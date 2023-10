Steiner: Hemos pasado por mucho en poco tiempo

Günther Steiner, esta semana el equipo Haas F1 participa en el Gran Premio de EE.UU. en Austin, una carrera que al equipo le gusta considerar como una carrera en casa. ¿Es esta una semana en la que se da cuenta del crecimiento de este deporte en EE.UU., con un programa repleto de actividades y eventos comerciales?

Absolutamente, y no es sólo el número de personas que vienen a ver el deporte, es increíble lo que ha hecho el COTA y cómo ha crecido el deporte en América, lo cual es algo muy bueno. He visto crecer mucho esta carrera en los últimos 10 años. Estuve allí por primera vez en mi segundo año, y desde entonces hasta ahora es una carrera del calendario que toda la Fórmula Uno espera con impaciencia.

Para nosotros es otra carrera muy ajetreada en casa, con muchos eventos en marcha. Kevin, Nico y yo iremos a Dallas para reunirnos con el equipo MoneyGram y celebrar el primer aniversario de nuestra asociación por el título. Al venir a Austin, no hay forma de escapar de la efervescencia del evento, y cada año que estamos allí, el equipo se convierte en una parte más grande de esa emoción. Este año también cambiaremos nuestra imagen, ya sea en el coche, en los trajes de los pilotos, en nuestro garaje o en cualquier cosa que se vea en Internet.

Una cosa que es diferente esta temporada es el hecho de que nuestro look se agrupa bajo el lema "We The People", la primera línea de la Constitución estadounidense. En estos momentos se habla mucho de los equipos americanos, por supuesto, pero seguimos siendo el único equipo americano en la Fórmula 1. Durante años, muchos han dicho que no aprovechamos ese hecho, pero yo siempre he dicho que primero queremos establecer credibilidad en el paddock. Hemos pasado por muchas cosas en tan poco tiempo, pero hemos construido una base de fans muy leal y creciente a lo largo del camino, y queremos reconocerlo. Sí, es un bonito marketing, pero cualquiera que trabaje con mi equipo sabe lo apasionados que son y lo divertidos y genuinos que son nuestros aficionados. Esta carrera está dedicada a ellos, porque nosotros, la gente, hacemos de Haas lo que es.

También se espera con impaciencia el nuevo paquete de mejoras que trae el equipo. ¿Puede explicarnos qué aspectos se pretenden mejorar con esta actualización y cómo se ha conseguido una actualización tan amplia, por ejemplo, que esté dentro del límite de costes?

La actualización del VF-23 es aerodinámica. Hemos cambiado el concepto del coche porque con el que empezamos no podíamos mejorar el rendimiento debido a la nueva normativa del año pasado. Crear más carga aerodinámica y menos resistencia ya no era posible, así que tuvimos que cambiar el concepto, que se conoce comúnmente como el "concepto Red Bull" o el "concepto downwash". Es una actualización importante que pudimos hacer dentro del límite de costes porque no teníamos ninguna actualización al principio de la temporada porque, como he dicho, no podíamos encontrar ninguna pieza de alto rendimiento para poner en el coche".

Hace un año, MoneyGram anunció su patrocinio principal del equipo Haas. ¿Cómo ha reforzado esta asociación al equipo y qué está por venir?

Es fantástico tener a MoneyGram en el coche y en nuestro primer aniversario son un socio muy bueno y estamos muy orgullosos de contar con ellos. Hacen muchas promociones con su marca, que también lleva la nuestra, y eso hace más fuerte al equipo. Cuanta más presencia tengas, mejor para todos, para nuestros otros socios, para Haas y Haas Automation.

GP de Qatar, Circuito Internacional de Losail

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:27:39.168 h

02 Oscar Piastri (AUS), McLaren, +4.833 seg.

03 Lando Norris (GB), McLaren, +5.969

04º George Russell (GB), Mercedes, +34.119

05 Charles Leclerc (MC), Ferrari, +38.976

06 Fernando Alonso (E), Aston Martin, +49.032

07 Esteban Ocon (F), Alpine, +62.390

08 Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +66.563

09 - Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +76.127

10º Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +80.181

11º Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +81.652

12º Pierre Gasly (F), Alpine, +82.300

13º Alex Albon (T), Williams, +91.014

14º Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 vuelta

15º Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 vuelta

16º Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 vuelta

17º Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1 vuelta

Fuera

Carlos Sainz (E), Ferrari, no ha salido

Lewis Hamilton (GB), Mercedes, accidente

Logan Sargeant (USA), Williams, abandono

Clasificación del Campeonato del Mundo (tras 17 de 22 Grandes Premios, incl. 4 de 6 sprints)

Pilotos

01 Verstappen 433 puntos

02. Pérez 224

03. Hamilton 194

04. Alonso 183

05. Sainz 153

06. Leclerc 145

07. Norris 136

08. Russell 132

09º Piastri 83

10º Stroll 47

11º Gasly 46

12º Ocon 44

13º Albon 23

14º Bottas 10

15º Hülkenberg 9

16º Zhou 6

17º Tsunoda 3

18º Magnussen 3

19º Lawson 2

20º Sargeant 0

21 De Vries 0

22º Ricciardo 0

Copa de Constructores

01. Red Bull Racing 657 puntos

02. Mercedes 326

03. Ferrari 298

04. Aston Martin 230

05. McLaren 219

06. Alpine 90

07. Williams 23

08. Alfa Romeo 16

09. Haas 12

10. AlphaTauri 5