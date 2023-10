GP degli USA ad Austin (Texas): Ancora una volta una disputa sul denaro

Nel febbraio 2022, il contratto per ospitare il Gran Premio degli Stati Uniti presso il Circuit of the Americas (COTA) vicino ad Austin, in Texas, è stato esteso fino al 2026 compreso. La gara è un turbo economico.

La prima tappa del Campionato mondiale di Formula 1 sul Circuit of the Americas (COTA) vicino ad Austin, in Texas, è stata disputata nel 2012. All'epoca non c'era traccia del documentario di F1 di Netflix "Drive to Survive", ma il COTA ha aperto la strada ad altri Gran Premi negli Stati Uniti: Miami si è aggiunta al programma nel 2022, Las Vegas torna nel 2023.

L'intero accordo tra il COTA e l'allora promotore della Formula 1 Bernie Ecclestone si basava finanziariamente su una sovvenzione di 25 milioni all'anno proveniente dalle casse dello Stato del Texas. In totale sono stati concordati 250 milioni di dollari di sovvenzioni per un periodo di dieci anni. Questo grazie a un fondo speciale per gli eventi speciali, il cosiddetto "Major Events Trust Fund".

Questo fondo sostiene i grandi eventi sportivi, come la finale di football americano per il Super Bowl. Il fondo è alimentato dalle entrate fiscali provenienti dalla vendita al dettaglio, dall'alloggio in hotel, dal noleggio di auto e dalla vendita di alcolici. Questa somma è stata approvata dall'allora governatore Rick Perry (che ha ricoperto la carica dal dicembre 2000 al gennaio 2015) e dal suo controllore Susan Combs.

La gara di Formula Uno è l'unico evento sportivo texano a essere finanziato per un periodo più lungo, e la decisione all'epoca generò lunghe e accese discussioni, per non dire battibecchi, al Campidoglio di Austin.



Alcuni politici, infatti, sostengono ancora oggi che Perry e Combs abbiano oltrepassato l'autorità di cui disponevano all'epoca, fornendo un sostegno finanziario di tale portata.



Le critiche alla gara sono diventate più silenziose. In primo luogo, perché il Gran Premio si è affermato come una calamita per gli spettatori, con un numero di spettatori in costante aumento: nel 2022, 450.000 fan si sono recati all'ippodromo durante il weekend del GP!



E in secondo luogo, perché i principali azionisti della Formula Uno di Liberty Media sono stati chiari: Il GP degli USA ad Austin rimarrà parte integrante del programma del Campionato del Mondo e il numero di gare negli Stati Uniti d'America sarà ulteriormente ampliato a medio termine, ad esempio con una gara sulla East Coast, parola chiave New York.



Ma dopo i litigi iniziali, non tutto è andato liscio. Nel 2016, la Fédération Internationale de l'Automobile (FIA) ha messo a lungo sotto asterisco il Gran Premio degli Stati Uniti ad Austin - la gara era considerata non garantita.



Bobby Epstein, amministratore delegato del Circuit of the Americas di Austin, non ha usato mezzi termini: "Per dirla senza mezzi termini, siamo stati fregati".



Epstein si è infuriato dopo la decisione degli esperti economici dell'ufficio del governatore del Texas Greg Abbott, in carica dal 2015. Questi economisti avevano deciso che il finanziamento annuale per le gare di Formula Uno al COTA sarebbe stato ridotto da 25 a 19,5 milioni di dollari, ovvero di oltre il 20%.



Epstein si è infuriato: "È come se fossi al ristorante a goderti il tuo pasto e poi ti dicessero che il prezzo è cambiato".



Una delle conseguenze: Gli Stati Uniti sono rimasti indietro per un po' di tempo nel pagamento della tassa di iscrizione alla Formula Uno.



Non solo i texani si sono chiesti all'epoca: perché sono stati tagliati gli aiuti? Gli esperti di Greg Abbott dissero di aver usato una base di calcolo diversa da quella che Susan Combs aveva usato all'epoca per stimare la redditività economica della gara automobilistica.



Bobby Epstein non è d'accordo: "Per noi questa è una violazione della fiducia. Lo Stato del Texas ci ha fatto delle promesse chiare. Abbiamo un accordo e abbiamo rispettato la nostra parte dell'accordo".



È solo grazie all'accordo con Perry e Combs che è stato costruito l'impianto da 300 milioni di dollari del COTA, il primo impianto da corsa negli Stati Uniti costruito appositamente per la Formula Uno.



Nel febbraio 2022, il contratto per ospitare il Gran Premio degli Stati Uniti al Circuit of the Americas è stato prorogato per cinque anni (fino al 2026 compreso), con un contributo ridotto di 19,5 milioni di dollari.



Secondo il COTA, gli spettatori della Formula Uno ad Austin generano oltre 600 milioni di dollari di entrate ogni anno. Il fine settimana del Gran Premio è diventato un importante stimolo economico per la città di Austin e per lo Stato del Texas.