Critique de Rosberg : Pérez a laissé tomber les fans de F1

L'avenir de Sergio Pérez reste un sujet de préoccupation majeur. Son contrat avec Red Bull Racing court encore jusqu'à fin 2024.

Cependant, le Mexicain se trouve dans une baisse de forme durable, le pilote de 33 ans n'a aucune chance contre son coéquipier Max Verstappen cette saison.

Pérez a toutes les peines du monde à défendre sa deuxième place au championnat du monde dans la meilleure voiture. Il commet régulièrement des erreurs, et les qualifications sont sa grande faiblesse. Le conseiller en sport automobile de Red Bull, Helmut Marko, a récemment déclaré au Qatar ce qu'il attendait de Pérez pour les prochaines courses.

Le Mexicain trébuche actuellement si violemment sur le plan sportif que

L'ancien champion du monde Nico Rosberg le plaint même. "C'est une situation terrible", a déclaré Rosberg à Sky Sports avant le Grand Prix des États-Unis.

"La pression du monde entier pèse sur ses épaules et le monde des médias sociaux le critique tellement parce que tous les fans de F1 comptent sur lui pour maintenir le suspense dans la course au titre", a déclaré Rosberg.

Cela n'a toutefois réussi que durant les premières semaines de la saison de Formule 1, mais depuis la cinquième course à Miami, rien ne pouvait plus arrêter Verstappen. La lutte pour le titre a dès lors été un one-man-show.

"D'une certaine manière, il a laissé tomber les fans de F1 parce qu'il a rendu la tâche trop facile à Verstappen, et j'étais dans cette situation avec Hamilton. Je portais les attentes de tout le monde sur mes épaules pour garder les choses passionnantes et ne pas les rendre ennuyeuses", a déclaré Rosberg.

L'Allemand sait donc ce que ressent Pérez. "Il traverse une période tellement difficile. Il doit trouver sa voie, et vite, parce qu'à la manière dont il conduit maintenant, Red Bull doit vraiment réfléchir pour l'année prochaine", a déclaré Rosberg.

C'est vraiment un gros problème auquel l'écurie est confrontée, poursuit Rosberg. Car si la concurrence continue de rattraper son retard, un Verstappen seul ne suffira plus. "Ils ont besoin de deux pilotes de haut niveau. Sergio est actuellement massivement sous-performant pour des raisons que j'ai du mal à comprendre, car je sais qu'il est un grand pilote. Une explication est que Max est spectaculaire, l'un des plus grands de tous les temps, qui fera bientôt partie des cinq meilleurs de tous les temps. Mais malgré cela, Sergio est bien trop loin".

GP du Qatar, Circuit international de Losail

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:27:39,168 h

02. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +4,833 sec

03. Lando Norris (GB), McLaren, +5,969

04. George Russell (GB), Mercedes, +34,119

05. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +38,976

06. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +49,032

07. Esteban Ocon (F), Alpine, +62,390

08. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +66,563

09. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +76,127

10. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +80,181

11. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +81,652

12. Pierre Gasly (F), Alpine, +82,300

13. Alex Albon (T), Williams, +91,014

14. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 tour

15. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 tour

16. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 tour

17e Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1 tour

Out

Carlos Sainz (E), Ferrari, pas parti

Lewis Hamilton (GB), Mercedes, crash

Logan Sargeant (USA), Williams, abandon

Classement au championnat du monde (après 17 des 22 Grand Prix, y compris 4 des 6 sprints)

Pilote

01. Verstappen 433 points

02. Pérez 224

03. Hamilton 194

04. Alonso 183

05. Sainz 153

06. Leclerc 145

07. Norris 136

08. Russell 132

09. Piastri 83

10. Stroll 47

11. Gasly 46

12. Ocon 44

13. Albon 23

14. Bottas 10

15. Hülkenberg 9

16. Zhou 6

17. Tsunoda 3

18. Magnussen 3

19. Lawson 2

20. Sargeant 0

21. De Vries 0

22. Ricciardo 0

Coupe des constructeurs

01. Red Bull Racing 657 points

02. Mercedes 326

03. Ferrari 298

04. Aston Martin 230

05. McLaren 219

06. Alpine 90

07. Williams 23

08. Alfa Romeo 16

09. Haas 12

10. AlphaTauri 5