GP dos EUA na TV: Cuidado, diferença horária!

Haverá seis corridas na temporada de Fórmula 1 de 2023 no chamado formato sprint, com dois desses fins-de-semana a decorrerem em simultâneo - recentemente, tivemos a ação sufocante no Circuito Internacional de Losail, no Qatar, e agora temos pela frente o fim de semana do GP dos EUA no Circuito das Américas (COTA), nos arredores de Austin, no Texas.

O programa é o mesmo que no Qatar, mas devido à diferença horária entre a Europa e o Texas (sete horas), os fãs da Fórmula 1 terão de estar atentos à diferença horária. O único treino livre terá lugar a 20 de outubro, na hora europeia de verão, das 19h30 às 20h30 (Texas 12h30 às 13h30). Segue-se a qualificação para o Grande Prémio, com início às 23h00 na Europa.

O sábado (21 de outubro) é então o dia do sprint: qualificação do sprint às 19h30, hora europeia, e o sprint propriamente dito começa à meia-noite. Segue-se o Grande Prémio dos Estados Unidos, a 22 de outubro, às 21h00, hora europeia.

A partir de sexta-feira, 20 de outubro, estaremos atentos ao live ticker (GP Quali a 20 de outubro, Sprint Quali e Sprint a 21 de outubro, Grande Prémio a 22 de outubro), mas também resumimos abaixo as datas de transmissão mais importantes da Sky, ORF, ServusTV e SRF, como sempre.



Além disso, encontrará uma lista de todos os pilotos que ficaram em primeiro lugar na qualificação e no sprint.





Na pole para o sprint

Silverstone 2021 - Lewis Hamilton (GB), Mercedes

Monza 2021 - Valtteri Bottas (FIN), Mercedes

Interlagos 2021 - Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Imola 2022 - Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Red Bull Ring 2022 - Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Interlagos 2022 - Kevin Magnussen (DK), Haas

Baku 2023 - Charles Leclerc (MC), Ferrari

Spielberg 2023 - Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Francorchamps 2023 - Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Qatar 2023 - Oscar Piastri (AUS), McLaren-Mercedes





Todos os vencedores de Sprint

Silverstone 2021 - Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Monza 2021 - Valtteri Bottas (FIN), Mercedes

Interlagos 2021 - Valtteri Bottas (FIN), Mercedes

Imola 2022 - Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Red Bull Ring 2022 - Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Interlagos 2022 - George Russell (GB), Mercedes

Baku 2023 - Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing

Spielberg 2023 - Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Francorchamps 2023 - Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Qatar 2023 - Oscar Piastri (AUS), McLaren-Mercedes





