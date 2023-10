GP degli USA in TV: il prossimo weekend di sprint ci aspetta

Il Circuit of the Americas è uno dei circuiti più accidentati dell'anno a causa del cedimento del terreno.

Le asperità cambiano di anno in anno. La pista viene regolarmente sabbiata e riasfaltata per ridurre al minimo questi problemi.

Diverse curve del COTA sono state ispirate da curve iconiche dei circuiti europei.

Tra queste, le curve da 3 a 6, modellate sulle sezioni Maggotts e Becketts di Silverstone. Le curve da 12 a 15 sono basate sulla sezione dello stadio di Hockenheim e le curve da 16 a 18 sono simili alla curva 8 di Istanbul Park.

La pista richiede una deportanza moderatamente elevata e ha un grande effetto DRS. Ciò consente ai team di utilizzare ali relativamente grandi.

Il primo settore è incredibilmente impegnativo dal punto di vista tecnico e della guida. Si può guadagnare e perdere molto tempo nelle curve che si fondono.

Il COTA è uno dei nove circuiti del calendario che si svolgono in senso antiorario. Gli altri sono: Gedda, Miami, Imola, Baku, Singapore, Interlagos, Las Vegas e Yas Marina.

Con 70 cambi di marcia, il circuito registra il terzo più alto dell'anno, dietro Bahrain e Baku.

L'ingresso della curva 1 presenta la pendenza più elevata della stagione. La pista presenta un dislivello artificiale di 30 metri su una lunghezza di poco superiore ai 200 metri.

In confronto, la torre di osservazione del COTA è alta 77 metri.

Diverse curve sono caratterizzate da approcci ampi per incoraggiare linee diverse e facilitare i sorpassi. Tra queste vi sono le curve 1, 11 e 15. Quest'ultima costringe i piloti a frenare mentre sono in curva.

Quest'ultima costringe i piloti a frenare mentre l'auto sta contemporaneamente girando. Questo può portare al bloccaggio delle ruote se il pneumatico è caricato oltre il suo limite di aderenza.

Il tempo in Texas può essere imprevedibile, soprattutto le temperature. Possono variare da una sola cifra nelle mattine fresche a oltre 30 gradi nei giorni più caldi.

Questo fine settimana sarà la quinta gara sprint di F1 della stagione. L'ultimo weekend sprint dell'anno si svolgerà al Gran Premio di San Paolo in Brasile.

Vi terremo aggiornati su tutto quello che c'è da sapere con il live ticker a partire da venerdì 20 ottobre (qualifiche del GP il 20 ottobre, qualifiche e sprint il 21 ottobre, Gran Premio il 22 ottobre), ma naturalmente, come sempre, abbiamo anche riassunto per voi le date di trasmissione più importanti di Sky, ORF, ServusTV e SRF.

