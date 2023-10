Il futuro di Sargeant: quando deciderà Williams?

A un certo punto, Günther Steiner e Gene Haas ne hanno avuto abbastanza: alla fine, i costosi incidenti sono stati il criterio di esclusione decisivo per Mick Schumacher alla scuderia statunitense. Schumacher aveva prodotto un po' troppi rottami costosi nel 2022, motivo per cui il suo contratto non fu prolungato. Schumacher è stato ripetutamente criticato in pubblico per i suoi incidenti.

La tradizionale scuderia Williams dimostra che le cose possono essere diverse. Il boss del team James Vowles sostiene il suo debuttante Logan Sargeant, anche se spesso è fuori pista.

Al suo primo anno in Formula 1, lo statunitense sta vacillando in modo preoccupante e la sua situazione ricorda fortemente i problemi di Schumacher dello scorso anno. La grande differenza è che Sargeant viene sempre sostenuto verbalmente, anche pubblicamente.

Tuttavia, la squadra corse deve prendere una decisione a un certo punto e Vowles sta fissando una data. Non saranno le gare statunitensi di Austin o Las Vegas.

"Sospetto che ci vorrà fino alla fine della stagione", ha detto Vowles. "Abbiamo già deciso la direzione da prendere e lui ha fissato degli obiettivi e sarebbe sbagliato non seguire questa decisione".

Vowles ha anche rivelato che secondo lui le frustrazioni di Sargeant si sono accumulate da tempo. "Credo che la frustrazione sia presente in lui da molti mesi", ha detto.

A partire dall'apertura della stagione. "È andato in Bahrain - che è probabilmente la cosa peggiore che possa capitare - è andato in Bahrain ed è stato veloce come Lando Norris nella Q1, e ha pensato che forse la sfida che lo attende non è così grande come in realtà è".

A ciò si aggiunge il fatto che il compagno di squadra Alex Albon stava progredendo nel corso della stagione, "e il divario stava diventando sempre più grande, perché il pilota è ora frustrato perché non sta ottenendo la qualità dei tempi sul giro con i suoi strumenti normali che stava ottenendo prima", ha detto Vowles.

"Sa come vincere. Ha vinto in Formula 3, ha vinto in Formula 2, ma quando lo applica ora in Formula 1 e non ottiene risultati, crea sempre più frustrazione. In pratica finisce per essere investito. È questo il punto in cui bisogna farsi da parte", ha detto Vowles.

GP del Qatar, Circuito Internazionale di Losail

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:27:39.168 h

02 Oscar Piastri (AUS), McLaren, +4,833 sec.

03 Lando Norris (GB), McLaren, +5,969

04 George Russell (GB), Mercedes, +34.119

05 Charles Leclerc (MC), Ferrari, +38,976

06 Fernando Alonso (E), Aston Martin, +49.032

07 Esteban Ocon (F), Alpine, +62.390

08 Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +66.563

09 - Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +76.127

10° Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +80.181

11° Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +81.652

12° Pierre Gasly (F), Alpine, +82.300

13° Alex Albon (T), Williams, +91.014

14° Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 giro

15° Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 giro

16° Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 giro

17° Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1 giro

Fuori

Carlos Sainz (E), Ferrari, non è partito

Lewis Hamilton (GB), Mercedes, incidente

Logan Sargeant (USA), Williams, ritiro

Classifica del Campionato del Mondo (dopo 17 Gran Premi su 22, inclusi 4 su 6 sprint)

Piloti

01 Verstappen 433 punti

02. Pérez 224

03. Hamilton 194

04. Alonso 183

05. Sainz 153

06. Leclerc 145

07 Norris 136

08. Russell 132

09° Piastri 83

10° Stroll 47

11° Gasly 46

12° Ocon 44

13° Albon 23

14° Bottas 10

15° Hülkenberg 9

16° Zhou 6

17° Tsunoda 3

18° Magnussen 3

19° Lawson 2

20° Sargeant 0

21 De Vries 0

22° Ricciardo 0

Coppa Costruttori

01 Red Bull Racing 657 punti

02. Mercedes 326

03. Ferrari 298

04. Aston Martin 230

05. McLaren 219

06. Alpine 90

07. Williams 23

08. Alfa Romeo 16

09. Haas 12

10. AlfaTauri 5