Obiettivo Formula 1: i consigli di Kaltenborn a Sophia Flörsch

La junior alpina Sophia Flörsch ha ottenuto sei punti nell'ultima stagione di Formula 3 con il team PHM Racing, piazzandosi settima a Spa. Flörsch aveva già festeggiato i punti in Austria all'inizio di luglio, ma è stata poi squalificata. È la prima donna a ottenere punti nella serie junior.

"La stagione è stata caratterizzata da alti e bassi. Siamo andati a punti due volte, abbiamo avuto dei successi, a volte non è stato un granché, ma è stato sicuramente molto divertente", ha detto Flörsch.

Nel 2024 vuole tornare a gareggiare in Formula 3, con il passo successivo che sarà la Formula 2. Sulla strada, ripartirà anche da Macao. "Se si calcolano due anni per ogni serie junior, ciò significa che tra tre o quattro anni potrebbe essere in Formula 1", ha dichiarato la nativa di Monaco alla rivista Stern.

L'ex capo squadra Monisha Kaltenborn accoglie con favore la mossa della scuderia di Formula 1 Alpine di dare una possibilità alla tedesca.

"Quest'anno ha fatto un buon lavoro in Formula 3 in una squadra non all'altezza. Sì, non è salita sul podio. Ma anche il mondo della Formula 1 non deve sempre stabilire gli standard più elevati per le donne", ha dichiarato Kaltenborn a web.de.

Kaltenborn ha detto che questo non si fa nemmeno con i giovani piloti: "Ci sono piloti che non sono mai saliti sul podio, che non hanno mai vinto una gara nella loro carriera. Ma hanno comunque corso in Formula 1. Non dovrebbe essere diverso per le donne pilota. È un bene per loro, è un bene per la causa che qualcuno si impegni di nuovo per la Formula 1".

Pensa che l'obiettivo della Flörsch sia realistico?

"Deve porsi esattamente lo stesso obiettivo dei suoi colleghi uomini. E questo è la Formula 1", dice Kaltenborn. "In Formula 3 ha dimostrato di poter tenere il passo dei suoi colleghi maschi. Ora deve crescere passo dopo passo, poi vedremo come si comporterà nella categoria superiore. In ogni caso, è importante e giusto per la causa che una donna si misuri con i migliori giovani piloti".

In generale, Kaltenborn ritiene che la Formula Uno abbia interesse ad avere una donna tra i piloti. "È assolutamente pronta", afferma il 52enne.

Il problema: "Manca il coraggio. Perché i soldi si trovano. Il talento c'è, non c'è motivo per cui una donna con talento non possa guidare a quel livello. Troverete anche aziende che vi aiuteranno a costruirlo. Troverete anche persone in grado di portare avanti un programma con costanza. È il coraggio che manca".

GP del Qatar, Circuito Internazionale di Losail

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:27:39.168 h

02 Oscar Piastri (AUS), McLaren, +4,833 sec.

03 Lando Norris (GB), McLaren, +5,969

04 George Russell (GB), Mercedes, +34.119

05 Charles Leclerc (MC), Ferrari, +38,976

06 Fernando Alonso (E), Aston Martin, +49.032

07 Esteban Ocon (F), Alpine, +62.390

08 Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +66.563

09 - Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +76.127

10° Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +80.181

11° Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +81.652

12° Pierre Gasly (F), Alpine, +82.300

13° Alex Albon (T), Williams, +91.014

14° Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 giro

15° Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 giro

16° Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 giro

17° Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1 giro

Fuori

Carlos Sainz (E), Ferrari, non è partito

Lewis Hamilton (GB), Mercedes, incidente

Logan Sargeant (USA), Williams, ritiro

Classifica del Campionato del Mondo (dopo 17 Gran Premi su 22, inclusi 4 su 6 sprint)

Piloti

01 Verstappen 433 punti

02. Pérez 224

03. Hamilton 194

04. Alonso 183

05. Sainz 153

06. Leclerc 145

07 Norris 136

08. Russell 132

09° Piastri 83

10° Stroll 47

11° Gasly 46

12° Ocon 44

13° Albon 23

14° Bottas 10

15° Hülkenberg 9

16° Zhou 6

17° Tsunoda 3

18° Magnussen 3

19° Lawson 2

20° Sargeant 0

21 De Vries 0

22° Ricciardo 0

Coppa Costruttori

01 Red Bull Racing 657 punti

02. Mercedes 326

03. Ferrari 298

04. Aston Martin 230

05. McLaren 219

06. Alpine 90

07. Williams 23

08. Alfa Romeo 16

09. Haas 12

10. AlfaTauri 5