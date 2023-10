Hamilton : Andretti ? "La nouvelle équipe doit être diversifiée"

Lewis Hamilton se prononce en faveur d'Andretti comme nouvelle équipe de Formule 1. Ce qui n'a pas seulement à voir avec Andretti, mais aussi et surtout avec les possibilités qu'offre cette arrivée. Car il est clair qu'une nouvelle équipe signifie aussi plus de voitures dans le peloton.

Mais aussi la possibilité d'emprunter de nouvelles voies. Autrement dit, d'être plus diversifié.

"Du point de vue d'un pilote, c'est excitant de voir potentiellement plus de voitures. Et puis l'idée d'une 11e équipe - nous avons plus de 2000 personnes dans notre équipe, c'est un nombre énorme d'emplois. Mais nous devons nous assurer que les critères, qui sont assez stricts, sont bien respectés", a déclaré Hamilton.

Hamilton a le sentiment "qu'il faut changer les critères et s'assurer qu'il y a une possibilité de faire vraiment la différence, et qu'une nouvelle équipe doit être diversifiée. Et elle doit être diversifiée du point de vue du sommet. Pour l'instant, il n'y a que des propriétaires blancs. Il y a un vrai manque de diversité du haut vers le bas. Tout est masculin et cela doit changer".

Hamilton a souligné qu'il soutenait pleinement le CEO de la F1, Stefano Domenicali, et que personne n'était mieux placé pour conduire la Formule 1 vers un avenir plus diversifié.

"J'ai vraiment confiance à 100 % en Stefano, que je connais depuis très, très longtemps", a déclaré Hamilton : "Ce qu'il fait au sommet, personne ne peut le faire mieux que lui. Je sais qu'il prendra la bonne décision pour l'avenir. C'est un pilote de course et il se passionne pour la croissance du sport. Je suis donc heureux de pouvoir le mettre entre ses mains compétentes".

GP du Qatar, Circuit international de Losail

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:27:39,168 h

02. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +4,833 sec

03. Lando Norris (GB), McLaren, +5,969

04. George Russell (GB), Mercedes, +34,119

05. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +38,976

06. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +49,032

07. Esteban Ocon (F), Alpine, +62,390

08. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +66,563

09. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +76,127

10. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +80,181

11. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +81,652

12. Pierre Gasly (F), Alpine, +82,300

13. Alex Albon (T), Williams, +91,014

14. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 tour

15. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 tour

16. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 tour

17e Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1 tour

Out

Carlos Sainz (E), Ferrari, pas parti

Lewis Hamilton (GB), Mercedes, crash

Logan Sargeant (USA), Williams, abandon

Classement au championnat du monde (après 17 des 22 Grand Prix, y compris 4 des 6 sprints)

Pilote

01. Verstappen 433 points

02. Pérez 224

03. Hamilton 194

04. Alonso 183

05. Sainz 153

06. Leclerc 145

07. Norris 136

08. Russell 132

09. Piastri 83

10. Stroll 47

11. Gasly 46

12. Ocon 44

13. Albon 23

14. Bottas 10

15. Hülkenberg 9

16. Zhou 6

17. Tsunoda 3

18. Magnussen 3

19. Lawson 2

20. Sargeant 0

21. De Vries 0

22. Ricciardo 0

Coupe des constructeurs

01. Red Bull Racing 657 points

02. Mercedes 326

03. Ferrari 298

04. Aston Martin 230

05. McLaren 219

06. Alpine 90

07. Williams 23

08. Alfa Romeo 16

09. Haas 12

10. AlphaTauri 5