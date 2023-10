Steiner: Ne abbiamo passate tante in poco tempo.

Günther Steiner, questa settimana l'Haas F1 Team partecipa al Gran Premio degli Stati Uniti ad Austin, una gara che il team ama considerare come una gara di casa. È una settimana in cui vi rendete conto della crescita dello sport negli Stati Uniti, con un programma ricco di attività commerciali ed eventi?

Assolutamente sì, e non è solo il numero di persone che vengono a vedere questo sport, è incredibile quello che ha fatto il COTA e come lo sport sia cresciuto in America, il che è una cosa molto positiva. Ho visto questa gara crescere moltissimo negli ultimi 10 anni. Ci sono stato per la prima volta nel mio secondo anno, e da allora fino ad oggi è una gara del calendario che tutta la Formula Uno attende con ansia.

Per noi è un'altra gara di casa molto impegnativa, con tanti eventi in programma. Io, Kevin e Nico andremo a Dallas per incontrare il team MoneyGram e festeggiare l'anniversario della nostra partnership per il titolo. Venendo ad Austin, non si può sfuggire all'euforia dell'evento e ogni anno che veniamo lì, il team diventa una parte più grande di questa eccitazione. Quest'anno cambieremo anche il nostro look, che si tratti della vettura, delle tute dei piloti, del garage o di tutto ciò che vedete online.

Una novità di questa stagione è che il nostro look è all'insegna dello slogan "We The People", la prima riga della Costituzione americana. In questo momento si parla molto di squadre americane, ma noi siamo ancora l'unica squadra americana in Formula 1. Per anni, molti hanno detto che non sfruttiamo questo fatto, ma io ho sempre detto che vogliamo prima di tutto stabilire una credibilità nel paddock. Ne abbiamo passate tante in poco tempo, ma abbiamo costruito una base di fan molto fedele e in crescita, e vogliamo riconoscerlo. Certo, è un bel marketing, ma chi lavora con il mio team sa quanto siano appassionati e quanto siano divertenti e genuini i nostri fan. Questa gara è dedicata a loro, perché siamo noi, le persone, a rendere la Haas ciò che è".

Anche il nuovo pacchetto di aggiornamenti che il team sta portando è molto atteso. Può spiegarci quali sono le aree che questo aggiornamento è destinato a migliorare e come si arriva a un aggiornamento così esteso, ad esempio che rientra nel tetto dei costi?

L'aggiornamento del VF-23 è di tipo aerodinamico. Abbiamo cambiato la concezione della vettura perché con quella con cui abbiamo iniziato non potevamo ottenere maggiori prestazioni a causa dei nuovi regolamenti dello scorso anno. Creare più deportanza e meno resistenza aerodinamica non era più possibile, quindi abbiamo dovuto cambiare il concetto, comunemente noto come "Red Bull concept" o "downwash concept". Si tratta di un aggiornamento importante che siamo riusciti a fare rispettando il tetto dei costi perché all'inizio della stagione non avevamo aggiornamenti perché, come ho detto, non riuscivamo a trovare parti ad alte prestazioni da montare sulla vettura.

Un anno fa MoneyGram ha annunciato la sponsorizzazione del team Haas. In che modo questa partnership ha rafforzato il team e cosa accadrà in futuro?

È fantastico avere MoneyGram sulla vettura e nel nostro primo anniversario è un ottimo partner e siamo molto orgogliosi di averlo. Fanno molte promozioni con il loro marchio, che porta anche il nostro, e questo rende la squadra più forte. Più presenza c'è, meglio è per tutti, per gli altri partner, per Haas e Haas Automation.

GP del Qatar, Circuito Internazionale di Losail

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:27:39.168 h

02 Oscar Piastri (AUS), McLaren, +4,833 sec.

03 Lando Norris (GB), McLaren, +5,969

04 George Russell (GB), Mercedes, +34.119

05 Charles Leclerc (MC), Ferrari, +38,976

06 Fernando Alonso (E), Aston Martin, +49.032

07 Esteban Ocon (F), Alpine, +62.390

08 Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +66.563

09 - Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +76.127

10° Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +80.181

11° Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +81.652

12° Pierre Gasly (F), Alpine, +82.300

13° Alex Albon (T), Williams, +91.014

14° Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 giro

15° Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 giro

16° Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 giro

17° Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1 giro

Fuori

Carlos Sainz (E), Ferrari, non è partito

Lewis Hamilton (GB), Mercedes, incidente

Logan Sargeant (USA), Williams, ritiro

Classifica del Campionato del mondo (dopo 17 Gran Premi su 22, compresi 4 dei 6 sprint)

Piloti

01 Verstappen 433 punti

02. Pérez 224

03. Hamilton 194

04. Alonso 183

05. Sainz 153

06. Leclerc 145

07 Norris 136

08. Russell 132

09° Piastri 83

10° Stroll 47

11° Gasly 46

12° Ocon 44

13° Albon 23

14° Bottas 10

15° Hülkenberg 9

16° Zhou 6

17° Tsunoda 3

18° Magnussen 3

19° Lawson 2

20° Sargeant 0

21 De Vries 0

22° Ricciardo 0

Coppa Costruttori

01 Red Bull Racing 657 punti

02. Mercedes 326

03. Ferrari 298

04. Aston Martin 230

05. McLaren 219

06. Alpine 90

07. Williams 23

08. Alfa Romeo 16

09. Haas 12

10. AlfaTauri 5