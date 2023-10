Le GP des USA à la télévision : Attention au décalage horaire !

Après le sprint, c'est avant le sprint : deux semaines après les événements chauds et mouvementés du Qatar, les choses se passent dans le même format sur le Circuit of the Americas (COTA) près d'Austin (Texas).

La saison 2023 de Formule 1 comportera six courses au format dit "sprint", dont deux week-ends consécutifs - nous avons récemment eu droit à l'action étouffante du circuit international de Losail au Qatar, et nous sommes maintenant à la veille du week-end du GP des États-Unis sur le Circuit of the Americas (COTA), à l'extérieur d'Austin au Texas.

Le déroulement est le même qu'au Qatar, mais en raison du décalage horaire entre l'Europe et le Texas (sept heures), les fans de Formule 1 doivent garder un œil sur le décalage horaire. La seule séance d'essais libres aura lieu le 20 octobre à l'heure d'été européenne, de 19h30 à 20h30 (12h30 à 13h30 au Texas). Ensuite, il y aura déjà les qualifications pour le Grand Prix, à partir de 23h00 en Europe.

Le samedi (21 octobre) sera placé sous le signe du sprint : qualifications du sprint à 19h30, heure européenne, le sprint lui-même commençant à minuit. Le Grand Prix des États-Unis suivra le 22 octobre à 21h00, heure européenne.

Nous vous tiendrons au courant de tout ce qu'il faut savoir à partir du vendredi 20 octobre avec le live-ticker (qualifications du GP le 20 octobre, qualifications du sprint et sprint le 21 octobre, Grand Prix le 22 octobre)



En outre, vous trouverez ici une liste de tous les pilotes qui ont pris l'avantage lors des qualifications et du sprint.





En pole pour le sprint

Silverstone 2021 - Lewis Hamilton (GB), Mercedes

Monza 2021 - Valtteri Bottas (FIN), Mercedes

Interlagos 2021 - Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Imola 2022 - Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Red Bull Ring 2022 - Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Interlagos 2022 - Kevin Magnussen (DK), Haas

Bakou 2023 - Charles Leclerc (MC), Ferrari

Spielberg 2023 - Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Francorchamps 2023 - Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Qatar 2023 - Oscar Piastri (AUS), McLaren-Mercedes





Tous les vainqueurs de sprint

Silverstone 2021 - Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Monza 2021 - Valtteri Bottas (FIN), Mercedes

Interlagos 2021 - Valtteri Bottas (FIN), Mercedes

Imola 2022 - Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Red Bull Ring 2022 - Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Interlagos 2022 - George Russell (GB), Mercedes

Bakou 2023 - Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing

Spielberg 2023 - Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Francorchamps 2023 - Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Qatar 2023 - Oscar Piastri (AUS), McLaren-Mercedes





Le GP des États-Unis à la télévision

Vendredi 20 octobre

Samedi 21 octobre

Dimanche 22 octobre