GP dos EUA na TV

Sexta-feira, 20 de outubro

06:00: Sky Sport F1 - Repetição do Sprint Qatar 2023

07h00: Sky Sport F1 - Corrida de 2019 em Austin

09h00: Sky Sport F1 - Corrida de 2021 em Austin

11h00: Sky Sport F1 - Repetição do Grande Prémio do Qatar

13.35: Sky Sport F1 - F1 Academy: destaques de Spielberg

13.55: Sky Sport F1 - Academia de F1: Destaques de Valência

14.10: Sky Sport F1 - F1 Academy: Melhores momentos de Barcelona

14.30: Sky Sport F1 - F1 Academy: Melhores momentos em Zandvoort

14h45: Sky Sport F1 - F1 Academy: Em destaque Monza

15h00: Sky Sport F1 - F1 Academy: Em destaque Le Castellet

16.05: Sky Sport F1 - F1 Jessica Hawkins no AMR21

16.15: Sky Sport F1 - Repetição do Grande Prémio do Qatar

18.15: Sky Sport F1 - Aquecimento: O Especial Motorsport

18.30: Sky Sport F1 - Conferência de imprensa dos pilotos

19.15: Sky Sport F1 - Início da cobertura dos treinos livres

19.30: ServusTV - Início da cobertura dos treinos livres

19.30: Treinos livres

21.45: Sky Sport F1 - Para além de todos os limites

22.15: Sky Sport F1 - Para além de todos os limites

22.40: ServusTV - Início da cobertura da qualificação para o GP

22.45: Sky Sport F1 - Início da cobertura da qualificação para o GP

23.00: Qualificação para o GP

00.00: ServusTV - Análise da Qualificação



Sábado, 21 de outubro

01.30: Sky Sport F1 - Conferência de Imprensa da Qualificação

02.00: Sky Sport F1 - Conferência de Imprensa dos Chefes de Equipa

03.00: Sky Sport F1 - Repetição dos treinos livres

04.30: Sky Sport F1 - Repetição da qualificação do GP

06.00: Sky Sport F1 - Corrida de 2017 em Austin

08.00: Sky Sport F1 - Repetição da qualificação do GP

09.30: Sky Sport F1 - Conferência de imprensa da qualificação

10.00: Sky Sport F1 - Corrida de 2022 em Austin

12.00: Sky Sport F1 - Repetição dos treinos livres

13.30: Sky Sport F1 - Repetição da qualificação para o GP

15.30: Sky Sport F1 - F1: Sebastian Vettel em exclusivo

15.45: Sky Sport F1 - Compacto da qualificação para o GP

17.30: Sky Sport F1 - Compacto da qualificação do GP

17.45: Sky Sport F1 - Top 10 Onboards: GP Qatar 2023

19.15: Sky Sport F1 - Início da cobertura da qualificação do Sprint

19.27: ServusTV - Início da cobertura da qualificação para o Sprint

19.30: Qualificação Sprint

20.15: ServusTV - Análise da qualificação do Sprint

20.45: Sky Sport F1 - Box Box: 1ª vitória dos Red Bulls

21.15: Sky Sport F1 - Compacto da qualificação do GP

21.30: Sky Sport F1 - Repetição da qualificação do Sprint

22.40: ServusTV - Início da cobertura do Sprint

23.00: Sky Sport F1 - Início da cobertura do Sprint

23.30: SRF 2 - Gravação parcial da qualificação Sprint

23.50: SRF 2 - Início da Cobertura do Sprint

00.00 hrs: Sprint



Domingo, 22 de outubro

00.30: ServusTV - Análise do Sprint

01.00: Sky Sport F1 - Conferência de Imprensa do Sprint

01.30: Sky Sport F1 - Repetição do Sprint

04.00: Sky Sport F1 - Repetição da qualificação do Sprint

05.00: Sky Sport F1 - Repetição do Sprint

06.30: Sky Sport F1 - Confidencial do GP

07.00: Sky Sport F1 - Compacto da qualificação do GP

08.45: Sky Sport F1 - Repetição da qualificação Sprint

09h45: Sky Sport F1 - Repetição do Sprint

10h45: Sky Sport F1 - Repetição da Qualificação do GP

12h15: Sky Sport F1 - Repetição da qualificação do Sprint

13h15: Sky Sport F1 - Repetição do Sprint

14.15: Sky Sport F1 - Repetição da qualificação do GP

15.45: Sky Sport F1 - George Russell - O Teste do Detetor de Mentiras

16.00: Sky Sport F1 - Compacto da qualificação do GP

16.15: Sky Sport F1 - Sprint compacto

16.30: Sky Sport F1 - F1 Jessica Hawkins em AMR21

17.30: Sky Sport F1 - Repetição do Sprint

19.30: Sky Sport F1 - Antevisão do Grande Prémio

19.30h: ServusTV - Relatórios preliminares do Grande Prémio

20h20: SRF Info - Relatórios pré-corrida

20.55: Sky Sport F1 - Início da cobertura do Grande Prémio

20.55: SRF Info - Início da cobertura do Grande Prémio

21.00: ServusTV - Início da cobertura do Grande Prémio

21.00: Grande Prémio dos EUA (56 voltas)

22.45: Sky Sport F1 - Análises e Entrevistas

22.40h: ServusTV - Análise do Grande Prémio

23.30: Sky Sport F1 - Conferência de Imprensa da Corrida

23.45: ORF 1 - Autocaravana