USA-GP in TV

Venerdì 20 ottobre

06.00: Sky Sport F1 - Sprint Qatar 2023 in replica

07.00: Sky Sport F1 - Gara 2019 ad Austin

09.00: Sky Sport F1 - Gara 2021 ad Austin

11.00: Sky Sport F1 - Replay del Gran Premio del Qatar

13.35: Sky Sport F1 - F1 Academy: gli highlights di Spielberg

13.55: Sky Sport F1 - F1 Academy: highlights Valencia

14.10: Sky Sport F1 - F1 Academy: highlights Barcellona

14.30: Sky Sport F1 - F1 Academy: highlights Zandvoort

14.45: Sky Sport F1 - F1 Academy: Highlights Monza

15.00: Sky Sport F1 - F1 Academy: Highlights Le Castellet

16.05: Sky Sport F1 - F1 Jessica Hawkins con la AMR21

16.15: Sky Sport F1 - Gran Premio del Qatar: replay

18.15: Sky Sport F1 - Riscaldamento: Speciale Motorsport

18.30: Sky Sport F1 - Conferenza stampa dei piloti

19.15: Sky Sport F1 - Inizio delle prove libere

19.30: ServusTV - Inizio delle prove libere

19.30: Prove libere

21.45: Sky Sport F1 - Oltre ogni limite

22.15: Sky Sport F1 - Oltre ogni limite

22.40: ServusTV - Inizio copertura qualifiche GP

22.45: Sky Sport F1 - Inizio delle qualifiche del GP

23.00: Qualifiche GP

00.00: ServusTV - Analisi delle qualifiche



Sabato 21 ottobre

01.30: Sky Sport F1 - Conferenza stampa qualifiche

02.00: Sky Sport F1 - Conferenza stampa dei team principal

03.00: Sky Sport F1 - Replay delle prove libere

04.30: Sky Sport F1 - Replay delle qualifiche del GP

06.00: Sky Sport F1 - Gara 2017 ad Austin

08.00: Sky Sport F1 - Repliche qualifiche GP

09.30: Sky Sport F1 - Conferenza stampa qualifiche

10.00: Sky Sport F1 - Gara 2022 ad Austin

12.00: Sky Sport F1 - Replay delle prove libere

13.30: Sky Sport F1 - Repliche qualifiche GP

15.30: Sky Sport F1 - F1: Sebastian Vettel in esclusiva

15.45: Sky Sport F1 - Qualifiche GP in differita

17.30: Sky Sport F1 - Qualifiche GP compact

17.45: Sky Sport F1 - Top 10 Onboard: GP Qatar 2023

19.15: Sky Sport F1 - Inizio copertura qualifiche Sprint

19.27: ServusTV - Inizio delle qualifiche sprint

19.30: Qualifiche Sprint

20.15: ServusTV - Analisi qualifiche sprint

20.45: Sky Sport F1 - Box Box: 1° vittoria Red Bulls

21.15: Sky Sport F1 - Qualifiche GP compatte

21.30: Sky Sport F1 - Replay qualifiche sprint

22.40: ServusTV - Inizio copertura sprint

23.00: Sky Sport F1 - Inizio copertura sprint

23.30: SRF 2 - Registrazione parziale delle qualifiche Sprint

23.50: SRF 2 - Inizio copertura volata

00.00: Sprint



Domenica 22 ottobre

00.30: ServusTV - Analisi della volata

01.00: Sky Sport F1 - Conferenza stampa Sprint

01.30: Sky Sport F1 - Replay della volata

04.00: Sky Sport F1 - Replay qualifiche Sprint

05.00: Sky Sport F1 - Replay della volata

06.30: Sky Sport F1 - GP Confidential

07.00: Sky Sport F1 - GP Qualifying Compact

08.45: Sky Sport F1 - Replay delle qualifiche sprint

09.45: Sky Sport F1 - Replay della volata

10.45: Sky Sport F1 - Ripetizione qualifiche GP

12.15: Sky Sport F1 - Ripetizione qualifiche sprint

13.15: Sky Sport F1 - Ripetizione Sprint

14.15: Sky Sport F1 - Ripetizione qualifiche GP

15.45: Sky Sport F1 - George Russell - La macchina della verità

16.00: Sky Sport F1 - Qualifiche GP compatte

16.15: Sky Sport F1 - Sprint compact

16.30: Sky Sport F1 - F1 Jessica Hawkins in AMR21

17.30: Sky Sport F1 - Sprint replay

19.30: Sky Sport F1 - Anteprima del Gran Premio

19.30: ServusTV - Previsioni sul Gran Premio

20.20: SRF Info - Cronaca pre-gara

20.55: Sky Sport F1 - Inizio copertura del Gran Premio

20.55: SRF Info - Inizio copertura del Gran Premio

21.00: ServusTV - Inizio copertura del Gran Premio

21.00: Gran Premio degli USA (56 giri)

22.45: Sky Sport F1 - Analisi e interviste

22.40: ServusTV - Analisi Gran Premio

23.30: Sky Sport F1 - Conferenza stampa gara

23.45: ORF 1 - Motorhome