Objectif Formule 1 : le conseil de Kaltenborn à Sophia Flörsch

La junior Alpine Sophia Flörsch a pu marquer six points lors de la dernière saison de Formule 3 avec l'équipe PHM Racing, qui se trouvait en queue de peloton, et elle a terminé septième à Spa. Flörsch avait déjà jubilé début juillet en Autriche en marquant des points, mais elle avait été disqualifiée après coup. Elle est la première femme à avoir marqué des points dans la série des jeunes pilotes.

"La saison a été une grande alternance de hauts et de bas. Nous avons marqué des points à deux reprises, nous avons eu des succès, parfois ce n'était pas le cas, mais c'était en tout cas très amusant", a déclaré Flörsch.

En 2024, elle veut à nouveau prendre le départ en Formule 3, la prochaine étape étant la Formule 2. Sur le chemin, elle prendra à nouveau le départ à Macao. "Si l'on compte deux ans par série de jeunes pilotes, cela signifie que dans trois ou quatre ans, je serai en Formule 1, ce qui est possible", a expliqué la Munichoise au magazine Stern.

L'ancienne directrice de l'équipe, Monisha Kaltenborn, salue la décision de l'écurie de Formule 1 Alpine de donner une chance à l'Allemande.

"En Formule 3, elle a fait un travail solide cette année dans une mauvaise équipe. Oui, elle n'est pas montée sur le podium. Mais le monde de la Formule 1 ne doit pas toujours appliquer la norme la plus élevée, même aux femmes", a déclaré Kaltenborn à web.de.

On ne fait pas non plus cela avec les jeunes pilotes, a déclaré Kaltenborn : "Il y a des pilotes qui ne sont jamais montés sur le podium, qui n'ont jamais gagné une course dans leur carrière. Mais ils ont quand même couru en Formule 1. Il ne devrait pas en être autrement pour les pilotes féminines. C'est bon pour elles, c'est bon pour la cause que quelqu'un aspire à nouveau à la Formule 1".

Pense-t-elle que l'objectif de Flörsch est réaliste ?

"Elle doit se fixer exactement le même objectif que ses collègues masculins. Et c'est la Formule 1", répond Kaltenborn. "En Formule 3, elle a montré qu'elle pouvait rivaliser avec ses collègues masculins. Elle doit maintenant progresser pas à pas, et nous verrons alors comment elle s'en sortira dans la catégorie supérieure. Pour la cause, il est en tout cas important et juste qu'une femme se mesure aux meilleurs pilotes de la relève".

D'une manière générale, Kaltenborn pense que la Formule 1 a tout intérêt à compter une femme parmi ses pilotes. "Elle est absolument mûre pour cela", déclare la femme de 52 ans.

Le problème : "Le courage manque. Car l'argent, on peut le trouver. Le talent est là, il n'y a pas de raison qu'une femme qui a du talent ne puisse pas courir à ce niveau. Vous trouverez aussi des entreprises qui contribuent à construire cela. Vous trouverez également des personnes capables de mener à bien un programme de manière cohérente. C'est le courage qui manque".

GP du Qatar, Circuit international de Losail

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:27:39,168 h

02. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +4,833 sec

03. Lando Norris (GB), McLaren, +5,969

04. George Russell (GB), Mercedes, +34,119

05. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +38,976

06. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +49,032

07. Esteban Ocon (F), Alpine, +62,390

08. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +66,563

09. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +76,127

10. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +80,181

11. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +81,652

12. Pierre Gasly (F), Alpine, +82,300

13. Alex Albon (T), Williams, +91,014

14. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 tour

15. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 tour

16. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 tour

17e Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1 tour

Out

Carlos Sainz (E), Ferrari, pas parti

Lewis Hamilton (GB), Mercedes, crash

Logan Sargeant (USA), Williams, abandon

Classement au championnat du monde (après 17 des 22 Grand Prix, y compris 4 des 6 sprints)

Pilote

01. Verstappen 433 points

02. Pérez 224

03. Hamilton 194

04. Alonso 183

05. Sainz 153

06. Leclerc 145

07. Norris 136

08. Russell 132

09. Piastri 83

10. Stroll 47

11. Gasly 46

12. Ocon 44

13. Albon 23

14. Bottas 10

15. Hülkenberg 9

16. Zhou 6

17. Tsunoda 3

18. Magnussen 3

19. Lawson 2

20. Sargeant 0

21. De Vries 0

22. Ricciardo 0

Coupe des constructeurs

01. Red Bull Racing 657 points

02. Mercedes 326

03. Ferrari 298

04. Aston Martin 230

05. McLaren 219

06. Alpine 90

07. Williams 23

08. Alfa Romeo 16

09. Haas 12

10. AlphaTauri 5