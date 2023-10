Toto Wolff sur le crash Hamilton/Russell : "Mercedes d'abord

Crash lors du premier tour du GP du Qatar entre les pilotes Mercedes George Russell et Lewis Hamilton. Ce que le directeur de l'équipe, Toto Wolff, a dit à ses pilotes pour le week-end du GP d'Austin.

Moment de frayeur pour les responsables de Mercedes peu après le départ du Grand Prix du Qatar : George Russell, parti de la deuxième place sur la grille, a justement été poussé sur le côté par son collègue de l'écurie Mercedes, Lewis Hamilton. Hamilton a été éliminé, Russell a terminé à une bonne quatrième place après une course de rattrapage.

Hamilton a immédiatement assumé l'entière responsabilité de l'accrochage et s'est excusé auprès de Russell après la course sous la chaleur.

Toto Wolff, chef de l'équipe Mercedes, évalue la situation de la manière suivante : "Le Qatar a été pour nous un cas typique de ce qui aurait pu être. En tant que chef d'équipe, tu ne veux jamais voir tes deux voitures entrer en collision. C'était frustrant de laisser filer beaucoup de points dans une course où nous avions une bonne vitesse".

"J'ai cependant été ravi de voir comment les pilotes ont réagi. Lewis et George sont conscients que Mercedes vient d'abord, puis le pilote. Et ils ne compromettraient jamais cela délibérément. Nous allons tirer des leçons de cette situation".



"En ce qui concerne le prochain week-end du GP d'Austin, nous aurons un nouveau plancher sur la voiture. Il s'agit du dernier changement marquant sur la voiture. Cela devrait rendre la voiture un peu plus rapide, mais ce sera surtout un jalon important sur la voie de la voiture de 2024 de type W15".



"Nous voulons absolument conserver notre deuxième place dans la Coupe des constructeurs. Pour cela, nous devons optimiser nos performances sur chaque circuit face à une forte concurrence".





GP du Qatar, Circuit international de Losail

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:27:39,168 h

02. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +4,833 sec

03. Lando Norris (GB), McLaren, +5,969

04. George Russell (GB), Mercedes, +34,119

05. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +38,976

06. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +49,032

07. Esteban Ocon (F), Alpine, +62,390

08. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +66,563

09. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +76,127

10. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +80,181

11. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +81,652

12. Pierre Gasly (F), Alpine, +82,300

13. Alex Albon (T), Williams, +91,014

14. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 tour

15. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 tour

16. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 tour

17e Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1 tour

Out

Carlos Sainz (E), Ferrari, pas parti

Lewis Hamilton (GB), Mercedes, crash

Logan Sargeant (USA), Williams, abandon





Classement au championnat du monde (après 17 des 22 Grand Prix, y compris 4 des 6 sprints)

Pilote

01. Verstappen 433 points

02. Pérez 224

03. Hamilton 194

04. Alonso 183

05. Sainz 153

06. Leclerc 145

07. Norris 136

08. Russell 132

09. Piastri 83

10. Stroll 47

11. Gasly 46

12. Ocon 44

13. Albon 23

14. Bottas 10

15. Hülkenberg 9

16. Zhou 6

17. Tsunoda 3

18. Magnussen 3

19. Lawson 2

20. Sargeant 0

21. De Vries 0

22. Ricciardo 0



Coupe des constructeurs

01. Red Bull Racing 657 points

02. Mercedes 326

03. Ferrari 298

04. Aston Martin 230

05. McLaren 219

06. Alpine 90

07. Williams 23

08. Alfa Romeo 16

09. Haas 12

10. AlphaTauri 5