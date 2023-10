Lando Norris: "Aprendi com Valentino Rossi".

A estrela da McLaren refere frequentemente que Lando Norris é um grande fã do ícone do MotoGP Valentino Rossi. O nove vezes campeão do mundo de motociclismo inspirou-o não só no design do seu capacete, como nos diz.

Há muitos nomes importantes na história da Fórmula 1 que fazem com que os jovens fãs queiram seguir uma carreira nas corridas. Mas no caso de Lando Norris, foi uma estrela de GP na classe real das duas rodas que o fez querer ir para a pista: Valentino Rossi infectou-o com o vírus das corridas, como sublinha a estrela da McLaren.

O design do seu capacete é uma homenagem ao nove vezes campeão do mundo de motociclismo. Numa coluna no site "Formula1.com", escreve: "Valentino também inspirou o desenho do meu capacete. Quando comecei a correr, dei o meu capacete a um designer e disse-lhe: 'Adoro o Rossi'".

"E foi daí que surgiu a ideia de um design preto, cromado e laranja. O Rossi tinha o sol e a lua no capacete, comigo eram dois sóis. E o design foi adaptado e desenvolvido ao longo dos anos", diz o jovem de 23 anos, para quem Rossi como ídolo também trouxe uma visão importante.

"Também aprendi com Valentino Rossi a divertir-me e a desfrutar. Ele sempre foi o tipo de piloto que gosta de tudo o que faz e quanto mais apaixonado está por uma atividade, mais gosta dela. É fácil dizer para nos divertirmos, mas também há certas coisas que podemos fazer no desporto para o tornar mais agradável e divertido - e ele teve isso definitivamente na sua carreira," salienta Norris.

GP do Qatar, Circuito Internacional de Losail

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:27:39.168 h

02 Oscar Piastri (AUS), McLaren, +4,833 s

03 Lando Norris (GB), McLaren, +5,969

04 George Russell (GB), Mercedes, +34,119

05 Charles Leclerc (MC), Ferrari, +38,976

06 Fernando Alonso (E), Aston Martin, +49,032

07 Esteban Ocon (F), Alpine, +62,390

08 Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +66,563

09 - Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +76,127

10º Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +80,181

11º Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +81,652

12º Pierre Gasly (F), Alpine, +82,300

13º Alex Albon (T), Williams, +91,014

14º Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 volta

15º Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 volta

16º Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 volta

17º Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1 volta

Fora

Carlos Sainz (E), Ferrari, não arrancou

Lewis Hamilton (GB), Mercedes, acidente

Logan Sargeant (EUA), Williams, desistência

Classificação do Campeonato do Mundo (após 17 de 22 Grandes Prémios, incluindo 4 de 6 sprints)

Pilotos

01 Verstappen 433 pontos

02 Pérez 224

03 Hamilton 194

04 Alonso 183

05. Sainz 153

06. Leclerc 145

07 Norris 136

08. Russell 132

09º Piastri 83

10º Stroll 47

11º Gasly 46

12º Ocon 44

13º Albon 23

14º Bottas 10

15º Hülkenberg 9

16º Zhou 6

17º Tsunoda 3

18º Magnussen 3

19º Lawson 2

20º Sargeant 0

21 De Vries 0

22º Ricciardo 0

Taça dos Construtores

01 Red Bull Racing 657 pontos

02 Mercedes 326

03. Ferrari 298

04. Aston Martin 230

05. McLaren 219

06. Alpine 90

07. Williams 23

08. Alfa Romeo 16

09. Haas 12

10. AlphaTauri 5