi novamente terceiro.

Agora, com o fim de semana de GP no Texas, uma ronda especial do Campeonato do Mundo está na agenda para ambos. Piastri vai correr no Circuito das Américas pela primeira vez, enquanto Norris vai fazer a sua 100ª participação num GP. O primeiro está ansioso pela sua estreia em Austin, explicando: "Mal posso esperar para sentir a energia dos fãs de lá."

"É uma pista fixe com algumas secções que fazem lembrar outros circuitos do Campeonato do Mundo. Teremos outro fim de semana de sprint, o que significa que teremos mais hipóteses de voltar a marcar pontos", acrescenta o jovem de 22 anos de Melbourne.

Norris entusiasma-se: "Estou ansioso por regressar a Austin porque o fim de semana de GP no Texas é sempre muito divertido e este ano é ainda mais especial porque vou estar lá para a minha 100ª corrida de Fórmula 1 com a McLaren. Austin é um ótimo lugar para celebrar isso, pois os fãs criam sempre uma grande atmosfera."

"Aproveitei a semana passada na fábrica de Woking para celebrar o bom resultado no Qatar e, claro, aproveitei a oportunidade para analisar o que poderia ter feito melhor. Também passei algum tempo no simulador para me preparar para as próximas três corridas. Não vai ser fácil, mas estamos determinados a marcar mais alguns pontos", revelou o jovem de 23 anos.

GP do Qatar, Circuito Internacional de Losail

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:27:39.168 h

02 Oscar Piastri (AUS), McLaren, +4,833 s

03 Lando Norris (GB), McLaren, +5,969

04 George Russell (GB), Mercedes, +34,119

05 Charles Leclerc (MC), Ferrari, +38,976

06 Fernando Alonso (E), Aston Martin, +49,032

07 Esteban Ocon (F), Alpine, +62,390

08 Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +66,563

09 - Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +76,127

10º Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +80,181

11º Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +81,652

12º Pierre Gasly (F), Alpine, +82,300

13º Alex Albon (T), Williams, +91,014

14º Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 volta

15º Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 volta

16º Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 volta

17º Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1 volta

Fora

Carlos Sainz (E), Ferrari, não arrancou

Lewis Hamilton (GB), Mercedes, acidente

Logan Sargeant (EUA), Williams, desistência

Classificação do Campeonato do Mundo (após 17 de 22 Grandes Prémios, incluindo 4 de 6 sprints)

Pilotos

01 Verstappen 433 pontos

02 Pérez 224

03 Hamilton 194

04 Alonso 183

05. Sainz 153

06. Leclerc 145

07 Norris 136

08. Russell 132

09º Piastri 83

10º Stroll 47

11º Gasly 46

12º Ocon 44

13º Albon 23

14º Bottas 10

15º Hülkenberg 9

16º Zhou 6

17º Tsunoda 3

18º Magnussen 3

19º Lawson 2

20º Sargeant 0

21 De Vries 0

22º Ricciardo 0

Taça dos Construtores

01 Red Bull Racing 657 pontos

02 Mercedes 326

03. Ferrari 298

04. Aston Martin 230

05. McLaren 219

06. Alpine 90

07. Williams 23

08. Alfa Romeo 16

09. Haas 12

10. AlphaTauri 5