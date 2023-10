Toto Wolff sobre o acidente de Hamilton/Russell: Mercedes em primeiro lugar

Colisão na primeira volta do GP do Qatar entre os pilotos da Mercedes George Russell e Lewis Hamilton. O que o chefe de equipa Toto Wolff diz aos seus pilotos para o fim de semana do GP de Austin.

Um momento de choque para os responsáveis da Mercedes pouco depois do início do Grande Prémio do Qatar: George Russell, que tinha partido da segunda posição da grelha, foi empurrado para o lado pelo seu companheiro de equipa na Mercedes, Lewis Hamilton. Hamilton ficou de fora, Russell terminou num bom quarto lugar após uma recuperação.

Hamilton assumiu imediatamente toda a responsabilidade pela colisão e pediu desculpa a Russell após a corrida de aquecimento.

O chefe de equipa da Mercedes, Toto Wolff, avalia a situação da seguinte forma: "O Qatar foi um caso típico do que poderia ter sido para nós. Como chefe de equipa, nunca queremos ver os nossos dois carros a colidir. Foi frustrante perder muitos pontos numa corrida em que tínhamos boa velocidade."

"Mas fiquei satisfeito com a forma como os pilotos reagiram. O Lewis e o George sabem que a Mercedes está em primeiro lugar, depois o piloto. E nunca iriam pôr isso em causa intencionalmente. Vamos aprender alguma coisa com esta situação."



"Quanto ao próximo fim de semana do GP de Austin, vamos ter um novo piso no carro. É a última alteração significativa no carro. Deverá tornar o carro um pouco mais rápido, mas, mais importante, deverá ser um marco importante no caminho para o carro W15 de 2024."



"Estamos determinados a manter o nosso segundo lugar na Taça dos Construtores. Para isso, temos de otimizar o nosso desempenho em todas as pistas contra uma forte concorrência."





GP do Qatar, Circuito Internacional de Losail

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:27:39.168 hrs

02 Oscar Piastri (AUS), McLaren, +4,833s

03 Lando Norris (GB), McLaren, +5,969

04º George Russell (GB), Mercedes, +34,119

05 Charles Leclerc (MC), Ferrari, +38,976

06 Fernando Alonso (E), Aston Martin, +49,032

07 Esteban Ocon (F), Alpine, +62,390

08 Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +66,563

09 - Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +76,127

10º Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +80,181

11º Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +81,652

12º Pierre Gasly (F), Alpine, +82,300

13º Alex Albon (T), Williams, +91,014

14º Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 volta

15º Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 volta

16º Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 volta

17º Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1 volta

Fora

Carlos Sainz (E), Ferrari, não arrancou

Lewis Hamilton (GB), Mercedes, acidente

Logan Sargeant (EUA), Williams, desistência





Classificação do Campeonato do Mundo (após 17 de 22 Grandes Prémios, incluindo 4 de 6 sprints)

Pilotos

01 Verstappen 433 pontos

02 Pérez 224

03. Hamilton 194

04 Alonso 183

05. Sainz 153

06. Leclerc 145

07 Norris 136

08. Russell 132

09º Piastri 83

10º Stroll 47

11º Gasly 46

12º Ocon 44

13º Albon 23

14º Bottas 10

15º Hülkenberg 9

16º Zhou 6

17º Tsunoda 3

18º Magnussen 3

19º Lawson 2

20º Sargeant 0

21 De Vries 0

22º Ricciardo 0



Taça dos Construtores

01 Red Bull Racing 657 pontos

02 Mercedes 326

03. Ferrari 298

04. Aston Martin 230

05. McLaren 219

06. Alpine 90

07. Williams 23

08. Alfa Romeo 16

09. Haas 12

10. AlphaTauri 5