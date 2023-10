GP des USA à Austin (Texas) : Encore et toujours des querelles d'argent

La première course du championnat du monde de Formule 1 sur le Circuit of the Americas (COTA) près d'Austin (Texas) a eu lieu en 2012. A l'époque, on ne voyait pas encore le documentaire de F1 "Drive to Survive" de Netflix, mais le COTA a ouvert la voie à d'autres Grands Prix aux Etats-Unis - en 2022, Miami a fait son entrée dans le programme, en 2023, Las Vegas est de retour.

L'ensemble de l'accord entre COTA et Bernie Ecclestone, alors promoteur de la Formule 1, était basé financièrement sur une subvention de 25 millions par an provenant des caisses de l'État du Texas. Il a été convenu d'une subvention totale de 250 millions de dollars sur une période de dix ans. Et ce, grâce à une caisse spéciale pour les événements particuliers, le "Major Events Trust Fund".

Cette caisse permet de soutenir les grands événements sportifs, comme par exemple une finale de football américain autour du Super Bowl. La caisse est alimentée par les recettes fiscales provenant du commerce de détail, des nuitées d'hôtel, de la location de voitures et de la vente d'alcool. Cette somme a été approuvée par le gouverneur de l'époque, Rick Perry (qui a occupé ce poste de décembre 2000 à janvier 2015), et sa commissaire aux comptes, Susan Combs.

La course de Formule 1 est le seul événement sportif du Texas à être subventionné sur une longue durée, et la décision prise à l'époque a suscité de longues et houleuses discussions, pour ne pas dire des querelles, au Capitole d'Austin.



En effet, certains politiciens affirment encore aujourd'hui que Perry et Combs ont outrepassé leurs compétences en accordant un soutien financier dans ce cadre.



Les critiques à l'encontre de la course se sont apaisées. D'abord parce que le Grand Prix s'est établi comme un aimant à spectateurs, avec un nombre de spectateurs en constante augmentation - en 2022, 450.000 fans se sont rendus sur le circuit lors du week-end du GP !



Et deuxièmement, parce que les gros actionnaires de la Formule 1, Liberty Media, ont été clairs : Le GP des Etats-Unis à Austin reste une partie intégrante du programme du championnat du monde, le nombre de courses aux Etats-Unis doit être élargi à moyen terme, par exemple avec une course sur la côte est, New York.



Mais après les querelles du début, tout ne s'est pas déroulé sans heurts par la suite. En 2016, la Fédération Internationale de l'Automobile (FIA) a longtemps marqué le Grand Prix des Etats-Unis à Austin d'un astérisque - la course n'était pas considérée comme sûre.



Bobby Epstein, président du conseil d'administration du "Circuit of the Americas" à Austin, s'est exprimé sur le contexte sans mâcher ses mots : "Pour être clair, nous nous sommes fait arnaquer".



Epstein était furieux après une décision des experts économiques du bureau du gouverneur du Texas Greg Abbott, en poste depuis 2015. Ces experts économiques avaient décidé - la subvention annuelle de la course de Formule 1 sur le COTA serait réduite, de 25 millions de dollars à 19,5 millions, soit une baisse de plus de 20 pour cent.



Epstein a fulminé : "C'est comme si tu savourais ton repas au restaurant et qu'on te dise ensuite que le prix a changé".



L'une des conséquences : Les Américains ont pris un certain temps de retard dans le paiement des droits d'entrée en Formule 1.



Les Texans n'ont pas été les seuls à se demander à l'époque : pourquoi l'aide a-t-elle été réduite ? Les experts de Greg Abbott ont indiqué qu'ils avaient utilisé une autre base de calcul que Susan Combs à l'époque pour estimer la rentabilité économique de la course automobile.



Bobby Epstein n'était pas d'accord : "Pour nous, c'est un abus de confiance. L'État du Texas nous a fait des promesses claires. Nous avons passé un accord et nous avons rempli notre part du marché".



Ce n'est que sur la base de l'accord avec Perry et Combs que le complexe COTA de 300 millions de dollars a pu être construit - le premier complexe de course aux Etats-Unis à avoir été construit spécialement pour la Formule 1.



En février 2022, le contrat pour l'organisation du Grand Prix des Etats-Unis sur le Circuit of the Americas a été prolongé de cinq ans (jusqu'en 2026 inclus), mais la participation réduite de 19,5 millions de dollars a été maintenue.



Selon les données de la COTA, les spectateurs des courses de Formule 1 à Austin génèrent chaque année un chiffre d'affaires de plus de 600 millions de dollars. Le week-end du Grand Prix est devenu un important moteur économique pour la ville d'Austin et l'Etat du Texas.