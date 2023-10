Red Bull Ring: dialogo costante con la FIA

Il capo della FIA Mohammed Ben Sulayem ritiene che la Formula 1 faccia notizia per i motivi sbagliati. Nell'ultimo fine settimana di GP in Qatar, ai piloti di Formula 1 sono stati tolti i giri veloci nelle prove in fila, e ci sono state penalità di tempo nella Sprint e nel Gran Premio - per aver violato i limiti della pista.

Il secondo inconveniente: poiché venerdì sera gli specialisti Pirelli hanno riscontrato microscopiche lesioni sugli pneumatici del Losail International Circuit, danni dovuti alla frequenza degli impatti durante la guida sui nuovi cordoli, è stato decretato che per il Gran Premio nessun treno di pneumatici potrà essere utilizzato per più di 18 giri.

Mohammed Ben Sulayem, capo della FIA, l'organo di governo mondiale dello sport automobilistico, è stufo della questione dei limiti delle piste e sta prendendo di mira i gestori delle stesse. Ritiene che i tracciati debbano essere modificati in modo tale da non rendere più necessaria l'imposizione di penalità. Ha lasciato intendere che i percorsi potrebbero essere esclusi dal programma.

Ben Sulayem afferma: "Abbiamo avuto 1200 violazioni dei limiti della pista in Austria e ora problemi analoghi in Qatar. Mi congratulo con i commissari di gara se si accorgono di tutte queste infrazioni, ma questa non può essere la soluzione".



"Deve diventare poco attraente correre a bordo pista. La ghiaia non è una soluzione in ogni situazione. Le auto potrebbero danneggiarsi o rimanere bloccate. Abbiamo bisogno di miglioramenti, già per il 2024, non si può andare avanti così".



È importante ricordare che la forma dei cordoli utilizzati in Formula 1 è approvata dagli esperti della FIA e che le piste vengono ispezionate regolarmente. Quindi non è che i funzionari della FIA siano all'oscuro di come siano i confini della pista nei vari circuiti.



Inoltre, Austin, Spielberg, Barcellona, Silverstone e Losail ospitano entrambe le classi più importanti del motorsport, ovvero la Formula 1 e la MotoGP. Ma le auto da Gran Premio e le moto da corsa richiedono approcci diversi in termini di zone di deflusso, limiti della pista e forma dei cordoli.



Il Red Bull Ring è tranquillo riguardo alle dichiarazioni del capo della FIA Ben Sulayem: "Siamo in uno scambio costruttivo con la FIA e la FIM e lavoriamo costantemente per soddisfare tutti i requisiti".





Soluzione proposta da Timo Glock

2 luglio 2023 al Red Bull Ring: poco prima delle 16.30, il campione del mondo di Formula 1 Max Verstappen taglia il traguardo del Gran Premio d'Austria vincendo la sua 42esima gara nella classe regina. Ma solo alle 21.30 si è saputo che cosa fosse realmente la top ten.



Il motivo: gli ufficiali di gara della FIA con i commissari Garry Connelly (Australia), Mathieu Remmerie (Belgio), Enrique Bernoldi (Brasile) e Walter Jobst (Austria) erano sommersi di lavoro, perché dovevano esaminare - secondo le loro stesse informazioni - più di 1.200 casi di violazione dei limiti della pista e valutarne la punibilità; questo dopo una protesta della Aston Martin. Il team manager della Aston Martin, Andy Stevenson, si è lamentato del fatto che i commissari di gara non hanno avuto il tempo necessario per esaminare tutte le potenziali infrazioni durante la gara WRC. I commissari di gara hanno ammesso che ciò era corretto e hanno riesaminato tutto.



Come promemoria: secondo il regolamento, un pilota può attraversare impunemente la linea bianca lungo il percorso di gara per quattro volte; la quarta volta è definita come l'avvertimento finale sotto forma di bandiera bianca e nera divisa diagonalmente. Dopo di che è prevista una penalità di cinque secondi.

Alle 21.30 della sera del 2 luglio, otto piloti sono stati penalizzati retroattivamente:



Carlos Sainz (Ferrari): 10 secondi

Lewis Hamilton (Mercedes): 10 secondi

Pierre Gasly (Alpine): 10 secondi

Alexander Albon (Williams): 10 secondi

Esteban Ocon (Alpine): 30 secondi

Logan Sargeant (Williams): 10 secondi

Nyck de Vries (AlphaTauri): 15 secondi

Yuki Tsunoda (AlphaTauri): 5 secondi

Un pasticcio senza speranza.



Timo Glock, 91 volte partecipante al GP, era al lavoro per i colleghi tedeschi di Sky a Spielberg in quel momento e dice a proposito della grandinata di penalità: "Quello che è successo non fa bene allo sport. Non è possibile che i tifosi non sappiano come si presenta la classifica alla fine".



Una possibile soluzione secondo Glock: "Se ci fosse un muro, un fondo di ghiaia o semplicemente dell'erba, non ci sarebbe il problema. Ogni pilota andrebbe anche al limite, ma si lascerebbe un margine di sicurezza, perché un errore verrebbe punito immediatamente. Lo vediamo su piste come Monaco o Singapore: lì i piloti non si spingono al limite perché altrimenti le loro auto toccano guard rail o muri di cemento".



"Il problema principale sono i doppi cordoli. Invitano quasi i piloti a lasciare che le loro auto si spingano così tanto verso l'esterno. Se dietro di essi ci fosse un letto di ghiaia o dell'erba, il problema non sussisterebbe".