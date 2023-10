As coisas tornam-se sérias para Mick Schumacher: Teste com a Alpine

O que é que se segue para Mick Schumacher? O piloto de 24 anos está atualmente a trabalhar no seu futuro no desporto automóvel. Mais recentemente, declarou que os planos estavam "ainda em desenvolvimento" "e trata-se apenas de perceber exatamente que direção podemos seguir, como podemos acomodar os compromissos e coisas desse género. Isso leva tempo".

Neste contexto, Schumacher irá aparentemente completar um teste com a Alpine esta terça-feira, como a equipa confirmou ao motorsport-magazin.com.

No entanto, esta não será uma entrada na Fórmula 1, Schumacher vai sentar-se num protótipo de Le Mans. A Alpine regressará ao segmento dos hipercarros do Campeonato do Mundo de Resistência em 2024. Ainda não existe um par de pilotos para nenhum dos carros da Alpine.

O chefe do desporto automóvel da Alpine, Bruno Famin, confirmou as conversações com Schumacher em setembro: "Penso que seria bom para ambas as partes. Mas, de momento, estamos apenas a falar e esperamos organizar um teste em breve." Isso agora parece ter acontecido.

Em paralelo, a questão também é como Schumacher se prepara para a Fórmula 1. O chefe de equipa da Mercedes, Toto Wolff, já tinha afirmado que Schumacher era "parte da família": "Se o seu compromisso com outro construtor lhe permitir ser piloto de reserva connosco, então é claro que o manteremos", disse o austríaco na corrida de Singapura.

Quanto a um lugar regular na Fórmula 1, apenas o segundo piloto da Williams ainda não está confirmado para o próximo ano. O estreante Logan Sargeant tem sido criticado depois de fracas prestações e muitos acidentes, mas vai poder provar o seu valor até ao final da época.

