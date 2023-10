Toto Wolff sull'incidente di Hamilton/Russell: Mercedes prima di tutto

Momento di shock per i responsabili Mercedes poco dopo la partenza del Gran Premio del Qatar: George Russell, che era partito dalla seconda posizione in griglia, è stato spinto da Lewis Hamilton, suo compagno di squadra alla Mercedes. Hamilton era fuori, Russell ha concluso con un buon quarto posto dopo una rimonta.

Hamilton si è immediatamente assunto la piena responsabilità della collisione e si è scusato con Russell dopo la gara.

Il team boss della Mercedes, Toto Wolff, valuta così la situazione: "Il Qatar è stato un tipico caso di ciò che avrebbe potuto essere per noi. Come team boss non vorresti mai vedere le tue due auto scontrarsi. È stato frustrante perdere molti punti in una gara in cui avevamo una buona velocità".

"Sono comunque soddisfatto del modo in cui i piloti hanno reagito. Lewis e George sono consapevoli che la Mercedes viene prima di tutto, poi il pilota. E non metterebbero mai intenzionalmente a repentaglio questo aspetto. Impareremo qualcosa da questa situazione".



"Per quanto riguarda il prossimo weekend del GP di Austin, avremo un nuovo pavimento sulla vettura. Si tratta dell'ultima modifica significativa apportata alla vettura. Dovrebbe rendere la vettura un po' più veloce, ma soprattutto dovrebbe essere un'importante pietra miliare sulla strada verso la W15 del 2024".



"Siamo determinati a mantenere il secondo posto nella Coppa Costruttori. Per farlo, dobbiamo ottimizzare le nostre prestazioni su ogni pista contro una forte concorrenza".





GP del Qatar, Circuito Internazionale di Losail

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:27:39.168 ore

02 Oscar Piastri (AUS), McLaren, +4,833 secondi

03 Lando Norris (GB), McLaren, +5.969

04 George Russell (GB), Mercedes, +34.119

05 Charles Leclerc (MC), Ferrari, +38.976

06 Fernando Alonso (E), Aston Martin, +49.032

07 Esteban Ocon (F), Alpine, +62.390

08 Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +66.563

09 - Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +76.127

10° Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +80.181

11° Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +81.652

12° Pierre Gasly (F), Alpine, +82.300

13° Alex Albon (T), Williams, +91.014

14° Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 giro

15° Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 giro

16° Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 giro

17° Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1 giro

Fuori

Carlos Sainz (E), Ferrari, non è partito

Lewis Hamilton (GB), Mercedes, incidente

Logan Sargeant (USA), Williams, ritiro





Classifica del Campionato del Mondo (dopo 17 Gran Premi su 22, inclusi 4 su 6 sprint)

Piloti

01 Verstappen 433 punti

02. Pérez 224

03. Hamilton 194

04. Alonso 183

05. Sainz 153

06. Leclerc 145

07 Norris 136

08. Russell 132

09° Piastri 83

10° Stroll 47

11° Gasly 46

12° Ocon 44

13° Albon 23

14° Bottas 10

15° Hülkenberg 9

16° Zhou 6

17° Tsunoda 3

18° Magnussen 3

19° Lawson 2

20° Sargeant 0

21 De Vries 0

22° Ricciardo 0



Coppa Costruttori

01 Red Bull Racing 657 punti

02. Mercedes 326

03. Ferrari 298

04. Aston Martin 230

05. McLaren 219

06. Alpine 90

07. Williams 23

08. Alfa Romeo 16

09. Haas 12

10. AlfaTauri 5