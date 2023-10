Leclerc: É por isto que o chefe de equipa Vasseur é bom para a Ferrari

A Ferrari continua a perseguir os sucessos do passado com o seu novo chefe de equipa, Fred Vasseur. Mas o francês é bom para a equipa de corridas por uma razão específica.

A Ferrari é diferente. Para melhor, mas também para pior. Uma diva mal-humorada. Por vezes bela e graciosa, elegante. Mas depois gosta de ser mal-humorada e mal-educada. Irrequieta.

A pressão? Na Ferrari, é sempre muito maior do que noutros lugares. As expectativas são enormes. Nos últimos anos, isto tem sido combinado vezes sem conta com deslizes inexplicáveis, seja devido a decisões estranhas ou bizarras na estratégia, problemas com a tecnologia ou inadequações na forma de lidar uns com os outros.

Por isso, por vezes, as coisas podem aquecer muito. Podem tornar-se caóticas, apaixonadas. Tanto nas vitórias como nas derrotas.

Por isso, só pode ser uma vantagem se os responsáveis mantiverem a cabeça fria.

Como o atual chefe de equipa, Fred Vasseur. Ele também ainda não trouxe de volta o sucesso, mas tem um pragmatismo agradável que cria um certo equilíbrio.

"O Fred é muito equilibrado emocionalmente, o que eu acho muito bom na posição dele, porque nos dá um pouco de segurança", disse Charles Leclerc. Em Singapura, Carlos Sainz conseguiu quebrar o domínio da Red Bull Racing.

A Ferrari é a única equipa de corridas, para além da Red Bull Racing, a vencer uma corrida em 2023. Na classificação dos construtores, a Ferrari ainda está de olho na Mercedes (326 pontos) em terceiro lugar com 298 pontos.

"É isso que mais gosto na Ferrari: a emoção que sentimos quando estamos em alta e o quão apaixonadas são as pessoas", disse Leclerc. "Mas ter esse equilíbrio com o Fred também é muito bom. É bom ter essa visão clara quando as coisas correm mal. E quando as coisas correm bem, que isso não é tudo. Que temos de continuar a trabalhar arduamente", sublinhou Leclerc.

Leclerc continuou: "Acho que já tínhamos essa filosofia, mas também acho que o Fred a reforçou, e isso é muito bom."

GP do Qatar, Circuito Internacional de Losail

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:27:39.168 h

02 Oscar Piastri (AUS), McLaren, +4,833 s

03 Lando Norris (GB), McLaren, +5,969

04 George Russell (GB), Mercedes, +34,119

05 Charles Leclerc (MC), Ferrari, +38,976

06 Fernando Alonso (E), Aston Martin, +49,032

07 Esteban Ocon (F), Alpine, +62,390

08 Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +66,563

09 - Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +76,127

10º Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +80,181

11º Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +81,652

12º Pierre Gasly (F), Alpine, +82,300

13º Alex Albon (T), Williams, +91,014

14º Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 volta

15º Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 volta

16º Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 volta

17º Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1 volta

Fora

Carlos Sainz (E), Ferrari, não arrancou

Lewis Hamilton (GB), Mercedes, acidente

Logan Sargeant (EUA), Williams, desistência

Classificação do Campeonato do Mundo (após 17 de 22 Grandes Prémios, incluindo 4 de 6 sprints)

Pilotos

01 Verstappen 433 pontos

02 Pérez 224

03 Hamilton 194

04 Alonso 183

05. Sainz 153

06. Leclerc 145

07 Norris 136

08. Russell 132

09º Piastri 83

10º Stroll 47

11º Gasly 46

12º Ocon 44

13º Albon 23

14º Bottas 10

15º Hülkenberg 9

16º Zhou 6

17º Tsunoda 3

18º Magnussen 3

19º Lawson 2

20º Sargeant 0

21 De Vries 0

22º Ricciardo 0

Taça dos Construtores

01 Red Bull Racing 657 pontos

02 Mercedes 326

03. Ferrari 298

04. Aston Martin 230

05. McLaren 219

06. Alpine 90

07. Williams 23

08. Alfa Romeo 16

09. Haas 12

10. AlphaTauri 5