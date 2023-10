Steiner : Nous avons traversé beaucoup de choses en peu de temps

Günther Steiner, cette semaine, l'équipe Haas F1 Team participe au Grand Prix des États-Unis à Austin, une course que l'équipe aime considérer comme une course à domicile. Est-ce une semaine où vous prenez conscience de la croissance du sport aux États-Unis, avec un programme complet d'activités commerciales et d'événements ?

Absolument, et ce n'est pas seulement le nombre de personnes qui viennent voir le sport, c'est incroyable ce que le COTA a fait et comment le sport s'est développé en Amérique, ce qui est une très bonne chose. J'ai vu cette course grandir tellement au cours des dix dernières années. J'y étais pour la première fois la deuxième année, et depuis lors jusqu'à aujourd'hui, c'est une course du calendrier que toute la Formule 1 attend avec impatience.

Pour nous, c'est une autre course à domicile très chargée, avec beaucoup d'événements. Moi, Kevin et Nico allons à Dallas pour rencontrer l'équipe MoneyGram et célébrer le premier anniversaire de notre partenariat pour le titre. Lorsque l'on se rend à Austin, il est impossible d'échapper à l'effervescence de l'événement, et chaque année, lorsque nous y sommes, l'équipe prend une part plus importante à cette excitation. Cette année encore, nous allons changer notre image, que ce soit sur la voiture, sur les combinaisons des pilotes, dans notre garage ou sur tout ce que l'on peut voir en ligne.

Une chose qui sera différente cette saison est le fait que notre identité visuelle sera résumée sous le slogan 'We The People' - la première ligne de la Constitution américaine. En ce moment, on parle évidemment beaucoup des équipes américaines, mais nous sommes toujours la seule équipe américaine en Formule 1. Pendant des années, beaucoup ont dit que nous ne profitions pas de ce fait, mais j'ai toujours dit que nous voulions d'abord gagner en crédibilité dans le paddock. Nous avons traversé beaucoup d'épreuves dans notre courte période, mais nous avons construit en chemin une communauté de fans très loyale et croissante, et nous voulons la reconnaître. Oui, c'est un joli marketing, mais tous ceux qui travaillent avec mon équipe savent à quel point ils sont passionnés et à quel point nos fans sont drôles et authentiques. Cette course leur est dédiée, car c'est nous, les gens, qui faisons de Haas ce qu'elle est.

On attend aussi avec impatience le nouveau package de mise à niveau que l'équipe apporte avec elle. Pouvez-vous expliquer quels sont les domaines que cette mise à jour est censée améliorer et comment une mise à jour aussi importante a pu être réalisée - par exemple, en restant dans le cadre du plafond des coûts ?

La mise à jour de la VF-23 est aérodynamique. Nous avons changé le concept de la voiture, car avec ce avec quoi nous avons commencé, nous ne pouvions pas obtenir d'autres améliorations de performance en raison du nouveau règlement de l'année dernière. Créer plus d'appui et moins de traînée n'était tout simplement plus possible, nous avons donc dû modifier le concept, généralement connu sous le nom de 'concept Red Bull' ou 'concept Downwash'. Il s'agit d'une mise à jour importante que nous avons pu réaliser dans le cadre du plafond des coûts, car nous n'avions pas de mises à jour au début de la saison, car, comme je l'ai dit, nous ne pouvions pas trouver de pièces performantes à ajouter à la voiture.

Il y a un an, MoneyGram a annoncé son sponsoring titre pour l'équipe Haas. Comment ce partenariat a-t-il renforcé l'équipe et qu'est-ce qui va suivre ?

C'est fantastique d'avoir MoneyGram sur la voiture, et pour notre premier anniversaire, ils sont un très bon partenaire et nous sommes très fiers de les avoir. Ils font beaucoup d'actions avec leur marque, qui porte aussi la nôtre, et cela rend l'équipe plus forte. Plus on a de présence, mieux c'est pour tout le monde, pour nos autres partenaires, pour Haas et Haas Automation.

GP du Qatar, Circuit international de Losail

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:27:39,168 h

02. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +4,833 sec

03. Lando Norris (GB), McLaren, +5,969

04. George Russell (GB), Mercedes, +34,119

05. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +38,976

06. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +49,032

07. Esteban Ocon (F), Alpine, +62,390

08. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +66,563

09. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +76,127

10. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +80,181

11. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +81,652

12. Pierre Gasly (F), Alpine, +82,300

13. Alex Albon (T), Williams, +91,014

14. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 tour

15. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 tour

16. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 tour

17e Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1 tour

Out

Carlos Sainz (E), Ferrari, pas parti

Lewis Hamilton (GB), Mercedes, crash

Logan Sargeant (USA), Williams, abandon

Classement au championnat du monde (après 17 des 22 Grand Prix, y compris 4 des 6 sprints)

Pilote

01. Verstappen 433 points

02. Pérez 224

03. Hamilton 194

04. Alonso 183

05. Sainz 153

06. Leclerc 145

07. Norris 136

08. Russell 132

09. Piastri 83

10. Stroll 47

11. Gasly 46

12. Ocon 44

13. Albon 23

14. Bottas 10

15. Hülkenberg 9

16. Zhou 6

17. Tsunoda 3

18. Magnussen 3

19. Lawson 2

20. Sargeant 0

21. De Vries 0

22. Ricciardo 0

Coupe des constructeurs

01. Red Bull Racing 657 points

02. Mercedes 326

03. Ferrari 298

04. Aston Martin 230

05. McLaren 219

06. Alpine 90

07. Williams 23

08. Alfa Romeo 16

09. Haas 12

10. AlphaTauri 5