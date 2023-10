Hamilton: Andretti? "La nuova squadra deve essere diversa"

Lewis Hamilton non ha nulla contro un nuovo team in Formula 1, ma l'ex campione del mondo ritiene che la classe regina debba usarlo per sfruttare le opportunità.

Lewis Hamilton è favorevole all'ingresso di Andretti come nuovo team di Formula Uno. Il che non ha a che fare solo con Andretti, ma soprattutto con le possibilità che questo ingresso comporta. Perché, ovviamente, un nuovo team significa anche più macchine in campo.

Ma significa anche la possibilità di percorrere nuove strade. In altre parole: di essere più diversificati.

"Dal punto di vista dei piloti, è eccitante vedere potenzialmente più auto. E poi l'idea di un undicesimo team: abbiamo più di 2000 persone nel nostro team, un numero enorme di posti di lavoro. Ma dobbiamo assicurarci che i criteri, che sono piuttosto rigidi, siano effettivamente rispettati", ha detto Hamilton.

Hamilton ritiene che "dobbiamo cambiare i criteri e assicurarci che ci sia l'opportunità di avere un impatto reale e che un nuovo team debba essere diversificato. E deve essere diversificata dai vertici. Al momento i proprietari sono tutti bianchi. C'è una vera e propria mancanza di diversità dall'alto verso il basso. Sono tutti uomini e questo deve cambiare".

Hamilton ha sottolineato di sostenere pienamente l'amministratore delegato della F1 Stefano Domenicali e che nessuno è in grado di guidare la F1 verso un futuro più diversificato.

"Ho davvero fiducia al 100% in Stefano, che conosco da molto, molto tempo", ha detto Hamilton, "Quello che sta facendo al vertice, nessuno può farlo meglio di lui. So che prenderà la decisione giusta per il futuro. È un pilota ed è appassionato della crescita di questo sport. Sono quindi felice di affidare il tutto nelle sue mani".

GP del Qatar, Circuito Internazionale di Losail

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:27:39.168 h

02 Oscar Piastri (AUS), McLaren, +4,833 sec.

03 Lando Norris (GB), McLaren, +5,969

04 George Russell (GB), Mercedes, +34.119

05 Charles Leclerc (MC), Ferrari, +38,976

06 Fernando Alonso (E), Aston Martin, +49.032

07 Esteban Ocon (F), Alpine, +62.390

08 Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +66.563

09 - Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +76.127

10° Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +80.181

11° Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +81.652

12° Pierre Gasly (F), Alpine, +82.300

13° Alex Albon (T), Williams, +91.014

14° Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 giro

15° Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 giro

16° Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 giro

17° Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1 giro

Fuori

Carlos Sainz (E), Ferrari, non è partito

Lewis Hamilton (GB), Mercedes, incidente

Logan Sargeant (USA), Williams, ritiro

Classifica del Campionato del mondo (dopo 17 Gran Premi su 22, compresi 4 dei 6 sprint)

Piloti

01 Verstappen 433 punti

02. Pérez 224

03. Hamilton 194

04. Alonso 183

05. Sainz 153

06. Leclerc 145

07 Norris 136

08. Russell 132

09° Piastri 83

10° Stroll 47

11° Gasly 46

12° Ocon 44

13° Albon 23

14° Bottas 10

15° Hülkenberg 9

16° Zhou 6

17° Tsunoda 3

18° Magnussen 3

19° Lawson 2

20° Sargeant 0

21 De Vries 0

22° Ricciardo 0

Coppa Costruttori

01 Red Bull Racing 657 punti

02. Mercedes 326

03. Ferrari 298

04. Aston Martin 230

05. McLaren 219

06. Alpine 90

07. Williams 23

08. Alfa Romeo 16

09. Haas 12

10. AlfaTauri 5