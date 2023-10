Lando Norris: "Ho imparato da Valentino Rossi".



di Vanessa Georgoulas - Traduzione automatica da Tedesco

La star della McLaren dice spesso che Lando Norris è un grande fan dell'icona della MotoGP Valentino Rossi. Il nove volte campione del mondo di motociclismo lo ha ispirato non solo per il design del suo casco, come ci racconta.

