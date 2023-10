GP de EE.UU. en Austin (Texas): Una y otra vez una disputa por dinero

La ronda del Campeonato del Mundo de Fórmula Uno en el Circuito de las Américas (COTA), cerca de Austin (Texas), se estrenó en 2012. En aquel momento, no había ni rastro del documental de Netflix sobre F1 "Drive to Survive", pero COTA allanó el camino para más Grandes Premios en Estados Unidos: Miami se unió al calendario en 2022, Las Vegas regresa en 2023.

Todo el acuerdo entre COTA y el entonces promotor de la Fórmula 1 Bernie Ecclestone se basó financieramente en una subvención de 25 millones al año de las arcas del estado de Texas. En total, se acordó una subvención de 250 millones de dólares durante un periodo de diez años. Esto es gracias a un fondo especial para eventos especiales, el llamado "Major Events Trust Fund".

Este fondo apoya grandes acontecimientos deportivos, como la final de fútbol americano de la Super Bowl. El fondo se nutre de los ingresos fiscales procedentes del comercio minorista, el alojamiento en hoteles, el alquiler de coches y la venta de alcohol. Esta suma fue aprobada por el entonces Gobernador Rick Perry (en el cargo desde diciembre de 2000 hasta enero de 2015) y su interventora, Susan Combs.

La carrera de Fórmula 1 es el único evento deportivo de Texas que se financia a largo plazo, y la decisión generó en su momento largas y acaloradas discusiones, por no decir trifulcas, en el Capitolio de Austin.



Algunos políticos sostienen hasta hoy que Perry y Combs se extralimitaron en su autoridad en aquel momento al prestar apoyo financiero hasta ese punto.



Las críticas a la carrera se han acallado. En primer lugar, porque el Gran Premio se ha consolidado como un imán para el espectador, con un número de espectadores en constante aumento: ¡en 2022, 450.000 aficionados acudieron al hipódromo el fin de semana del GP!



Y en segundo lugar, porque los principales accionistas de Fórmula Uno de Liberty Media lo han dejado claro: El GP de EE.UU. en Austin seguirá siendo una parte integral del programa del Campeonato del Mundo, y el número de carreras en los Estados Unidos de América se ampliará aún más a medio plazo, por ejemplo con una carrera en la Costa Este, palabra clave Nueva York.



Pero tras las rencillas del principio, no todo fue sobre ruedas. En 2016, la Federación Internacional del Automóvil (FIA) tuvo el Gran Premio de Estados Unidos en Austin bajo un asterisco durante mucho tiempo: se consideraba que la carrera no estaba asegurada.



Bobby Epstein, Director General del Circuito de las Américas de Austin, no se anduvo con rodeos sobre los antecedentes: "Para decirlo sin rodeos, nos han jodido".



Epstein estaba furioso tras una decisión de los expertos económicos de la oficina del gobernador de Texas, Greg Abbott, en el cargo desde 2015. Esos economistas habían decidido: la financiación anual para las carreras de Fórmula 1 en el COTA se reduciría, de 25 millones de dólares a 19,5 millones de dólares, es decir, en más de un 20%.



Epstein echó humo: "Es como si estás en un restaurante disfrutando de tu comida y luego te dicen que el precio ha cambiado".



Una de las consecuencias: Estados Unidos se retrasó durante un tiempo en el pago de la entrada a la Fórmula Uno.



No sólo los tejanos se preguntaron entonces: ¿por qué se recortó la ayuda? Los expertos de Greg Abbott dijeron que habían utilizado una base de cálculo diferente a la que Susan Combs había utilizado en su momento para estimar la viabilidad económica de la carrera automovilística.



Bobby Epstein discrepó: "Para nosotros, esto es un abuso de confianza. El estado de Texas nos hizo promesas claras. Tenemos un trato, y hemos cumplido nuestra parte del trato".



Sólo gracias al acuerdo con Perry y Combs se construyeron las instalaciones del COTA, valoradas en 300 millones de dólares, la primera instalación de carreras en Estados Unidos construida específicamente para la Fórmula Uno.



En febrero de 2022, el contrato para albergar el Gran Premio de EE.UU. en el Circuito de las Américas se prorrogó por cinco años (hasta 2026 inclusive), quedando pendiente la contribución reducida de 19,5 millones de dólares.



Según el COTA, los aficionados a la Fórmula 1 que acuden a Austin generan más de 600 millones de dólares de ingresos cada año. El fin de semana del Gran Premio se ha convertido en un importante impulso económico para la ciudad de Austin y el estado de Texas.