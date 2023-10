Leclerc : "Voilà pourquoi le patron de l'équipe Vasseur est bon pour Ferrari

Ferrari est différente. Pour le meilleur, mais aussi pour le pire. Une diva capricieuse. De temps en temps belle et gracieuse, élégante. Mais ensuite, elle est volontiers garce, de mauvaise humeur. Récalcitrante.

La pression ? Chez Ferrari, elle est en principe beaucoup plus élevée qu'ailleurs. Les attentes sont énormes. Au cours des dernières années, cela s'est régulièrement combiné avec des échecs inexplicables, qu'il s'agisse de décisions étranges voire bizarres en matière de stratégie, de problèmes techniques ou d'insuffisances dans les relations humaines.

Les choses se gâtent donc parfois. Cela peut être chaotique, passionné. Tant dans les victoires que dans les défaites.

Il ne peut donc être que bénéfique que les responsables gardent la tête froide.

Comme l'actuel chef d'équipe Fred Vasseur. S'il n'a pas non plus ramené le succès, il a en revanche fait preuve d'un pragmatisme agréable qui permet d'atteindre un certain équilibre.

"Fred est très équilibré sur le plan émotionnel, ce qui, à mon avis, est une très bonne chose dans sa position, car cela nous donne un peu de sécurité", a déclaré Charles Leclerc. À Singapour, Carlos Sainz a réussi à briser la domination de Red Bull Racing.

Ferrari est la seule écurie, avec Red Bull Racing, à avoir remporté une course en 2023. Au classement des constructeurs, Ferrari, troisième avec 298 points, a toujours Mercedes en ligne de mire (326 points).

"C'est ce que j'aime le plus chez Ferrari : l'émotion que nous ressentons quand nous sommes au top et la passion des gens", dit Leclerc. "Mais avoir cet équilibre avec Fred, je trouve ça très bien aussi. C'est bien d'avoir cette vision claire quand les choses vont mal. Et quand les choses vont bien, que ce n'est pas tout. Que nous devons continuer à travailler dur", a souligné Leclerc.

Leclerc poursuit : "Je pense que nous avions déjà cette philosophie, mais je pense aussi que Fred l'a renforcée, et c'est vraiment bien".

GP du Qatar, Circuit international de Losail

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:27:39,168 h

02. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +4,833 sec

03. Lando Norris (GB), McLaren, +5,969

04. George Russell (GB), Mercedes, +34,119

05. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +38,976

06. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +49,032

07. Esteban Ocon (F), Alpine, +62,390

08. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +66,563

09. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +76,127

10. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +80,181

11. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +81,652

12. Pierre Gasly (F), Alpine, +82,300

13. Alex Albon (T), Williams, +91,014

14. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 tour

15. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 tour

16. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 tour

17e Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1 tour

Out

Carlos Sainz (E), Ferrari, pas parti

Lewis Hamilton (GB), Mercedes, crash

Logan Sargeant (USA), Williams, abandon

Classement au championnat du monde (après 17 des 22 Grand Prix, y compris 4 des 6 sprints)

Pilote

01. Verstappen 433 points

02. Pérez 224

03. Hamilton 194

04. Alonso 183

05. Sainz 153

06. Leclerc 145

07. Norris 136

08. Russell 132

09. Piastri 83

10. Stroll 47

11. Gasly 46

12. Ocon 44

13. Albon 23

14. Bottas 10

15. Hülkenberg 9

16. Zhou 6

17. Tsunoda 3

18. Magnussen 3

19. Lawson 2

20. Sargeant 0

21. De Vries 0

22. Ricciardo 0

Coupe des constructeurs

01. Red Bull Racing 657 points

02. Mercedes 326

03. Ferrari 298

04. Aston Martin 230

05. McLaren 219

06. Alpine 90

07. Williams 23

08. Alfa Romeo 16

09. Haas 12

10. AlphaTauri 5