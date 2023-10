Red Bull Ring: Diálogo constante con la FIA

El jefe de la FIA, Mohammed Ben Sulayem, cree que la Fórmula 1 es noticia por las razones equivocadas. En el último fin de semana de Gran Premio en Qatar, los pilotos de Fórmula 1 fueron despojados de vueltas rápidas en los entrenamientos en fila, y hubo penalizaciones de tiempo en el Sprint y el Gran Premio, por violar los límites de la pista.

El segundo disgusto: debido a que los especialistas de Pirelli encontraron lesiones microscópicas en los neumáticos en el Circuito Internacional de Losail el viernes por la noche, daños debidos a la frecuencia de impacto al conducir sobre los nuevos bordillos, se decretó para el Gran Premio - que ningún juego de neumáticos podrá utilizarse durante más de 18 vueltas.

Mohammed Ben Sulayem, jefe de la FIA, el organismo rector del automovilismo mundial, está harto de la cuestión de los límites de las pistas y toma la palabra a los explotadores de los circuitos. En su opinión, hay que modificar las pistas para que no sea necesario imponer sanciones. Ha insinuado que las rutas podrían quedar fuera del programa.

Ben Sulayem afirma: "Tuvimos 1.200 violaciones de los límites de la pista en Austria y ahora problemas comparables en Qatar. Felicito a los comisarios de carrera si se dan cuenta de todas estas infracciones, pero esa no puede ser la solución".



"Tiene que volverse poco atractivo rodar junto a la pista. La grava no es una solución en todas las situaciones. Los coches podrían resultar dañados o atascados. Necesitamos mejoras, ya para 2024, esto no puede seguir así".



Es importante recordar: la forma de los bordillos utilizados en la Fórmula 1 están aprobados por los expertos de la FIA, y las pistas se inspeccionan regularmente. Así que no es como si los responsables de la FIA no supieran cómo son los límites de la pista en los distintos circuitos.



Además, Austin, Spielberg, Barcelona, Silverstone y Losail albergan las dos categorías superiores del automovilismo: Fórmula 1 y MotoGP. Pero los coches de Gran Premio y las motos de carreras requieren planteamientos diferentes en cuanto a las zonas de salida, los límites de la pista y la forma de los bordillos.



El Red Bull Ring se muestra tranquilo ante las declaraciones del jefe de la FIA, Ben Sulayem: "Mantenemos un intercambio constructivo con la FIA y la FIM y trabajamos constantemente para cumplir todos los requisitos".





Solución propuesta por Timo Glock

2 de julio de 2023 en el Red Bull Ring: poco antes de las 16.30 horas, el campeón del mundo de Fórmula 1 Max Verstappen cruzaba la línea de meta del Gran Premio de Austria para ganar su 42ª carrera en la categoría reina. Pero no fue hasta las 21.30 horas cuando se supo cómo quedaban realmente los diez primeros clasificados.



La razón: los responsables del reglamento de la FIA con los comisarios de carrera Garry Connelly (Australia), Mathieu Remmerie (Bélgica), Enrique Bernoldi (Brasil) y Walter Jobst (Austria) estaban desbordados de trabajo, porque tenían que examinar -según su propia información- más de 1.200 casos de violación de los límites de la pista y evaluar su punibilidad; esto tras una protesta de Aston Martin. El director del equipo Aston Martin, Andy Stevenson, se quejó de que los comisarios de carrera no habían tenido tiempo durante la prueba del WRC para examinar todas las posibles infracciones. Los comisarios admitieron que era cierto y volvieron a examinarlo todo.



A modo de recordatorio: Según el reglamento, un piloto puede cruzar la línea blanca a lo largo de la pista cuatro veces impunemente, la cuarta vez se define como la advertencia final en forma de bandera blanca y negra dividida en diagonal. Después hay una penalización: cinco segundos.

A las 21h30 de la noche del 2 de julio, ocho pilotos fueron penalizados a posteriori:



Carlos Sainz (Ferrari): 10 segundos

Lewis Hamilton (Mercedes): 10 segundos

Pierre Gasly (Alpine): 10 segundos

Alexander Albon (Williams): 10 segundos

Esteban Ocon (Alpine): 30 segundos

Logan Sargeant (Williams): 10 segundos

Nyck de Vries (AlphaTauri): 15 segundos

Yuki Tsunoda (AlphaTauri): 5 segundos

Un desastre sin remedio.



Timo Glock, que ha participado en 91 Grandes Premios, trabajaba para los colegas alemanes de Sky en Spielberg en ese momento y comenta la lluvia de penalizaciones: "Lo que ocurrió allí no es bueno para el deporte. Simplemente no puede ser que los aficionados no sepan cómo queda la clasificación al final".



Una posible solución según Glock: "Si hubiera un muro, un lecho de grava o simplemente hierba, entonces no tendríamos el problema. Cada piloto iría también al límite, pero se dejaría un margen de seguridad, porque un error se castigaría inmediatamente. Lo vemos en circuitos como Mónaco o Singapur: allí, los pilotos no van al límite porque, si no, sus coches tocan los guardarraíles o los muros de hormigón."



"El principal problema son estos bordillos dobles. Casi invitan a los pilotos a dejar que sus coches lleguen tan lejos. Si hubiera un lecho de grava o hierba detrás de ellos, no existiría el problema".