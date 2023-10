Le cose si fanno serie per Mick Schumacher: test con Alpine

Mick Schumacher sta elaborando un piano per il suo futuro. Oggi, martedì, il 24enne dovrà completare un test per Alpine.

Qual è il futuro di Mick Schumacher? Il 24enne sta attualmente lavorando al suo futuro nel motorsport. Recentemente ha dichiarato che i piani sono "ancora in fase di sviluppo" "e si tratta solo di capire esattamente in che direzione possiamo andare, come possiamo conciliare gli impegni e cose del genere. Ci vuole tempo".

In questo contesto, sembra che Schumacher completerà un test con Alpine questo martedì, come ha confermato il team a motorsport-magazin.com.

Tuttavia, non si tratterà di una vettura di Formula 1, ma Schumacher siederà su un prototipo di Le Mans. Alpine tornerà nel segmento hypercar del Campionato Mondiale Endurance nel 2024. Non c'è ancora un'accoppiata di piloti per nessuna delle due vetture Alpine.

Il boss di Alpine Motorsport Bruno Famin aveva confermato i colloqui con Schumacher a settembre: "Penso che sarebbe una buona cosa per entrambe le parti. Ma al momento stiamo solo parlando e speriamo di organizzare presto un test". Ora sembra che ciò sia avvenuto.

Parallelamente, la questione riguarda anche il modo in cui Schumacher si prepara per la Formula Uno. Il team boss della Mercedes, Toto Wolff, aveva già dichiarato che Schumacher era "parte della famiglia": "Se il suo impegno con un altro costruttore gli consentirà di essere un pilota di riserva con noi, allora ovviamente lo terremo", aveva detto l'austriaco alla gara di Singapore.

Per quanto riguarda un posto fisso in Formula Uno, solo il secondo pilota della Williams non è ancora stato confermato per il prossimo anno. Il debuttante Logan Sargeant è stato criticato per le scarse prestazioni e i numerosi incidenti, ma potrà dimostrare il suo valore fino alla fine della stagione.

GP del Qatar, Circuito Internazionale di Losail

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:27:39.168 h

02 Oscar Piastri (AUS), McLaren, +4,833 sec.

03 Lando Norris (GB), McLaren, +5,969

04 George Russell (GB), Mercedes, +34.119

05 Charles Leclerc (MC), Ferrari, +38,976

06 Fernando Alonso (E), Aston Martin, +49.032

07 Esteban Ocon (F), Alpine, +62.390

08 Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +66.563

09 - Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +76.127

10° Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +80.181

11° Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +81.652

12° Pierre Gasly (F), Alpine, +82.300

13° Alex Albon (T), Williams, +91.014

14° Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 giro

15° Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 giro

16° Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 giro

17° Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1 giro

Fuori

Carlos Sainz (E), Ferrari, non è partito

Lewis Hamilton (GB), Mercedes, incidente

Logan Sargeant (USA), Williams, ritiro

Classifica del Campionato del Mondo (dopo 17 Gran Premi su 22, inclusi 4 su 6 sprint)

Piloti

01 Verstappen 433 punti

02. Pérez 224

03. Hamilton 194

04. Alonso 183

05. Sainz 153

06. Leclerc 145

07 Norris 136

08. Russell 132

09° Piastri 83

10° Stroll 47

11° Gasly 46

12° Ocon 44

13° Albon 23

14° Bottas 10

15° Hülkenberg 9

16° Zhou 6

17° Tsunoda 3

18° Magnussen 3

19° Lawson 2

20° Sargeant 0

21 De Vries 0

22° Ricciardo 0

Coppa Costruttori

01 Red Bull Racing 657 punti

02. Mercedes 326

03. Ferrari 298

04. Aston Martin 230

05. McLaren 219

06. Alpine 90

07. Williams 23

08. Alfa Romeo 16

09. Haas 12

10. AlfaTauri 5