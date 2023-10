Max Verstappen in Texas: le cose belle si fanno in tre

L'olandese Max Verstappen ha conquistato il suo terzo titolo mondiale piloti consecutivo in Qatar. Ora punta alla 50ª vittoria in un GP, con il terzo successo consecutivo ad Austin (Texas).

È la stagione delle triplette per Max Verstappen: Il fuoriclasse della Red Bull Racing ha conquistato il suo terzo titolo mondiale piloti consecutivo nello sprint del Qatar, vincendo due gare di fila per la terza volta in questa stagione da record.

Max ha trionfato in Belgio nel 2021, 2022 e 2023, oltre che a Zandvoort. Può vincere per la terza volta di fila anche ad Austin (Texas), in Messico e ad Abu Dhabi. Verstappen è ancora lontano dalla sufficienza dopo le 14 vittorie di questa stagione - vuole battere il suo stesso record del 2022 (15), e si sta avvicinando sempre di più ad Alain Prost nella lista dei vincitori eterni (il francese ha ottenuto 51 vittorie nei GP).

Verstappen ha dichiarato in vista del weekend del GP sul Circuit of the Americas, alle porte di Austin: "Qui si corre di nuovo con il formato sprint, quindi sarà un evento frenetico. Abbiamo solo una sessione di prove libere, quindi il bilanciamento della vettura deve essere corretto".

"Non vedo l'ora di gareggiare ad Austin. Abbiamo molti ricordi legati a questo posto e l'atmosfera che si respira sul circuito è impareggiabile".



"Ho sentito che il tempo sarà bello e caldo, quindi ci aspetta un'altra gara difficile. Oh sì, e poi riveleremo con quale speciale disegno di ventaglio sarà dipinta la nostra auto. Sarà una figata!".





GP del Qatar, Circuito Internazionale di Losail

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:27:39.168 h

02 Oscar Piastri (AUS), McLaren, +4,833 sec.

03 Lando Norris (GB), McLaren, +5,969

04 George Russell (GB), Mercedes, +34.119

05 Charles Leclerc (MC), Ferrari, +38,976

06 Fernando Alonso (E), Aston Martin, +49.032

07 Esteban Ocon (F), Alpine, +62.390

08 Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +66.563

09 - Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +76.127

10° Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +80.181

11° Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +81.652

12° Pierre Gasly (F), Alpine, +82.300

13° Alex Albon (T), Williams, +91.014

14° Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 giro

15° Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 giro

16° Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 giro

17° Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1 giro

Fuori

Carlos Sainz (E), Ferrari, non è partito

Lewis Hamilton (GB), Mercedes, incidente

Logan Sargeant (USA), Williams, ritiro





Classifica del Campionato del Mondo (dopo 17 Gran Premi su 22, inclusi 4 su 6 sprint)

Piloti

01 Verstappen 433 punti

02. Pérez 224

03. Hamilton 194

04. Alonso 183

05. Sainz 153

06. Leclerc 145

07 Norris 136

08. Russell 132

09° Piastri 83

10° Stroll 47

11° Gasly 46

12° Ocon 44

13° Albon 23

14° Bottas 10

15° Hülkenberg 9

16° Zhou 6

17° Tsunoda 3

18° Magnussen 3

19° Lawson 2

20° Sargeant 0

21 De Vries 0

22° Ricciardo 0



Coppa Costruttori

01 Red Bull Racing 657 punti

02. Mercedes 326

03. Ferrari 298

04. Aston Martin 230

05. McLaren 219

06. Alpine 90

07. Williams 23

08. Alfa Romeo 16

09. Haas 12

10. AlfaTauri 5