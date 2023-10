Lando Norris : "J'ai appris de Valentino Rossi".

Dans l'histoire de la Formule 1, il y a beaucoup de grands noms qui donnent envie aux jeunes fans de faire une carrière de pilote. Mais dans le cas de Lando Norris, c'est une star des GP de la catégorie reine des deux roues qui a éveillé en lui le désir de prendre la piste : Valentino Rossi lui a transmis le virus de la course, comme le souligne la star de McLaren.

Le design de son casque est d'ailleurs une révérence au neuvième champion du monde de moto. Dans une chronique sur "Formula1.com", il écrit : "Valentino m'a également inspiré pour le design de mon casque. Quand j'ai commencé à courir, j'ai donné mon casque à un designer et je lui ai dit : 'J'aime Rossi'".

"Et c'est là qu'est née l'idée d'un design en noir, chrome et orange. Rossi avait le soleil et la lune sur son casque, pour moi c'était deux soleils. Et le design a été adapté et développé au fil des années", raconte le jeune homme de 23 ans, à qui Rossi, en tant qu'idole, a également apporté une importante prise de conscience.

"J'ai aussi appris de Valentino Rossi à prendre du plaisir et à en profiter. Il a toujours été le type de pilote qui apprécie tout ce qu'il fait, et plus il est passionné par une activité, plus il en profite. Il est facile de dire qu'il faut s'amuser, mais il y a aussi certaines choses que l'on peut faire dans le sport pour le rendre plus agréable et pour s'amuser - et il l'a certainement fait dans sa carrière", souligne Norris.

GP du Qatar, Circuit international de Losail

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:27:39,168 h

02. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +4,833 sec

03. Lando Norris (GB), McLaren, +5,969

04. George Russell (GB), Mercedes, +34,119

05. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +38,976

06. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +49,032

07. Esteban Ocon (F), Alpine, +62,390

08. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +66,563

09. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +76,127

10. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +80,181

11. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +81,652

12. Pierre Gasly (F), Alpine, +82,300

13. Alex Albon (T), Williams, +91,014

14. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 tour

15. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 tour

16. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 tour

17e Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1 tour

Out

Carlos Sainz (E), Ferrari, pas parti

Lewis Hamilton (GB), Mercedes, crash

Logan Sargeant (USA), Williams, abandon

Classement au championnat du monde (après 17 des 22 Grand Prix, y compris 4 des 6 sprints)

Pilote

01. Verstappen 433 points

02. Pérez 224

03. Hamilton 194

04. Alonso 183

05. Sainz 153

06. Leclerc 145

07. Norris 136

08. Russell 132

09. Piastri 83

10. Stroll 47

11. Gasly 46

12. Ocon 44

13. Albon 23

14. Bottas 10

15. Hülkenberg 9

16. Zhou 6

17. Tsunoda 3

18. Magnussen 3

19. Lawson 2

20. Sargeant 0

21. De Vries 0

22. Ricciardo 0

Coupe des constructeurs

01. Red Bull Racing 657 points

02. Mercedes 326

03. Ferrari 298

04. Aston Martin 230

05. McLaren 219

06. Alpine 90

07. Williams 23

08. Alfa Romeo 16

09. Haas 12

10. AlphaTauri 5