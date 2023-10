Villeneuve: Max Verstappen è imbattibile, non la RBR

Max Verstappen e la Red Bull Racing hanno dominato la Formula 1 quasi a piacimento in questa stagione. Jacques Villeneuve lo dice chiaramente: Verstappen fa la differenza, non la macchina.

È la stagione di Max Verstappen, ma anche della Red Bull Racing. La scuderia si è assicurata in anticipo il titolo costruttori e Verstappen ha vinto anche il titolo piloti. Solo a Singapore un pilota di un'altra scuderia è salito sul gradino più alto del podio, Carlos Sainz con la Ferrari.

L'ex campione del mondo Jacques Villeneuve ritiene che, nonostante il dominio di Verstappen, sia stato lui a fare la differenza. "È sbagliato dire che la Red Bull è imbattibile, Max lo è", ha detto Villeneuve alla Gazzetta dello Sport.

Si riferisce all'era Mercedes. "Bisogna ricordare che la Mercedes era un secondo più veloce degli altri quando dominava. A quel tempo c'era una lotta solo perché c'era un conflitto tra i piloti Mercedes", ha detto Villeneuve.

La Red Bull non è un secondo più veloce del resto dello schieramento, ha insistito: "Stanno lottando per la pole position e se ce la fanno, è solo per un decimo di secondo".

Villeneuve ritiene invece che il compagno di squadra di Verstappen, Sergio Pérez, mostri il vero livello della vettura Red Bull di quest'anno. Il messicano non ha alcuna chance contro Verstappen, e il 33enne ha anche ottenuto solo tre punti nelle ultime tre gare. Sta lottando con Lewis Hamilton e Fernando Alonso per il secondo posto nel campionato mondiale, con 209 punti di distacco da Verstappen.

"Verstappen ha fatto la pole, non Pérez", ha detto Villeneuve. "Il messicano è sempre molto più indietro, il che dimostra il livello della vettura. Verstappen è una bestia. Ha vinto i titoli negli ultimi tre anni. La sua macchina non è stata il fattore decisivo".

GP del Qatar, Circuito Internazionale di Losail

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:27:39.168 h

02 Oscar Piastri (AUS), McLaren, +4,833 sec.

03 Lando Norris (GB), McLaren, +5,969

04 George Russell (GB), Mercedes, +34.119

05 Charles Leclerc (MC), Ferrari, +38,976

06 Fernando Alonso (E), Aston Martin, +49.032

07 Esteban Ocon (F), Alpine, +62.390

08 Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +66.563

09 - Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +76.127

10° Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +80.181

11° Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +81.652

12° Pierre Gasly (F), Alpine, +82.300

13° Alex Albon (T), Williams, +91.014

14° Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 giro

15° Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 giro

16° Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 giro

17° Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1 giro

Fuori

Carlos Sainz (E), Ferrari, non è partito

Lewis Hamilton (GB), Mercedes, incidente

Logan Sargeant (USA), Williams, ritiro

Classifica del Campionato del Mondo (dopo 17 Gran Premi su 22, inclusi 4 su 6 sprint)

Piloti

01 Verstappen 433 punti

02. Pérez 224

03. Hamilton 194

04. Alonso 183

05. Sainz 153

06. Leclerc 145

07 Norris 136

08. Russell 132

09° Piastri 83

10° Stroll 47

11° Gasly 46

12° Ocon 44

13° Albon 23

14° Bottas 10

15° Hülkenberg 9

16° Zhou 6

17° Tsunoda 3

18° Magnussen 3

19° Lawson 2

20° Sargeant 0

21 De Vries 0

22° Ricciardo 0

Coppa Costruttori

01 Red Bull Racing 657 punti

02. Mercedes 326

03. Ferrari 298

04. Aston Martin 230

05. McLaren 219

06. Alpine 90

07. Williams 23

08. Alfa Romeo 16

09. Haas 12

10. AlfaTauri 5