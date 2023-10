Objetivo Fórmula 1: O conselho de Kaltenborn a Sophia Flörsch

por Andreas Reiners - Automatic translation from German

A jovem alpina Sophia Flörsch marcou seis pontos na última temporada de Fórmula 3 com a equipa secundária PHM Racing e terminou em sétimo lugar em Spa. Flörsch já tinha festejado pontos na Áustria no início de julho, mas foi posteriormente desclassificada. É a primeira mulher a marcar pontos na série júnior.

"A época foi um grande sobe e desce. Estivemos duas vezes nos pontos, tivemos sucessos, por vezes não foi tão bem sucedida, mas foi definitivamente muito divertida", disse Flörsch.

Em 2024, Flörsch quer voltar a competir na Fórmula 3, sendo o próximo passo a Fórmula 2. Pelo caminho, vai também começar de novo em Macau. "Se calcularmos dois anos por série júnior, isso significa: daqui a três ou quatro anos na Fórmula 1, pode ser", disse a natural de Munique à revista Stern.

A ex-chefe de equipa Monisha Kaltenborn congratula-se com a decisão da equipa de Fórmula 1 Alpine de dar uma oportunidade à alemã.

"Ela fez um bom trabalho na Fórmula 3 este ano, numa má equipa. Sim, ela não esteve no pódio. Mas o mundo da Fórmula 1 também não deve estabelecer sempre o padrão mais elevado para as mulheres", disse Kaltenborn ao web.de.

Kaltenborn disse que isso também não é feito com os jovens pilotos: "Há pilotos que nunca estiveram no pódio, que nunca ganharam uma corrida na sua carreira. Mas mesmo assim já correram na Fórmula 1. Não deve ser diferente para as pilotos femininas. É bom para elas, é bom para a causa que alguém esteja a lutar pela Fórmula 1 novamente".

Acha então que o objetivo de Flörsch é realista?

"Ela tem de estabelecer para si própria exatamente o mesmo objetivo que os seus colegas homens. E esse objetivo é a Fórmula 1", diz Kaltenborn. "Na Fórmula 3, ela mostrou que pode acompanhar os seus colegas homens. Agora tem de evoluir passo a passo e depois veremos como se sai na categoria superior seguinte. Em todo o caso, é importante e correto para a causa que uma mulher se compare com os melhores jovens pilotos."

Em geral, Kaltenborn acredita que a Fórmula 1 tem interesse em ter uma mulher na equipa de pilotos. "Ela está absolutamente pronta para isso", diz o piloto de 52 anos.

O problema: "Falta a coragem. Porque o dinheiro pode ser encontrado. O talento existe, não há razão para que uma mulher com talento não possa conduzir a esse nível. Também se encontram empresas que ajudam a desenvolver esse talento. Também se encontram pessoas que conseguem realizar um programa de forma consistente. É a coragem que está a faltar".

GP do Qatar, Circuito Internacional de Losail

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:27:39.168 h

02 Oscar Piastri (AUS), McLaren, +4,833 s

03 Lando Norris (GB), McLaren, +5,969

04 George Russell (GB), Mercedes, +34,119

05 Charles Leclerc (MC), Ferrari, +38,976

06 Fernando Alonso (E), Aston Martin, +49,032

07 Esteban Ocon (F), Alpine, +62,390

08 Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +66,563

09 - Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +76,127

10º Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +80,181

11º Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +81,652

12º Pierre Gasly (F), Alpine, +82,300

13º Alex Albon (T), Williams, +91,014

14º Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 volta

15º Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 volta

16º Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 volta

17º Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1 volta

Fora

Carlos Sainz (E), Ferrari, não arrancou

Lewis Hamilton (GB), Mercedes, acidente

Logan Sargeant (EUA), Williams, desistência

Classificação do Campeonato do Mundo (após 17 de 22 Grandes Prémios, incluindo 4 de 6 sprints)

Pilotos

01 Verstappen 433 pontos

02 Pérez 224

03 Hamilton 194

04 Alonso 183

05. Sainz 153

06. Leclerc 145

07 Norris 136

08. Russell 132

09º Piastri 83

10º Stroll 47

11º Gasly 46

12º Ocon 44

13º Albon 23

14º Bottas 10

15º Hülkenberg 9

16º Zhou 6

17º Tsunoda 3

18º Magnussen 3

19º Lawson 2

20º Sargeant 0

21 De Vries 0

22º Ricciardo 0

Taça dos Construtores

01 Red Bull Racing 657 pontos

02 Mercedes 326

03. Ferrari 298

04. Aston Martin 230

05. McLaren 219

06. Alpine 90

07. Williams 23

08. Alfa Romeo 16

09. Haas 12

10. AlphaTauri 5