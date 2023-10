Hamilton: Andretti? "A nova equipa tem de ser diversificada"

Lewis Hamilton é a favor da Andretti como nova equipa de Fórmula 1. O que não tem apenas a ver com a Andretti, mas acima de tudo com as possibilidades que a entrada traz consigo. Porque, claro, uma nova equipa também significa mais carros no campo.

Mas também significa a oportunidade de seguir novos caminhos. Por outras palavras: ser mais diversificado.

"Do ponto de vista de um piloto, é emocionante ver potencialmente mais carros. E depois a ideia de uma 11ª equipa - temos mais de 2000 pessoas na nossa equipa, é um grande número de empregos. Mas temos de nos certificar de que os critérios, que são bastante rigorosos, são efetivamente cumpridos", afirmou Hamilton.

Hamilton considera que "temos de alterar os critérios e garantir que existe uma oportunidade de causar um verdadeiro impacto e que a nova equipa tem de ser diversificada. E tem de ser diversificada a partir do topo. Atualmente, os proprietários são todos brancos. Há uma verdadeira falta de diversidade a partir do topo. São todos homens e isso tem de mudar".

Hamilton sublinhou que apoiava totalmente o Diretor Executivo da F1, Stefano Domenicali, e que ninguém estava em melhor posição para conduzir a F1 para um futuro mais diversificado.

"Tenho 100% de fé no Stefano, que conheço há muito, muito tempo", disse Hamilton, "O que ele está a fazer no topo, ninguém pode fazer melhor do que ele. Sei que ele tomará a decisão correcta para o futuro. Ele é um piloto de corridas e é apaixonado pelo crescimento do desporto. Por isso, estou feliz por o colocar nas suas mãos capazes".

