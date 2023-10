GP des USA à la télé : le prochain week-end de sprint nous attend

Le Circuit des Amériques est l'un des circuits les plus cahoteux de l'année en raison des affaissements de terrain.

Les bosses changent d'année en année. Le circuit est régulièrement poncé et réasphalté afin de minimiser ces défis.

Plusieurs virages du COTA ont été inspirés de virages emblématiques de circuits européens.

Il s'agit notamment des virages 3 à 6, qui s'inspirent des sections Maggotts et Becketts de Silverstone. Les virages 12 à 15 sont inspirés de la section du stade d'Hockenheim et les virages 16 à 18 ressemblent au virage 8 d'Istanbul Park.

Le circuit nécessite un appui modérément élevé et a un effet DRS important. Cela permet aux équipes d'utiliser des ailerons relativement grands.

Le premier secteur est incroyablement exigeant sur le plan technique et de la conduite. Il est possible de gagner et de perdre beaucoup de temps en raison des virages qui s'enchaînent.

COTA est l'un des neuf circuits du calendrier qui se parcourent dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Les autres sont : Djeddah, Miami, Imola, Bakou, Singapour, Interlagos, Las Vegas et Yas Marina.

Avec 70 changements de vitesse, le circuit enregistre la troisième valeur la plus élevée de l'année, derrière Bahreïn et Bakou.

L'entrée du virage 1 présente la plus forte pente de la saison. La piste présente une montée artificielle de 30 mètres sur une longueur d'un peu plus de 200 mètres.

À titre de comparaison, la tour d'observation du COTA mesure 77 mètres de haut.

Plusieurs virages présentent de larges amorces afin de favoriser des lignes différentes et de faciliter les dépassements. Il s'agit notamment des virages 1, 11 et 15.

Ce dernier oblige également les conducteurs à freiner tout en braquant la voiture. Cela peut entraîner le blocage des roues si le pneu est sollicité au-delà de la limite d'adhérence.

Les conditions météorologiques au Texas peuvent être imprévisibles, en particulier les températures. Elles peuvent aller de valeurs à un seul chiffre lors des matinées fraîches à des valeurs supérieures à 30 degrés lors des journées les plus chaudes.

Ce week-end, la cinquième course de sprint de F1 de la saison aura lieu. Le dernier week-end de sprint de l'année aura lieu au Grand Prix de São Paulo au Brésil.

Ce week-end, la cinquième course de sprint de F1 de la saison aura lieu. Le dernier week-end de sprint de l'année aura lieu au Grand Prix de São Paulo au Brésil.

