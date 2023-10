Max Verstappen au Texas : toutes les bonnes choses vont par trois

C'est la saison du hat trick pour Max Verstappen : La star de Red Bull Racing a remporté son troisième titre de champion du monde des pilotes consécutif lors du sprint du Qatar et a gagné deux courses pour la troisième fois consécutive au cours de cette saison record.

Max a triomphé en Belgique en 2021, 2022 et 2023, ainsi qu'à Zandvoort. Il peut également gagner à Austin (Texas), au Mexique et à Abu Dhabi pour la troisième fois consécutive. Même après 14 victoires cette saison, Verstappen est loin d'en avoir assez - il veut battre son propre record de 2022 (15) et se rapproche de plus en plus d'Alain Prost dans le palmarès éternel (le Français a remporté 51 GP).

Avant le week-end du GP sur le Circuit of the Americas, à l'extérieur d'Austin, Verstappen déclare : "Ici, nous roulons à nouveau selon le format du sprint, ce sera donc une course mouvementée. Nous n'aurons qu'une seule séance d'essais libres et il faudra alors trouver l'équilibre de la voiture".

"Je suis impatient de me présenter à Austin. Nous associons beaucoup de bons souvenirs à cet endroit et l'ambiance sur le circuit est incomparable".



"D'après ce que j'entends, le temps sera beau et chaud, donc une fois de plus, une course difficile nous attend. Ah oui, et puis nous dévoilerons dans quel design spécial d'un fan notre voiture sera peinte. Ça va être cool !"





GP du Qatar, Circuit international de Losail

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:27:39,168 h

02. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +4,833 sec

03. Lando Norris (GB), McLaren, +5,969

04. George Russell (GB), Mercedes, +34,119

05. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +38,976

06. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +49,032

07. Esteban Ocon (F), Alpine, +62,390

08. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +66,563

09. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +76,127

10. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +80,181

11. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +81,652

12. Pierre Gasly (F), Alpine, +82,300

13. Alex Albon (T), Williams, +91,014

14. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 tour

15. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 tour

16. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 tour

17e Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1 tour

Out

Carlos Sainz (E), Ferrari, pas parti

Lewis Hamilton (GB), Mercedes, crash

Logan Sargeant (USA), Williams, abandon





Classement au championnat du monde (après 17 des 22 Grand Prix, y compris 4 des 6 sprints)

Pilote

01. Verstappen 433 points

02. Pérez 224

03. Hamilton 194

04. Alonso 183

05. Sainz 153

06. Leclerc 145

07. Norris 136

08. Russell 132

09. Piastri 83

10. Stroll 47

11. Gasly 46

12. Ocon 44

13. Albon 23

14. Bottas 10

15. Hülkenberg 9

16. Zhou 6

17. Tsunoda 3

18. Magnussen 3

19. Lawson 2

20. Sargeant 0

21. De Vries 0

22. Ricciardo 0



Coupe des constructeurs

01. Red Bull Racing 657 points

02. Mercedes 326

03. Ferrari 298

04. Aston Martin 230

05. McLaren 219

06. Alpine 90

07. Williams 23

08. Alfa Romeo 16

09. Haas 12

10. AlphaTauri 5