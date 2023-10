GP dos EUA em Austin (Texas): Uma e outra vez uma disputa por dinheiro

A ronda do Campeonato do Mundo de Fórmula 1 no Circuito das Américas (COTA), perto de Austin, Texas, estreou-se em 2012. Na altura, não havia qualquer sinal do documentário de F1 da Netflix "Drive to Survive", mas o COTA abriu caminho para mais Grandes Prémios nos EUA - Miami juntou-se ao calendário em 2022, Las Vegas regressa em 2023.

O acordo entre o COTA e o então promotor da Fórmula 1, Bernie Ecclestone, baseou-se financeiramente numa subvenção de 25 milhões de dólares por ano dos cofres do Estado do Texas. Foi acordado um total de 250 milhões de dólares em subsídios durante um período de dez anos. Isto graças a um fundo especial para eventos especiais, o chamado "Fundo Fiduciário para Grandes Eventos".

Este fundo apoia grandes eventos desportivos, como a final do Super Bowl de futebol americano. O fundo é alimentado por receitas fiscais provenientes do comércio a retalho, do alojamento em hotéis, do aluguer de automóveis e da venda de bebidas alcoólicas. Este montante foi aprovado pelo então governador Rick Perry (que ocupou o cargo de dezembro de 2000 a janeiro de 2015) e pela sua controladora Susan Combs.

A corrida de Fórmula 1 é o único evento desportivo do Texas a ser financiado a longo prazo e, na altura, a decisão gerou longas e acesas discussões, para não dizer quezílias, no Capitólio de Austin.



Alguns políticos argumentam até hoje que Perry e Combs excederam a sua autoridade na altura ao fornecerem apoio financeiro a esse nível.



As críticas à corrida tornaram-se mais silenciosas. Em primeiro lugar, porque o Grande Prémio se estabeleceu como um íman de espectadores, com um número cada vez maior de espectadores - em 2022, 450.000 fãs foram ao autódromo no fim de semana do GP!



E, em segundo lugar, porque os principais accionistas da Liberty Media na Fórmula 1 deixaram bem claro: O GP dos Estados Unidos em Austin continuará a ser parte integrante do programa do Campeonato do Mundo e o número de corridas nos Estados Unidos da América deverá ser alargado a médio prazo, por exemplo, com uma corrida na Costa Leste, a palavra-chave Nova Iorque.



Mas depois das querelas do início, nem tudo correu bem. Em 2016, a Fédération Internationale de l'Automobile (FIA) colocou o Grande Prémio dos Estados Unidos em Austin sob um asterisco durante muito tempo - a corrida foi considerada insegura.



Bobby Epstein, diretor executivo do Circuito das Américas em Austin, não poupou palavras sobre o contexto: "Para ser franco, fomos lixados".



Epstein ficou furioso após uma decisão dos peritos económicos do gabinete do governador do Texas, Greg Abbott, que está no cargo desde 2015. Esses economistas decidiram que o financiamento anual das corridas de Fórmula 1 no COTA seria reduzido de 25 milhões de dólares para 19,5 milhões de dólares, ou seja, mais de 20%.



Epstein fumegou: "É como se estivéssemos num restaurante a saborear a refeição e nos dissessem que o preço tinha mudado".



Uma das consequências: Os Estados Unidos atrasaram-se durante algum tempo no pagamento da taxa de inscrição na Fórmula 1.



Na altura, não foram só os texanos que se perguntaram: porque é que a ajuda foi cortada? Os peritos de Greg Abbott afirmaram que tinham utilizado uma base de cálculo diferente da que Susan Combs tinha utilizado na altura para estimar a viabilidade económica da corrida de automóveis.



Bobby Epstein discordou: "Para nós, isto é uma quebra de confiança. O Estado do Texas fez-nos promessas claras. Temos um acordo e cumprimos a nossa parte do acordo".



Foi apenas com base no acordo com Perry e Combs que as instalações de 300 milhões de dólares do COTA foram construídas - o primeiro autódromo nos EUA construído especificamente para a Fórmula Um.



Em fevereiro de 2022, o contrato para acolher o Grande Prémio dos EUA no Circuito das Américas foi prorrogado por cinco anos (até 2026, inclusive), mantendo-se a contribuição reduzida de 19,5 milhões de dólares.



De acordo com o COTA, os espectadores da Fórmula 1 em Austin geram mais de 600 milhões de dólares em receitas todos os anos. O fim de semana do Grande Prémio tornou-se um importante impulsionador económico para a cidade de Austin e para o estado do Texas.