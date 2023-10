Red Bull Ring : un dialogue permanent avec la FIA

Le président de la FIA, Mohammed Ben Sulayem, estime que la Formule 1 fait les gros titres pour de mauvaises raisons. Lors du dernier week-end de GP au Qatar, les pilotes de Formule 1 se sont vu retirer des tours rapides à tour de rôle lors des entraînements, des pénalités de temps ont été infligées lors du sprint et du Grand Prix - en raison de la violation des limites de la piste.

Deuxième rebondissement : les spécialistes Pirelli ont découvert vendredi soir sur le Losail International Circuit des blessures microscopiques sur les pneus, des dommages dus à la fréquence des chocs lors du passage sur les nouvelles bordures, et une décision a été prise pour le Grand Prix - aucun train de pneus ne peut être utilisé pendant plus de 18 tours.

Mohammed Ben Sulayem, chef de la Fédération internationale du sport automobile (FIA), en a assez de parler des limites des pistes et demande aux exploitants de circuits de prendre leurs responsabilités. Il estime que les circuits doivent être modifiés de manière à ce que l'imposition de pénalités ne soit plus nécessaire. Il a laissé entendre que des parcours pourraient tout à fait être supprimés du programme.

Ben Sulayem déclare : "Nous avons eu 1200 violations de limites de piste en Autriche et maintenant des problèmes comparables au Qatar. Je félicite les commissaires de course s'ils remarquent toutes ces infractions, mais cela ne peut pas être la solution".



"Il faut rendre moins attractif le fait de rouler à côté de la piste. Le gravier n'est pas une solution dans toutes les situations. Les voitures peuvent être endommagées ou rester bloquées. Nous avons besoin d'améliorations, déjà pour 2024. Cela ne peut pas continuer ainsi".



Il ne faut pas oublier que la forme des bordures utilisées en Formule 1 est approuvée par les experts de la FIA et que les circuits sont régulièrement inspectés. Ce n'est donc pas comme si les responsables de la FIA n'étaient pas au courant des limites des pistes sur les différents circuits.



De plus, Austin, Spielberg, Barcelone, Silverstone et Losail accueillent les deux catégories reines du sport automobile, à savoir la Formule 1 et le MotoGP. Mais les voitures de Grand Prix et les motos de course nécessitent des approches différentes en matière de zones de dégagement, de limitation de la piste et de forme des bordures.



Le Red Bull Ring s'exprime avec sérénité sur les déclarations du patron de la FIA, Ben Sulayem : "Nous sommes dans un échange constructif avec la FIA et la FIM et nous travaillons en permanence pour répondre à toutes les exigences".





Solution proposée par Timo Glock

2 juillet 2023 sur le Red Bull Ring : peu avant 16h30, le champion du monde de Formule 1 Max Verstappen a franchi la ligne d'arrivée du Grand Prix d'Autriche et remporté sa 42e course dans la catégorie reine. Mais ce n'est qu'à 21h30 que l'on a appris à quoi ressemblait réellement le top 10.



La raison : les commissaires de course de la FIA, Garry Connelly (Australie), Mathieu Remmerie (Belgique), Enrique Bernoldi (Brésil) et Walter Jobst (Autriche), étaient plongés dans le travail, car ils devaient - selon leurs propres dires - examiner plus de 1200 cas de violation des limites de la piste et évaluer leur caractère répréhensible ; ceci après une protestation d'Aston Martin. Le manager de l'équipe, Andy Stevenson, s'est plaint que la direction de course n'avait pas eu le temps d'examiner toutes les infractions potentielles pendant la course de championnat du monde. Les commissaires de course ont admis que c'était correct et ont tout réexaminé.



Rappel : selon le règlement, un pilote peut franchir quatre fois la ligne blanche le long du circuit en toute impunité, la quatrième fois étant définie comme le dernier avertissement sous la forme d'un drapeau noir et blanc divisé en diagonale. Ensuite, il y a une pénalité : cinq secondes.

A 21h30, le soir du 2 juillet, huit pilotes ont été sanctionnés a posteriori :



Carlos Sainz (Ferrari) : 10 secondes

Lewis Hamilton (Mercedes) : 10 secondes

Pierre Gasly (Alpine) : 10 secondes

Alexander Albon (Williams) : 10 secondes

Esteban Ocon (Alpine) : 30 secondes

Logan Sargeant (Williams) : 10 secondes

Nyck de Vries (AlphaTauri) : 15 secondes

Yuki Tsunoda (AlphaTauri) : 5 secondes

Une sacrée confusion.



Timo Glock, 91 participations à des GP, était à l'époque au travail à Spielberg pour nos collègues allemands de Sky et dit de cette pluie de pénalités : "Ce qui s'est passé n'est pas bon pour le sport. Il ne faut tout simplement pas que les fans ne sachent pas à la fin à quoi ressemble le classement".



Une solution selon Glock : "S'il y avait un mur, un lit de gravier ou tout simplement de l'herbe, nous n'aurions pas ce problème. Là, chaque pilote irait également à la limite, mais se laisserait une marge de sécurité, car une erreur serait immédiatement sanctionnée. Nous le voyons sur des circuits comme Monaco ou Singapour : les pilotes n'y poussent pas la limite, car leurs voitures toucheraient alors des glissières de sécurité ou des murs en béton".



"Le problème principal, ce sont ces doubles bordures. Elles invitent les pilotes à laisser leurs voitures s'échapper aussi loin vers l'extérieur. Si derrière il y avait un lit de gravier ou de l'herbe, il n'y aurait pas de problème".