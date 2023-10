Circuito COTA de Austin (Texas/EE.UU.): 20 curvas, 20 datos

1: El primer hombre que dio una vuelta en el Circuito de las Américas fue el legendario piloto estadounidense Mario Andretti. El campeón de Fórmula 1 de 2022 fue homenajeado: la curva de la izquierda antes de la salida y la meta recibió su nombre en octubre.

2: El "Circuito de las Américas" (COTA) es la primera pista de carreras estadounidense construida específicamente para la Fórmula 1: los costes de construcción ascendieron a 300 millones de dólares.

3: Anteriormente, la carrera del WRC estadounidense era una prueba itinerante, que se celebraba en nueve sedes: Indianapolis Motor Speedway (1950-1960 y de 2000 a 2007), Sebring (1959), Riverside (1960), Watkins Glen (1961-1980), Long Beach (1976-1983), Las Vegas (1981-1982), Detroit (1982-1988), Dallas (1984) y Phoenix (1989-1991).

4: Texas deriva de "tejas". Los primeros colonos españoles encontraron a los indios Caddo tan afables que los llamaron tejas (amigos).

5: Un hito del COTA: la torre de observación de 77 metros de altura (con suelo de cristal) diseñada por el arquitecto Miró Rivera. Eche un vistazo: vista de lado, la torre parece una serpiente encabritada.



6: Los colores de Texas se derivan así: El blanco representa la pureza, el azul la lealtad y el rojo el coraje. La "Estrella Solitaria" de la izquierda de la bandera representa la independencia de Texas de México.



7: Los primeros colonos se asentaron en Austin en 1835, pero la ciudad no se fundó oficialmente hasta 1839, y al principio se llamaba Waterloo, no Austin.



8: El nombre de Austin se remonta al primer Secretario de Estado, Stephen F. Austin (1793-1836).



9: Algunas secciones del COTA recuerdan a los circuitos tradicionales europeos. El paso cuesta arriba de la primera curva al antiguo Österreichring, los rápidos cambios de dirección en las curvas 4 a 6 al complejo Maggots-Becketts de Silverstone. El tercer sector es una sección técnica, como el Motodrom de Hockenheim, y hay un paso como el Senna-S de Interlagos.



10: Todos los ganadores de Fórmula 1 en COTA desde 2012 han salido desde la primera fila de la parrilla.



11: Y estos pilotos han triunfado en COTA.

2012: Lewis Hamilton (GB), Mercedes

2013: Sebastian Vettel (D), Red Bull Racing

2014: Lewis Hamilton (GB), Mercedes

2015: Lewis Hamilton (GB), Mercedes

2016: Lewis Hamilton (GB), Mercedes

2017: Lewis Hamilton (GB), Mercedes

2018: Kimi Raikkonen (FIN), Ferrari

2019: Valtteri Bottas (FIN), Mercedes

2020: Sin carrera

2021: Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

2022: Max Verstappen (NL), Red Bull Racing



12: Si Texas fuera un país, sería la novena economía del mundo.



13: Lando Norris y George Russell disputarán su Gran Premio número 100 de Fórmula 1 en Austin en 2023.



14: Austin no es sólo la sede del GP de EE UU, sino también de una de las mayores colonias de murciélagos del mundo. Cada noche, de marzo a septiembre, 1,5 millones de murciélagos mexicanos salen a vivir bajo el puente de Congress Avenue. Un espectáculo contemplado cada año por innumerables turistas.



15: Dos veces se decidió el campeonato del mundo de pilotos en el Circuito de las Américas: en 2015 y 2019, ambas veces a favor de Lewis Hamilton.



16: Austin (lema: "Keep Austin Weird") es una ciudad joven, con 60.000 estudiantes y 250 clubes de música en directo. Cada año, Austin acoge varios festivales de música de todo tipo. La propia ciudad se autodenomina inmodestamente "capital mundial de la música en directo". El festival South by Southwest (SXSW), en primavera, y Austin City Limits (una semana antes del Gran Premio) atraen a tantos aficionados como el fin de semana del GP: ¡450.000 visitantes cada uno!



17: El 10% de los habitantes de Austin son de ascendencia alemana.



18: En todo Austin hay todavía 17 torres de luz lunar de la década de 1890, de 50 metros de altura. Los 31 dispensadores de luz iniciales no se colocaron tras una serie de asesinatos (eso es un cuento de viejas), sino simplemente para iluminar la ciudad. Las torres están catalogadas como monumentos históricos. Austin es la única ciudad del mundo en la que todavía se pueden encontrar estas torres.



19: ¿Por qué se llamó "Circuito de las Américas" al circuito? Para destacar la posición del circuito en Texas, como cruce de caminos entre el norte y el sur y entre el este y el oeste.



20: La duración del acuerdo para albergar el GP de Fórmula 1 de EE.UU. es hasta 2026 inclusive.