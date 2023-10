Circuit COTA d'Austin (Texas/États-Unis) : 20 virages, 20 faits

Le Circuit of the Americas (COTA), long de 5,513 km, situé à l'extérieur d'Austin (Texas), est l'un des circuits les plus passionnants de la Formule 1, avec ses 20 virages. Nous avons rassemblé pour vous 20 faits sur le pays, les habitants et le circuit.

1 : Le premier homme à avoir effectué un tour sur le Circuit des Amériques était la légende américaine de la course automobile Mario Andretti. Le champion de Formule 1 2022 a été honoré de manière appropriée : le virage à gauche avant le départ et l'arrivée a reçu son nom en octobre.

2 : Le "Circuit of the Americas" (COTA) est le premier circuit américain à avoir été construit spécialement pour la Formule 1 - les coûts de construction se sont élevés à 300 millions de dollars.

3 : Auparavant, la course américaine du championnat du monde était itinérante et se déroulait à neuf endroits différents : Indianapolis Motor Speedway (1950-1960 et de 2000 à 2007), Sebring (1959), Riverside (1960), Watkins Glen (1961-1980), Long Beach (1976-1983), Las Vegas (1981-1982), Detroit (1982-1988), Dallas (1984) et Phoenix (1989-1991).

4 : Texas vient de "tejas". Les premiers colons espagnols trouvaient les indiens Caddo locaux si sociables qu'ils les ont appelés Tejas (amis).

5 : Un symbole de COTA - la tour d'observation de 77 mètres de haut (avec plancher en verre), conçue par l'architecte Miró Rivera. Regardez-la : vue de côté, la tour ressemble à un serpent qui se cabre.



6 : Les couleurs du Texas se déduisent ainsi : Le blanc représente la pureté, le bleu la loyauté, le rouge le courage. La "Lone Star" (l'étoile solitaire) sur le côté gauche du drapeau symbolise l'indépendance du Texas vis-à-vis du Mexique.



7 : Les premiers colons se sont installés à Austin en 1835, mais la ville n'a été officiellement fondée qu'en 1839 - et ne s'appelait pas Austin, mais Waterloo !



8 : Le nom de la ville d'Austin est dû au premier secrétaire d'État, Stephen F. Austin (1793-1836).



9 : Certains tronçons de la COTA rappellent les pistes traditionnelles européennes. Le passage en montée vers le premier virage rappelle l'ancien Österreichring, les changements de direction rapides dans les virages 4 à 6 rappellent le complexe Maggots-Becketts à Silverstone. Le troisième secteur est une section technique, comme le motodrome d'Hockenheim, et il y a un passage comme le Senna-S d'Interlagos.



10 : Tous les vainqueurs de Formule 1 sur le COTA depuis 2012 sont partis de la première ligne de départ.



11 : Et ces pilotes ont triomphé sur le COTA.

2012 : Lewis Hamilton (GB), Mercedes

2013 : Sebastian Vettel (D), Red Bull Racing

2014 : Lewis Hamilton (GB), Mercedes

2015 : Lewis Hamilton (GB), Mercedes

2016 : Lewis Hamilton (GB), Mercedes

2017 : Lewis Hamilton (GB), Mercedes

2018 : Kimi Räikkönen (FIN), Ferrari

2019 : Valtteri Bottas (FIN), Mercedes

2020 : pas de course

2021 : Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

2022 : Max Verstappen (NL), Red Bull Racing



12 : Si le Texas était un pays, il serait la neuvième puissance économique mondiale.



13 : Lando Norris et George Russell disputeront leur 100e Grand Prix de Formule 1 à Austin en 2023.



14 : Austin n'accueille pas seulement le GP des États-Unis, mais aussi l'une des plus grandes colonies de chauves-souris au monde. Chaque soir, de mars à septembre, 1,5 million de chauves-souris mexicaines qui vivent sous le "Congress Avenue Bridge" se dispersent. Un spectacle suivi chaque année par d'innombrables touristes.



15 : C'est sur le circuit des Amériques que s'est jouée à deux reprises la décision du championnat du monde des pilotes, en 2015 et en 2019, à chaque fois en faveur de Lewis Hamilton.



16 : Austin (devise : "Keep Austin Weird" - garder Austin étrange) est une ville jeune, avec 60.000 étudiants et 250 clubs de musique live. Chaque année, Austin accueille plusieurs festivals de musique de toutes sortes. La ville elle-même se qualifie sans modestie de "capitale mondiale de la musique live". Le festival South by Southwest (SXSW) au printemps et Austin City Limits (une semaine avant le Grand Prix) attirent tous deux autant de fans que le week-end du GP - 450.000 visiteurs chacun !



17 : Dix pour cent des habitants d'Austin sont d'origine allemande.



18 : 17 tours au clair de lune datant des années 1890, hautes de 50 mètres, se dressent encore dans tout Austin. Les 31 distributeurs de lumière initiaux n'ont pas été installés après une série de meurtres (c'est un conte de nourrice), mais simplement pour éclairer la ville. Les tours sont classées monuments historiques. Austin est la seule ville au monde où l'on trouve encore de telles tours.



19 : Pourquoi le circuit a-t-il été baptisé "Circuit of the Americas" ? Il s'agissait de souligner la position du circuit au Texas, en tant que carrefour entre le nord et le sud et entre l'est et l'ouest.



20 : L'accord pour l'organisation du GP de Formule 1 des États-Unis court jusqu'en 2026 inclus.