GP dos EUA na TV: O próximo fim de semana de sprint espera por si

O Circuito das Américas é uma das pistas mais acidentadas do ano devido ao afundamento do solo.

Os ressaltos mudam de ano para ano. A pista é regularmente lixada e repavimentada para minimizar estes desafios.

Várias curvas do COTA foram inspiradas em curvas icónicas de pistas europeias.

Estas incluem as curvas 3 a 6, que têm como modelo as secções Maggotts e Becketts em Silverstone. As curvas 12 a 15 baseiam-se na secção do estádio de Hockenheim e as curvas 16 a 18 são semelhantes à curva 8 do Istanbul Park.

A pista exige uma força descendente moderadamente elevada e tem um grande efeito DRS. Isto permite que as equipas utilizem asas relativamente grandes.

O primeiro sector é incrivelmente exigente em termos técnicos e de condução. Pode ganhar-se e perder-se muito tempo nas curvas que se fundem.

O COTA é uma das nove pistas do calendário que se desenrolam no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio. As outras são: Jeddah, Miami, Imola, Baku, Singapura, Interlagos, Las Vegas e Yas Marina.

Com 70 mudanças de velocidade, o circuito regista o terceiro maior número do ano, atrás do Bahrain e de Baku.

A entrada da curva 1 tem o maior declive da época. A pista tem uma subida artificial de 30 metros numa extensão de pouco mais de 200 metros.

Em comparação, a torre de observação do COTA tem 77 metros de altura.

Várias curvas têm abordagens largas para encorajar linhas diferentes e facilitar as ultrapassagens. Estas incluem as curvas 1, 11 e 15.

Esta última também obriga os condutores a travar enquanto o carro está simultaneamente a virar para dentro. Isto pode levar a rodas bloqueadas se o pneu for carregado para além do seu limite de aderência.

O tempo no Texas pode ser imprevisível, especialmente as temperaturas. Podem variar entre um dígito nas manhãs frias e mais de 30 graus nos dias mais quentes.

Este fim de semana será a quinta corrida de F1 Sprint da época. O último fim de semana de sprint do ano tem lugar no Grande Prémio de São Paulo, no Brasil.

Este fim de semana será a quinta corrida de F1 Sprint da época. O último fim de semana de sprint do ano tem lugar no Grande Prémio de São Paulo, no Brasil.

