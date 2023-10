Rosberg critico: Pérez ha deluso i tifosi della F1

Sergio Pérez rimane un grande argomento nel paddock della Formula 1. Per l'opinionista di Sky Nico Rosberg, il messicano non è solo una delusione, ma anche un grande mistero.

Il futuro di Sergio Pérez rimane un grande tema. Il suo contratto con la Red Bull Racing dura fino alla fine del 2024.

Tuttavia, il messicano è in perenne crisi di forma e il 33enne non ha alcuna chance contro il suo compagno di squadra Max Verstappen in questa stagione.

Pérez sta facendo fatica a difendere il suo secondo posto nel campionato mondiale con la macchina migliore. Commette continuamente errori e le qualifiche sono la sua principale debolezza. Il consulente motorsport della Red Bull, Helmut Marko, ha recentemente dichiarato in Qatar cosa si aspetta da Pérez nelle prossime gare.

Attualmente il messicano sta inciampando così tanto in termini sportivi che è

Nico Rosberg ora è addirittura dispiaciuto per lui. "È una situazione terribile", ha detto Rosberg a Sky Sports prima del Gran Premio degli Stati Uniti.

"La pressione del mondo è sulle sue spalle e il mondo dei social media lo sta criticando così tanto perché tutti i fan della F1 fanno affidamento su di lui per mantenere la lotta per il titolo emozionante", ha detto Rosberg.

Tuttavia, questo è riuscito solo nelle prime settimane della stagione di Formula Uno; dalla quinta gara di Miami, Verstappen è stato inarrestabile. Da quel momento in poi, la lotta per il titolo è stata un one-man show.

"In un certo senso ha deluso i fan della F1 perché ha reso le cose troppo facili a Verstappen e io mi sono trovato nella stessa situazione con Hamilton. Ho portato le aspettative di tutti sulle mie spalle per mantenere le cose eccitanti e non farle diventare noiose", ha detto Rosberg.

Il tedesco sa quindi come si sta comportando Pérez. "Sta attraversando un momento difficile. Deve trovare la sua strada, e in fretta, perché per come sta guidando ora, la Red Bull deve davvero pensare al prossimo anno", ha detto Rosberg.

Questo è un problema davvero grande per la squadra corse, ha continuato Rosberg. Perché se la concorrenza dovesse continuare a recuperare, un Verstappen da solo non sarebbe più sufficiente. "Servono due piloti di punta. Sergio al momento sta rendendo molto poco per ragioni che faccio fatica a capire, perché so che è un grande pilota. Una spiegazione è che Max è spettacolare, uno dei più grandi di tutti i tempi, che presto entrerà nella top five di tutti i tempi. Ma comunque Sergio è troppo lontano".

GP del Qatar, Circuito Internazionale di Losail

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:27:39.168 h

02 Oscar Piastri (AUS), McLaren, +4.833 sec.

03 Lando Norris (GB), McLaren, +5,969

04 George Russell (GB), Mercedes, +34.119

05 Charles Leclerc (MC), Ferrari, +38,976

06 Fernando Alonso (E), Aston Martin, +49.032

07 Esteban Ocon (F), Alpine, +62.390

08 Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +66.563

09 - Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +76.127

10° Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +80.181

11° Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +81.652

12° Pierre Gasly (F), Alpine, +82.300

13° Alex Albon (T), Williams, +91.014

14° Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 giro

15° Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 giro

16° Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 giro

17° Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1 giro

Fuori

Carlos Sainz (E), Ferrari, non è partito

Lewis Hamilton (GB), Mercedes, incidente

Logan Sargeant (USA), Williams, ritiro

Classifica del Campionato del Mondo (dopo 17 Gran Premi su 22, inclusi 4 su 6 sprint)

Piloti

01 Verstappen 433 punti

02. Pérez 224

03. Hamilton 194

04. Alonso 183

05. Sainz 153

06. Leclerc 145

07 Norris 136

08. Russell 132

09° Piastri 83

10° Stroll 47

11° Gasly 46

12° Ocon 44

13° Albon 23

14° Bottas 10

15° Hülkenberg 9

16° Zhou 6

17° Tsunoda 3

18° Magnussen 3

19° Lawson 2

20° Sargeant 0

21 De Vries 0

22° Ricciardo 0

Coppa Costruttori

01 Red Bull Racing 657 punti

02. Mercedes 326

03. Ferrari 298

04. Aston Martin 230

05. McLaren 219

06. Alpine 90

07. Williams 23

08. Alfa Romeo 16

09. Haas 12

10. AlfaTauri 5