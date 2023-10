Circuito COTA de Austin (Texas/EUA): 20 curvas, 20 factos

1: O primeiro homem a dar uma volta no Circuito das Américas foi a lenda do automobilismo norte-americano Mario Andretti. O campeão de Fórmula 1 de 2022 foi homenageado: a curva à esquerda antes da partida e da chegada recebeu o seu nome em outubro.

2: O "Circuito das Américas" (COTA) é a primeira pista dos EUA a ser construída especificamente para a Fórmula 1 - os custos de construção ascenderam a 300 milhões de dólares.

3: Anteriormente, a corrida do WRC nos EUA era um evento de turismo, realizado em nove locais: Indianapolis Motor Speedway (1950-1960 e de 2000 a 2007), Sebring (1959), Riverside (1960), Watkins Glen (1961-1980), Long Beach (1976-1983), Las Vegas (1981-1982), Detroit (1982-1988), Dallas (1984) e Phoenix (1989-1991).

4: Texas deriva de "tejas". Os primeiros colonos espanhóis acharam os índios Caddo nativos tão afáveis que lhes chamaram tejas (amigos).

5: Um marco do COTA - a torre de observação de 77 metros de altura (com chão de vidro) desenhada pelo arquiteto Miró Rivera. Repare: vista de lado, a torre parece uma serpente a erguer-se.



6: As cores do Texas derivam da seguinte forma: O branco representa a pureza, o azul a lealdade e o vermelho a coragem. A "Estrela Solitária" no lado esquerdo da bandeira representa a independência do Texas em relação ao México.



7: Os primeiros colonos instalaram-se em Austin em 1835, mas a cidade só foi oficialmente fundada em 1839 - e inicialmente chamava-se Waterloo e não Austin!



8: O nome da cidade Austin remonta ao primeiro Secretário de Estado, Stephen F. Austin (1793-1836).



9: Certas secções do COTA fazem lembrar as pistas tradicionais europeias. A passagem em subida para a primeira curva, que remete para o antigo Österreichring, as rápidas mudanças de direção nas curvas 4 a 6, que remetem para o complexo Maggots-Becketts em Silverstone. O terceiro sector é uma secção técnica, como o Motodrom em Hockenheim, e há uma passagem como o Senna-S em Interlagos.



10: Todos os vencedores da Fórmula 1 no COTA desde 2012 partiram da primeira linha da grelha.



11: E estes pilotos triunfaram em COTA.

2012: Lewis Hamilton (GB), Mercedes

2013: Sebastian Vettel (D), Red Bull Racing

2014: Lewis Hamilton (GB), Mercedes

2015: Lewis Hamilton (GB), Mercedes

2016: Lewis Hamilton (GB), Mercedes

2017: Lewis Hamilton (GB), Mercedes

2018: Kimi Raikkonen (FIN), Ferrari

2019: Valtteri Bottas (FIN), Mercedes

2020: Sem corrida

2021: Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

2022: Max Verstappen (NL), Red Bull Racing



12: Se o Texas fosse um país, seria a nona maior economia do mundo.



13: Lando Norris e George Russell vão disputar o seu 100º Grande Prémio de Fórmula 1 em Austin, em 2023.



14: Austin não é apenas a sede do GP dos EUA, mas também de uma das maiores colónias de morcegos do mundo. Todas as noites, de março a setembro, 1,5 milhões de morcegos mexicanos saem para viver debaixo da ponte da Congress Avenue. Um espetáculo visto por inúmeros turistas todos os anos.



15: Por duas vezes, a decisão do campeonato do mundo de pilotos foi tomada no Circuito das Américas - em 2015 e 2019, ambas as vezes a favor de Lewis Hamilton.



16: Austin (lema: "Keep Austin Weird") é uma cidade jovem, com 60.000 estudantes e 250 clubes de música ao vivo. Todos os anos, Austin acolhe vários festivais de música de todos os géneros. A própria cidade se auto-intitula imodestamente a "capital mundial da música ao vivo". O festival South by Southwest (SXSW) na primavera e o Austin City Limits (uma semana antes do Grande Prémio) atraem tantos fãs como o fim de semana do GP - 450.000 visitantes cada!



17: Dez por cento dos residentes de Austin são de ascendência alemã.



18: Em toda a cidade de Austin ainda existem 17 torres de luar da década de 1890, com 50 metros de altura. Os 31 distribuidores de luz iniciais não foram colocados após uma série de assassinatos (isso é um conto da carochinha), mas simplesmente para iluminar a cidade. As torres estão classificadas como monumentos históricos. Austin é a única cidade do mundo onde essas torres ainda podem ser encontradas.



19: Porque é que a pista foi baptizada com o nome "Circuit of the Americas"? Para realçar a posição da pista no Texas, como uma encruzilhada entre o norte e o sul e entre o este e o oeste.



20: O prazo do acordo para acolher o GP dos EUA de Fórmula 1 vai até 2026, inclusive.