Steiner: Passámos por muita coisa num curto espaço de tempo

Günther Steiner, esta semana a Haas F1 Team participa no Grande Prémio dos Estados Unidos em Austin - uma corrida que a equipa gosta de considerar como uma corrida em casa. Esta é uma semana em que se apercebe do crescimento do desporto nos EUA, com um programa completo de actividades comerciais e eventos?

Sem dúvida, e não é apenas o número de pessoas que vêm ver o desporto, é incrível o que o COTA fez e como o desporto cresceu na América, o que é uma coisa muito boa. Vi esta corrida crescer tanto nos últimos 10 anos. Estive lá pela primeira vez no meu segundo ano e, desde então, até agora, é uma corrida no calendário que toda a Fórmula 1 aguarda com expetativa.

Para nós, é mais uma corrida em casa muito movimentada, com muitos eventos a decorrer. Eu, o Kevin e o Nico vamos a Dallas para nos encontrarmos com a equipa MoneyGram e celebrarmos o aniversário de um ano da nossa parceria. Vindo a Austin, não há como escapar ao burburinho do evento, e todos os anos que lá estamos, a equipa torna-se uma parte maior desse entusiasmo. Este ano também vamos mudar o nosso visual, quer seja no carro, nos fatos dos pilotos, na nossa garagem ou em tudo o que se vê online.

Uma coisa que é diferente esta época é o facto de o nosso visual estar sob o slogan "We The People" - a primeira linha da Constituição Americana. Há muita conversa sobre as equipas americanas neste momento, claro, mas continuamos a ser a única equipa americana na Fórmula 1. Durante anos, muitos disseram que não tiramos partido desse facto, mas eu sempre disse que queremos estabelecer credibilidade no paddock primeiro. Passámos por muito no nosso curto período de tempo, mas construímos uma base de fãs muito leal e crescente ao longo do caminho, e queremos reconhecer isso. Sim, é um bom marketing, mas qualquer pessoa que trabalhe com a minha equipa sabe como eles são apaixonados e como os nossos fãs são divertidos e genuínos. Esta corrida é dedicada a eles, porque nós, as pessoas, fazemos da Haas o que ela é.

O novo pacote de atualização que a equipa está a trazer também é muito aguardado. Pode explicar quais as áreas que esta atualização foi concebida para melhorar e como é que uma atualização tão extensa é possível - por exemplo, que esteja dentro do limite de custos?

A atualização do VF-23 é aerodinâmica. Mudámos o conceito do carro porque, com a versão inicial, não foi possível obter mais ganhos de desempenho devido aos novos regulamentos do ano passado. Criar mais downforce e menos arrasto já não era possível, por isso tivemos de mudar o conceito, que é normalmente conhecido como o "conceito Red Bull" ou "conceito downwash". É uma atualização importante que conseguimos fazer dentro do limite de custos porque não tínhamos quaisquer actualizações no início da época porque, como já disse, não conseguíamos encontrar quaisquer peças de alto desempenho para colocar no carro.

Há um ano, a MoneyGram anunciou o patrocínio da equipa Haas. Como é que a parceria fortaleceu a equipa e o que está para vir?

É fantástico ter a MoneyGram no carro e, no nosso primeiro aniversário, eles são um parceiro muito bom e estamos muito orgulhosos de os ter. Fazem muitas promoções com a sua marca, que também leva a nossa marca, e isso torna a equipa mais forte. Quanto maior for a presença, melhor será para todos, para os nossos outros parceiros, para a Haas e para a Haas Automation.

GP do Qatar, Circuito Internacional de Losail

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:27:39.168 h

02 Oscar Piastri (AUS), McLaren, +4,833 s

03 Lando Norris (GB), McLaren, +5,969

04 George Russell (GB), Mercedes, +34,119

05 Charles Leclerc (MC), Ferrari, +38,976

06 Fernando Alonso (E), Aston Martin, +49,032

07 Esteban Ocon (F), Alpine, +62,390

08 Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +66,563

09 - Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +76,127

10º Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +80,181

11º Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +81,652

12º Pierre Gasly (F), Alpine, +82,300

13º Alex Albon (T), Williams, +91,014

14º Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 volta

15º Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 volta

16º Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 volta

17º Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1 volta

Fora

Carlos Sainz (E), Ferrari, não arrancou

Lewis Hamilton (GB), Mercedes, acidente

Logan Sargeant (EUA), Williams, desistência

Classificação do Campeonato do Mundo (após 17 de 22 Grandes Prémios, incluindo 4 de 6 sprints)

Pilotos

01 Verstappen 433 pontos

02 Pérez 224

03 Hamilton 194

04 Alonso 183

05. Sainz 153

06. Leclerc 145

07 Norris 136

08. Russell 132

09º Piastri 83

10º Stroll 47

11º Gasly 46

12º Ocon 44

13º Albon 23

14º Bottas 10

15º Hülkenberg 9

16º Zhou 6

17º Tsunoda 3

18º Magnussen 3

19º Lawson 2

20º Sargeant 0

21 De Vries 0

22º Ricciardo 0

Taça dos Construtores

01 Red Bull Racing 657 pontos

02 Mercedes 326

03. Ferrari 298

04. Aston Martin 230

05. McLaren 219

06. Alpine 90

07. Williams 23

08. Alfa Romeo 16

09. Haas 12

10. AlphaTauri 5