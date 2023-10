Avenir de Sargeant : quand Williams prendra-t-il une décision ?

A un moment donné, Günther Steiner et Gene Haas en ont eu assez : les accidents coûteux ont finalement été le critère décisif d'exclusion de Mick Schumacher de l'écurie américaine. En 2022, Schumacher avait produit un peu trop de ferrailles coûteuses, raison pour laquelle son contrat n'a pas été renouvelé. Schumacher a toujours été critiqué publiquement pour ses crashs.

L'écurie de tradition Williams prouve qu'il est possible de faire autrement. Le chef d'équipe James Vowles soutient sa recrue Logan Sargeant, bien qu'il soit lui aussi souvent en dehors de la piste.

L'Américain vacille dangereusement lors de sa première année en Formule 1, sa situation rappelle fortement les problèmes de Schumacher de l'année précédente. La grande différence : Sargeant est toujours encouragé et soutenu verbalement, même en public.

L'écurie doit néanmoins prendre une décision à un moment donné - et Vowles fixe désormais une date. Ce ne seront pas les courses américaines d'Austin ou de Las Vegas.

"Je suppose que cela prendra jusqu'à la fin de la saison", a déclaré Vowles. "Nous avons déjà décidé de la direction à prendre et il s'est fixé des objectifs, et ce serait une erreur de ne pas suivre cette décision".

Vowles a également révélé qu'il pensait que la frustration de Sargeant s'était accumulée depuis un certain temps. "Je pense que la frustration est présente chez lui depuis de nombreux mois", a-t-il déclaré.

A commencer par le début de la saison. "Il est allé à Bahreïn - ce qui est probablement la pire chose qui puisse arriver - il est allé à Bahreïn et a été aussi rapide que Lando Norris en Q1, et il a pensé que le défi qui l'attendait n'était peut-être pas aussi grand qu'il ne l'était réellement".

A cela s'ajoute le fait que son coéquipier Alex Albon a évolué au cours de la saison, "et l'écart s'est creusé, car le pilote est désormais frustré de ne pas pouvoir atteindre la qualité des temps au tour qu'il avait auparavant avec ses outils habituels", explique Vowles.

"Il sait comment gagner. Il a gagné en Formule 3, il a gagné en Formule 2, mais s'il l'applique maintenant en Formule 1 et qu'il n'obtient pas de résultats, il y a de plus en plus de frustration. Cela se termine alors essentiellement par des écrasements. C'est à ce moment-là qu'il faut faire marche arrière", a déclaré Vowles.

GP du Qatar, Circuit international de Losail

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:27:39,168 h

02. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +4,833 sec

03. Lando Norris (GB), McLaren, +5,969

04. George Russell (GB), Mercedes, +34,119

05. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +38,976

06. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +49,032

07. Esteban Ocon (F), Alpine, +62,390

08. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +66,563

09. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +76,127

10. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +80,181

11. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +81,652

12. Pierre Gasly (F), Alpine, +82,300

13. Alex Albon (T), Williams, +91,014

14. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 tour

15. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 tour

16. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 tour

17e Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1 tour

Out

Carlos Sainz (E), Ferrari, pas parti

Lewis Hamilton (GB), Mercedes, crash

Logan Sargeant (USA), Williams, abandon

Classement au championnat du monde (après 17 des 22 Grand Prix, y compris 4 des 6 sprints)

Pilote

01. Verstappen 433 points

02. Pérez 224

03. Hamilton 194

04. Alonso 183

05. Sainz 153

06. Leclerc 145

07. Norris 136

08. Russell 132

09. Piastri 83

10. Stroll 47

11. Gasly 46

12. Ocon 44

13. Albon 23

14. Bottas 10

15. Hülkenberg 9

16. Zhou 6

17. Tsunoda 3

18. Magnussen 3

19. Lawson 2

20. Sargeant 0

21. De Vries 0

22. Ricciardo 0

Coupe des constructeurs

01. Red Bull Racing 657 points

02. Mercedes 326

03. Ferrari 298

04. Aston Martin 230

05. McLaren 219

06. Alpine 90

07. Williams 23

08. Alfa Romeo 16

09. Haas 12

10. AlphaTauri 5