Red Bull Ring: Diálogo constante com a FIA

O presidente da FIA, Mohammed Ben Sulayem, quer que a polémica questão dos limites das pistas seja retirada de cima da mesa e avisa que as pistas podem mesmo ser expulsas do programa do Campeonato do Mundo. Os operadores do Red Bull Ring mantêm-se calmos.

O chefe da FIA, Mohammed Ben Sulayem, considera que a Fórmula 1 está a fazer manchetes pelas razões erradas. No último fim de semana de GP no Qatar, os pilotos de Fórmula 1 foram privados de voltas rápidas nos treinos em filas, e houve penalizações de tempo no Sprint e no Grande Prémio - por violarem os limites da pista.

O segundo problema: Como os especialistas da Pirelli encontraram lesões microscópicas nos pneus no Circuito Internacional de Losail na sexta-feira à noite, danos devidos à frequência do impacto ao passar sobre os novos lancis, foi decretado para o Grande Prémio - nenhum conjunto de pneus pode ser utilizado durante mais de 18 voltas.

Mohammed Ben Sulayem, presidente da FIA, a entidade que rege o desporto automóvel a nível mundial, está farto da questão dos limites das pistas e chama a atenção dos operadores das pistas. Na sua opinião, as pistas têm de ser alteradas de forma a que a imposição de sanções deixe de ser necessária. O Comissário dá a entender que as rotas poderão ser excluídas do programa.

Ben Sulayem afirma: "Tivemos 1200 violações dos limites da pista na Áustria e agora problemas comparáveis no Qatar. Felicito os comissários de pista por terem detectado todas estas infracções, mas essa não pode ser a solução".



"Tem de se tornar pouco atrativo circular ao longo da pista. A gravilha não é uma solução em todas as situações. Os carros podem ficar danificados ou presos. Precisamos de melhorias, já para 2024, não pode continuar assim".



É importante recordar: a forma dos lancis utilizados na Fórmula 1 é aprovada pelos peritos da FIA e as pistas são inspeccionadas regularmente. Por isso, não é que os responsáveis da FIA não saibam como são os limites da pista nos vários circuitos.



Além disso, Austin, Spielberg, Barcelona, Silverstone e Losail acolhem as duas categorias de topo do desporto automóvel, ou seja, a Fórmula 1 e o MotoGP. Mas os carros de Grande Prémio e as motos de corrida requerem abordagens diferentes em termos de zonas de saída de pista, limites da pista e forma das bermas.



O Red Bull Ring está tranquilo em relação às declarações do chefe da FIA, Ben Sulayem: "Estamos em intercâmbio construtivo com a FIA e a FIM e estamos constantemente a trabalhar para cumprir todos os requisitos".





Solução proposta por Timo Glock

2 de julho de 2023 no Red Bull Ring: pouco antes das 16h30, o Campeão do Mundo de Fórmula 1 Max Verstappen cruzou a linha de chegada do Grande Prémio da Áustria para vencer a sua 42ª corrida na categoria rainha. Mas só às 21h30 é que se ficou a saber como eram realmente os dez primeiros.



A razão: os oficiais de regras da FIA, com os comissários de corrida Garry Connelly (Austrália), Mathieu Remmerie (Bélgica), Enrique Bernoldi (Brasil) e Walter Jobst (Áustria), estavam atolados de trabalho, porque tinham de examinar - de acordo com as suas próprias informações - mais de 1.200 casos de violação dos limites da pista e avaliar a sua punibilidade; isto depois de um protesto da Aston Martin. O chefe de equipa da Aston Martin, Andy Stevenson, queixou-se de que os comissários de prova não tinham tido tempo, durante a corrida do WRC, para examinar todas as potenciais infracções. Os comissários de prova admitiram que isso estava correto e voltaram a analisar tudo.



Para relembrar: de acordo com os regulamentos, um piloto pode cruzar a linha branca ao longo da pista de corrida quatro vezes impunemente, sendo a quarta vez definida como o aviso final sob a forma da bandeira preta e branca dividida diagonalmente. Depois disso, há uma penalização: cinco segundos.

Às 21h30 da noite de 2 de julho, oito pilotos foram penalizados retroativamente:



Carlos Sainz (Ferrari): 10 segundos

Lewis Hamilton (Mercedes): 10 segundos

Pierre Gasly (Alpine): 10 segundos

Alexander Albon (Williams): 10 segundos

Esteban Ocon (Alpine): 30 segundos

Logan Sargeant (Williams): 10 segundos

Nyck de Vries (AlphaTauri): 15 segundos

Yuki Tsunoda (AlphaTauri): 5 segundos

Uma confusão sem remédio.



Timo Glock, 91 vezes participante em GPs, estava a trabalhar para os colegas alemães da Sky em Spielberg na altura e diz sobre a chuva de penalizações: "O que aconteceu ali não é bom para o desporto. Não é possível que os adeptos não saibam como é a classificação no final".



Uma solução possível, segundo Glock: "Se houvesse um muro, um piso de gravilha ou simplesmente relva, não teríamos o problema. Cada piloto também iria até ao limite, mas deixaria uma margem de segurança, porque um erro seria imediatamente punido. Vemos isto em pistas como o Mónaco ou Singapura: aí, os pilotos não vão até ao limite porque, caso contrário, os seus carros tocam nas barreiras de proteção ou nos muros de betão."



"O principal problema são estas bermas duplas. Quase que convidam os condutores a deixar os seus carros ir tão longe. Se houvesse um leito de gravilha ou relva atrás deles, o problema não existiria".