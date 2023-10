Crítica de Rosberg: Pérez desiludiu os fãs da F1

O futuro de Sergio Pérez continua a ser um tema importante. O seu contrato com a Red Bull Racing vai até ao final de 2024.

No entanto, o mexicano está em permanente queda de forma e o piloto de 33 anos não tem qualquer hipótese contra o seu companheiro de equipa Max Verstappen esta época.

Pérez está a ter dificuldades em defender o seu segundo lugar no campeonato do mundo no melhor carro. Ele comete erros repetidamente, e a qualificação é a sua maior fraqueza. O conselheiro de desporto motorizado da Red Bull, Helmut Marko, disse recentemente no Qatar o que espera de Pérez nas próximas corridas.

O mexicano está atualmente a tropeçar tanto em termos desportivos que está a ser

Nico Rosberg agora até sente pena dele. "É uma situação terrível", disse Rosberg à Sky Sports antes do Grande Prémio dos Estados Unidos.

"A pressão do mundo está sobre os seus ombros e o mundo das redes sociais está a criticá-lo tanto porque todos os fãs da F1 estão a contar com ele para manter a luta pelo título emocionante", disse Rosberg.

No entanto, isso só foi bem-sucedido nas primeiras semanas da temporada de Fórmula 1; desde a quinta corrida em Miami, Verstappen estava imparável. A partir daí, a luta pelo título foi um espetáculo de um homem só.

"De certa forma, ele decepcionou os fãs da F1 porque facilitou demais para Verstappen e eu estava nessa situação com Hamilton. Carreguei as expectativas de todos nos meus ombros para manter as coisas emocionantes e não deixar que se tornassem aborrecidas", disse Rosberg.

Por isso, o alemão sabe como está Pérez. "Ele está a passar por um momento muito difícil. Tem de encontrar o seu caminho, e rapidamente, porque da forma como está a conduzir agora, a Red Bull tem mesmo de pensar no próximo ano", disse Rosberg.

Este é realmente um grande problema que a equipa de corrida tem, continuou Rosberg. Porque se a concorrência continuar a aproximar-se, um Verstappen sozinho já não será suficiente. "É preciso dois pilotos de topo. O Sergio está a ter um desempenho muito fraco neste momento, por razões que tenho dificuldade em compreender, porque sei que ele é um grande piloto. Uma explicação é que o Max é espetacular, um dos melhores de todos os tempos, que em breve estará entre os cinco melhores de todos os tempos. Mas mesmo assim, Sergio está muito longe".

GP do Qatar, Circuito Internacional de Losail

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:27:39.168 h

02 Oscar Piastri (AUS), McLaren, +4,833 s

03 Lando Norris (GB), McLaren, +5,969

04 George Russell (GB), Mercedes, +34,119

05 Charles Leclerc (MC), Ferrari, +38,976

06 Fernando Alonso (E), Aston Martin, +49,032

07 Esteban Ocon (F), Alpine, +62,390

08 Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +66,563

09 - Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +76,127

10º Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +80,181

11º Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +81,652

12º Pierre Gasly (F), Alpine, +82,300

13º Alex Albon (T), Williams, +91,014

14º Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 volta

15º Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 volta

16º Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 volta

17º Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1 volta

Fora

Carlos Sainz (E), Ferrari, não arrancou

Lewis Hamilton (GB), Mercedes, acidente

Logan Sargeant (EUA), Williams, desistência

Classificação do Campeonato do Mundo (após 17 de 22 Grandes Prémios, incluindo 4 de 6 sprints)

Pilotos

01 Verstappen 433 pontos

02 Pérez 224

03 Hamilton 194

04 Alonso 183

05. Sainz 153

06. Leclerc 145

07 Norris 136

08. Russell 132

09º Piastri 83

10º Stroll 47

11º Gasly 46

12º Ocon 44

13º Albon 23

14º Bottas 10

15º Hülkenberg 9

16º Zhou 6

17º Tsunoda 3

18º Magnussen 3

19º Lawson 2

20º Sargeant 0

21 De Vries 0

22º Ricciardo 0

Taça dos Construtores

01 Red Bull Racing 657 pontos

02 Mercedes 326

03. Ferrari 298

04. Aston Martin 230

05. McLaren 219

06. Alpine 90

07. Williams 23

08. Alfa Romeo 16

09. Haas 12

10. AlphaTauri 5