Circuito COTA di Austin (Texas/USA): 20 curve, 20 fatti

Il Circuit of the Americas (COTA), lungo 5,513 km e situato fuori Austin, in Texas, è uno dei circuiti più emozionanti della Formula 1, con 20 curve. Abbiamo raccolto per voi 20 fatti sul paese, la gente e la pista.

1: Il primo uomo a percorrere un giro sul Circuit of the Americas è stata la leggenda delle corse statunitensi Mario Andretti. Il campione di Formula 1 del 2022 è stato omaggiato: la curva a sinistra prima della partenza e dell'arrivo ha preso il suo nome in ottobre.

2: Il "Circuit of the Americas" (COTA) è il primo circuito statunitense costruito appositamente per la Formula 1 - i costi di costruzione ammontano a 300 milioni di dollari.

3: In precedenza, la gara del WRC statunitense era un evento itinerante che si svolgeva in nove sedi: Indianapolis Motor Speedway (1950-1960 e dal 2000-2007), Sebring (1959), Riverside (1960), Watkins Glen (1961-1980), Long Beach (1976-1983), Las Vegas (1981-1982), Detroit (1982-1988), Dallas (1984) e Phoenix (1989-1991).

4: Texas deriva da "tejas". I primi coloni spagnoli trovarono gli indiani nativi Caddo così affabili che li chiamarono tejas (amici).

5: Un punto di riferimento del COTA: la torre di osservazione alta 77 metri (con pavimento in vetro) progettata dall'architetto Miró Rivera. Date un'occhiata: vista di lato, la torre sembra un serpente che si erge.



6: I colori del Texas derivano da questo: Il bianco indica la purezza, il blu la lealtà, il rosso il coraggio. La "Stella solitaria" sul lato sinistro della bandiera rappresenta l'indipendenza del Texas dal Messico.



7: I primi coloni si stabilirono ad Austin nel 1835, ma la città fu fondata ufficialmente solo nel 1839 e inizialmente si chiamava Waterloo, non Austin!



8: Il nome Austin risale al primo Segretario di Stato, Stephen F. Austin (1793-1836).



9: Alcune sezioni del COTA ricordano i circuiti tradizionali europei. Il passaggio in salita alla prima curva ricorda l'ex Österreichring, i veloci cambi di direzione nelle curve 4-6 ricordano il complesso Maggots-Becketts di Silverstone. Il terzo settore è una sezione tecnica, come il Motodrom di Hockenheim, e c'è un passaggio come la Senna-S di Interlagos.



10: Tutti i vincitori della Formula 1 al COTA dal 2012 sono partiti dalla prima fila.



11: Questi piloti hanno trionfato al COTA.

2012: Lewis Hamilton (GB), Mercedes

2013: Sebastian Vettel (D), Red Bull Racing

2014: Lewis Hamilton (GB), Mercedes

2015: Lewis Hamilton (GB), Mercedes

2016: Lewis Hamilton (GB), Mercedes

2017: Lewis Hamilton (GB), Mercedes

2018: Kimi Raikkonen (FIN), Ferrari

2019: Valtteri Bottas (FIN), Mercedes

2020: Nessuna gara

2021: Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

2022: Max Verstappen (NL), Red Bull Racing



12: Se il Texas fosse un Paese, sarebbe la nona economia del mondo.



13: Lando Norris e George Russell disputeranno il loro 100° Gran Premio di Formula 1 ad Austin nel 2023.



14: Austin non è solo la sede del GP degli USA, ma anche di una delle più grandi colonie di pipistrelli del mondo. Ogni sera, da marzo a settembre, 1,5 milioni di pipistrelli messicani sciamano per vivere sotto il Congress Avenue Bridge. Uno spettacolo a cui assistono ogni anno innumerevoli turisti.



15: Per due volte il campionato mondiale piloti è stato deciso sul Circuit of the Americas, nel 2015 e nel 2019, entrambe le volte a favore di Lewis Hamilton.



16: Austin (motto: "Keep Austin Weird") è una città giovane, con 60.000 studenti e 250 club di musica dal vivo. Ogni anno Austin ospita numerosi festival musicali di ogni genere. La città stessa si definisce immodestamente la "capitale mondiale della musica dal vivo". Il festival South by Southwest (SXSW) in primavera e Austin City Limits (una settimana prima del Gran Premio) attirano entrambi un numero di fan pari a quello del weekend del GP: 450.000 visitatori ciascuno!



17: Il 10% dei residenti di Austin è di origine tedesca.



18: In tutta Austin ci sono ancora 17 torri di luce lunare del 1890, alte 50 metri. I 31 distributori di luce iniziali non furono installati in seguito a una serie di omicidi (questa è una vecchia storia), ma semplicemente per illuminare la città. Le torri sono classificate come monumenti storici. Austin è l'unica città al mondo in cui si trovano ancora queste torri.



19: Perché il circuito è stato chiamato "Circuit of the Americas"? Per sottolineare la posizione del circuito in Texas, come crocevia tra nord e sud e tra est e ovest.



20: L'accordo per ospitare il GP degli USA di Formula 1 è valido fino al 2026 compreso.