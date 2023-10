Villeneuve: Max Verstappen é imbatível, não a RBR

por Andreas Reiners - Automatic translation from German

Esta é a época de Max Verstappen, mas também da Red Bull Racing. A equipa de corridas garantiu o título de construtores antecipadamente e Verstappen também conquistou o título de pilotos. Só em Singapura é que um piloto de outra equipa de corridas esteve no topo do pódio, Carlos Sainz na Ferrari.

O ex-campeão mundial Jacques Villeneuve acredita que, apesar de todo o domínio de Verstappen, ele fez a diferença. "É errado dizer que a Red Bull é imbatível, Max é", disse Villeneuve à Gazzetta dello Sport.

Ele se refere à era da Mercedes. "É preciso lembrar que a Mercedes era um segundo mais rápida que as outras quando dominava. Naquela época, havia uma luta apenas porque havia um conflito entre os pilotos da Mercedes", disse Villeneuve.

A Red Bull não é um segundo mais rápida do que o resto do pelotão, insistiu: "Eles estão a lutar pela pole position e se conseguirem, é apenas por um décimo de segundo".

Villeneuve acredita que o companheiro de equipa de Verstappen, Sergio Pérez, mostra o verdadeiro nível do carro da Red Bull deste ano. O mexicano não tem nenhuma chance contra Verstappen, e o piloto de 33 anos também marcou apenas três pontos nas últimas três corridas. Ele está lutando com Lewis Hamilton e Fernando Alonso pelo segundo lugar no campeonato mundial, atrás de Verstappen por 209 pontos.

"Verstappen fez a pole, não Pérez", disse Villeneuve. "O mexicano está sempre muito mais atrás, o que mostra o nível do carro. Verstappen é uma fera. Ele ganhou os títulos nos últimos três anos. O carro dele não foi o fator decisivo".

GP do Qatar, Circuito Internacional de Losail

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:27:39.168 h

02 Oscar Piastri (AUS), McLaren, +4,833 s

03 Lando Norris (GB), McLaren, +5,969

04 George Russell (GB), Mercedes, +34,119

05 Charles Leclerc (MC), Ferrari, +38,976

06 Fernando Alonso (E), Aston Martin, +49,032

07 Esteban Ocon (F), Alpine, +62,390

08 Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +66,563

09 - Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +76,127

10º Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +80,181

11º Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +81,652

12º Pierre Gasly (F), Alpine, +82,300

13º Alex Albon (T), Williams, +91,014

14º Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 volta

15º Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 volta

16º Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 volta

17º Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1 volta

Fora

Carlos Sainz (E), Ferrari, não arrancou

Lewis Hamilton (GB), Mercedes, acidente

Logan Sargeant (EUA), Williams, desistência

Classificação do Campeonato do Mundo (após 17 de 22 Grandes Prémios, incluindo 4 de 6 sprints)

Pilotos

01 Verstappen 433 pontos

02 Pérez 224

03 Hamilton 194

04 Alonso 183

05. Sainz 153

06. Leclerc 145

07 Norris 136

08. Russell 132

09º Piastri 83

10º Stroll 47

11º Gasly 46

12º Ocon 44

13º Albon 23

14º Bottas 10

15º Hülkenberg 9

16º Zhou 6

17º Tsunoda 3

18º Magnussen 3

19º Lawson 2

20º Sargeant 0

21 De Vries 0

22º Ricciardo 0

Taça dos Construtores

01 Red Bull Racing 657 pontos

02 Mercedes 326

03. Ferrari 298

04. Aston Martin 230

05. McLaren 219

06. Alpine 90

07. Williams 23

08. Alfa Romeo 16

09. Haas 12

10. AlphaTauri 5